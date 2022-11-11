Готовим идеальные крылышки, как в KFC: 4 полезных совета и 2 рецепта

Многие хозяйки не любят готовить куриные крылья, мол, в них мало мяса, зато много костей и прожилок. Однако если правильно подойти к процессу, можно получить ароматное блюдо, хрустящее снаружи и мягкое внутри, дополненное нежным соусом. Novate.ru рассказывает несколько секретов приготовления крылышек, которые моментально сделают это блюдо фаворитом вашего стола.
Не за горами майские праздники, а дальше лето – пора гриля и барбекю. А какое блюдо считается звездой любого пикника? Правильно, куриные крылья. Они очень быстро готовятся и получаются невероятно вкусными, если, конечно, знать ряд особенностей и несколько проверенных рецептов европейской, американской кухни.
1. Маринад
Самые быстродействующие - маринады с уксусом. / Фото: sm-news.ru
Первая причина, по которой куриные крылья пользуются спросом, заключается в том, что их можно жарить без предварительной подготовки: посолили, поперчили и отправили на сковороду. Но если вы располагаете временем и мечтаете, чтобы у вас получилось действительно вкусное и оригинальное блюдо, обязательно замаринуйте мясо перед тем, как начинать жарить или запекать.
Готовить маринад можно из огромного количества ингредиентов – все будет зависеть от выбранного рецепта, а также вкуса и внешнего вида, которые вы хотите получить в итоге. В то же время есть несколько общих рекомендаций, которые упростят процесс приготовления блюда.
Быстрее всего работают маринады, в составе которых есть уксус. Этот кислый ингредиент является очень активным, поэтому нежелательно оставлять в нем мясо дольше, чем на три часа. Если увеличить это время, и без того не слишком жирная курица совсем пересохнет.
«Медленные» маринады, в которых можно оставлять крылья на ночь, содержат простые специи и приправы (перец, карри, паприка, сухой чеснок и пр.), соевый соус. Для того, чтобы крылья как следует пропитались, их нужно заливать подготовленным вариантом и отправлять в холодильник примерно на 10-12 часов.
2. Специи
К куриным крыльям подходят любые специи. / Фото: kushpo.info
Тот самый момент, когда все специи хорошо: сложно назвать хотя бы одну, которую категорически нельзя бы было добавлять в мясо. Любые пряные травы, традиционные приправы, ваши любимые сочетания и, конечно, следование рецепту – вот залог приготовления шикарного блюда.
Но специи – не единственная добавка к куриным крыльям, которая хорошо отразится на финальном вкусе блюда. Мясо можно готовить с зеленью и овощами, например, луком.
Обратите внимание: Специи можно как добавлять в маринад, так и смешав с растительным маслом либо майонезом, обмазать крылья. Вкусно получится в любом случае, вне зависимости от того, какой способ вы выберите.
3. Соус
С соусом крылышки намного сочнее. / Фото: za.pinterest.com
Здесь примерно такая же ситуация, как и со специями: можно приготовить практически любой соус, и он заставит курицу, которая обладает достаточно невыразительным и пресным вкусом, заиграть новыми красками. Советуем не останавливаться на одном варианте и каждый раз готовить соус по новому рецепту, чтобы попробовать как можно больше сочетаний.
Классический барбекю, универсальный медово-горчичный, легендарный острый «Баффало» – и это лишь малая часть того, что можно подать к вашим хрустящим крыльям для получения бомбического блюда.
4. Тонкости приготовления
Крылышки, приготовленные на решетке, имеют хрустящую корочку
Если вы хотите готовить крылья в духовке, то никаких сложностей в процессе возникнуть не должно: на противень, предварительно смазанный растительным маслом, в один слой необходимо выложить крылья, включить духовку на 200 градусов и отправить мясо запекаться. Обычно данная процедура занимает 40-60 минут, в зависимости от того, какая у вас духовка. Ориентируйтесь по появлению румяной корочки.
А вот жарить на решетке немного сложнее. Чтобы крылья не подгорели и впоследствии вам не пришлось мучиться с отмыванием гриля, обязательно смажьте решетку растительным маслом. Если этого не сделать, половина мяса останется на ней, когда вы будете снимать крылья.
Перед тем, как выкладывать мясо на решетку, стряхните с него остатки маринада или промокните бумажным полотенцем. Между крыльями должно оставаться свободное пространство, иначе они получатся сырыми. И не забывайте переворачивать их время от времени, чтобы образовалась хрустящая корочка.
Рецепты
1. Куриные крылышки «Баффало»
Острые крылышки «Баффало» подают с соусом и овощами. / Фото: 33recepta.ru
Это блюдо является одним из культовых в Америке. Оно очень популярно в барах, пабах, так как служит идеальной закуской к пиву. Для приготовления крылышек вам понадобится по столовые ложки сливочного масла и острого соуса чили, по 1⁄2 чайной ложки соли, черного перца и кайенского перца, килограмм куриных крылышек.
Для начала необходимо отрезать кончики крыльев, чтобы они не сгорели. Далее – смешать в глубокой емкости специи, чили и сливочное масло, залить мясо маринадом и, хорошо перемешав, оставить на час при комнатной температуре. По истечению времени, выложите крылья на решетку, чтобы между ними оставалось расстояние, и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов. Обжаривать курицу нужно по 15-20 минут с каждой стороны.
Идеальным соусом для крыльев «Баффало» станет знаменитый «Блю Чиз», который состоит из сметаны, майонеза, уксуса и чеснока.
2. Крылья в кляре в кисло-сладком соусе
Крылья получаются хрустящими за счет панировки. / Фото: lami.cafe
Для приготовления этого блюда понадобится половина стакана кукурузного крахмала, три небольших яйца, растительное масло для фритюра, по 100 граммов сахара, уксуса и желе из черной смородины, а также три ложки соевого соуса, кетчупа и лимонного сока, 12-15 куриных крыльев.
Насыпьте крахмал в плотный целлофановый или пакет для запекания, положите туда крылья, завяжите и энергично потрясите, чтобы мясо полностью стало белым. Далее взбейте в миске три яйца, обмакните крылья и жарьте партиями во фритюре. Обратите внимание, что растительное масло должно полностью покрывать мясо. В среднем, курица должна жариться 8 минут. Чтобы она не подгорела, периодически переворачивайте ее. Выкладывайте готовые крылья на блюдо, засланное бумажным полотенцем – оно нужно для того, чтобы впитать лишний жир. На этом первым этап закончен.
На втором этапе вам нужно будет смешать в кастрюле сахар, уксус, желе, лимонный сок, кетчуп и соевый соус, довести до кипения и варить 10 минут. После этого выложите крылья в форму, предварительно смазанную растительным маслом, залейте половиной кисло-сладкого соуса и отправьте в духовку на 15 минут (температура должна быть 180 градусов). По истечению времени достаньте курицу, переверните, добавьте оставшуюся половину соуса и запекайте еще 15 минут.
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