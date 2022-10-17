Что заставило бородатую диву Кончиту Вурст преобразиться в брутального красавца

В 2014 году исполнитель, назвавший себя Кончитой Вурст, сумел шокировать и одновременно покорить весь мир. Бородатая длинноволосая дива стала победительницей Eurovision Song Contest и начала своё триумфальное шествие по миру. Но в какой-то момент исполнитель, придумавший столь эпатажный образ, принял решение измениться и в один момент удивил своих поклонников совершенно новым внешним видом. Сегодня в нём очень трудно узнать ту стройную бородатую красотку, что была столь популярна.
Непохожий на других
Том Нойвирт в детстве.
Он родился в Австрии и рос в деревне Бад-Миттерндорф, где насчитывается всего около трёх тысяч жителей. В таких небольших населённых пунктах все жители знают друг друга если не по именам, то хотя бы в лицо. И приветствуется жизнь по раз и навсегда установленным правилам. Возможно, живи Том Нойвирт в большом городе, его судьбы сложилась бы по-другому. Однако в Бад-Миттерндорфе он уже в детстве столкнулся с травлей и насилием, потому что был совсем не похож на своих ровесников.
Том Нойвирт в детстве.
Ему очень нравилась женская одежда, что вызывало насмешки и даже издевательства со стороны сверстников, да и взрослые тоже не собирались поощрять в мальчишке эту странность. В школе ему постоянно доставалось, его травили и применяли к нему физическую силу. Он даже боялся ходить в туалет на переменах, потому что точно знал, там, где нет учителей, его запросто могут избить.
Том Нойвирт в детстве.
К тому же Том, уже будучи подростком, понял, что девочки в качестве объекта для симпатии его совсем не привлекают, куда больше ему нравятся мужчины. Уже в 17-летнем возрасте Том признался в своей нетрадиционной ориентации. Родители очень любили сына, но и они далеко не сразу смогли принять Тома таким, какой он есть. С годами всё изменилось, и они даже стали относиться к нему, как к дочери.
Том Нойвирт.
Том с детства увлекался музыкой, а в 18-летнем возрасте занял второе место в австрийском конкурсе молодых исполнителей. В 24 года он, после окончания школы моды, решил появиться на другом конкурсе в образе Кончиты Вурст. Именно пережитые в подростковом возрасте издевательства привели его к идее создания столь эпатажного персонажа. Для Тома это был способ высказать собственное мнение в защиту толерантности и принятия человека с любыми взглядами и пристрастиями.
Том Нойвирт.
Он придумал эту женщину с бородой в блестящем золотом платье, отточил её образ до совершенства и заставил говорить о себе весь мир. Он отстаивал право каждого жить так, как он считает нужным, если, конечно, это не мешает жить другим и никому не приносит вреда. Кончита Вурст рушила стереотипы, боролась за свободу личности и призывала к толерантности и гуманизму. А в 2014 году она прославилась на весь мир, выиграв конкурс Евровидение. Том Нойвирт гордился созданным образом, ему нравилась придуманная бородатая девушка с длинными волосами в облегающем платье. Но спустя несколько лет настало время перемен.
Верность себе самому
Том Нойвирт в образе Кончиты Вурст.
На протяжении почти десятилетия Кончита Вурст была словно частью самого исполнителя, но позже он стал замечать, что эта дива уже немного ему мешает. Она выполнила свои функции, и теперь люди уже не воспринимали Тома, как отдельную личность, они стали видеть в нём исключительно придуманную им самим Кончиту. Тогда он понял: несмотря на имеющийся потенциал персонажа, необходимо отказаться от него, чтобы открыть для себя новые горизонты.
Том Нойвирт в образе Кончиты Вурст.
Поначалу он просто экспериментировал с образом, находя новые черты и меняя внешность. Он менял цвет волос, стал носить экстравагантные наряды, всё больше мужские, пробовал разные виды макияжа, а потом вдруг явился перед поклонниками почти в своём нормальном виде. Правда, восторга это поначалу не вызвало. Он пояснял: использование женского образа вовсе не значит, будто он чувствует себя женщиной. И нетрадиционная ориентация не отменяет его гендерной принадлежности.
Том Нойвирт.
Спустя четыре года после победы на конкурсе Том Нойвирт сделал шокирующее заявление о своем ВИЧ-положительном статусе. Он был вынужден рассказать о болезни, потому что бывший бойфренд исполнителя постоянно угрожал ему. При этом певец отметил: он постоянно проходит терапию, чувствует себя хорошо, но не собирается никому позволять шантажировать его или каким-то образом влиять на его жизнь. И уже через год он предстал в новом образе обычного мужчины. Правда, поклонники его внешний вид не оценили и даже подвергли критике. Но певец решительно отказался и в этот раз идти на поводу общественного мнения. Он не хотел больше быть Кончитой Вурст, потому что за её эпатажным образом люди перестали видеть его самого.
Том Нойвирт.
Вместо этого он занялся поисками собственного стиля и в результате кардинально изменился. Теперь в обычной жизни он выглядит просто великолепно и очень по-мужски. Правда, он время от времени продолжает эксплуатировать полюбившийся его поклонникам образ, и тогда Кончита Вурст появляется на концертах и мероприятиях. Но это случается всё реже, ведь Том Нойвирт считает, что главным является он сам, а композиции, которые он исполняет, не станут хуже, если он выйдет на сцену в более привычном на сегодняшний день образе.
Том Нойвирт.
Кстати, теперь армия поклонников, а точнее, поклонниц исполнителя значительно расширилась. Брутальный молодой человек привлекает теперь куда больше внимания со стороны представительниц прекрасного пола. Тем не менее исполнитель заявляет: он и Кончита Вурст – два разных человека, но они прекрасно работают в команде.
Том Нойвирт.
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