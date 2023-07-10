Красный, белый, голубой: 15 малоизвестных фактов о том, как разные цвета влияют на человека

Цветовой спектр.
Цвета играют важную роль в жизни людей. Любимая одежда, автомобили, домашние животные - все имеет свой цвет. Люди воспринимают многоцветье мира как должное и не задумываются, какое влияние оказывают цвета на их жизнь.
1. Дальтонизм
Особенность зрения - «Цветовая слепота».
Цветовая слепота или дальтонизм — особенность зрения, при которой люди не различают один или несколько цветов. При этом у людей с дальтонизмом обычно намного лучше ночное зрение, по сравнению с «обычными» людьми.
2. Металл
Самый безопасный - это серебряный.
Научное исследование показало, что серебряный - самый безопасный цвет для автомобиля. Серебристые автомобили гораздо реже участвуют в серьезных ДТП, чем автомобили других цветов.
3. Красный
Самый первый - это красный.
Синий цвет помогает успокоить людей, замедлить их сердечный ритм, снизить кровяное давление и уменьшить уровень беспокойства. Красный цвет - это первый цвет, который видит ребенок. Исследования показали, что младенцы в возрасте от 2 недель уже могут различать красный цвет, вероятно, потому, что красный цвет имеет самую длинную длину волны среди всех цветов, что делает его самым «легким» цветом для обработки рецепторами глаз.
4. Тетрахроматия
Генетическая мутация тетрахроматия.
Среднестатистический человек может видеть около миллиона цветов. Тем не менее, некоторые люди могут видеть намного больше цветов. Тетрахроматия, генетическая мутация, которая заставляет людей иметь 4 типа цветовых рецепторов в глазах вместо обычных 3, позволяет им воспринимать около 100 миллионов цветов - в 100 раз больше, чем большинство людей. Подобное состояние намного чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
5. «Ао»
Синий, зеленый - «Ао».
В древнем японском языке на самом деле не различался синий и зеленый цвет. Оба назывались одним словом («ао»). В современном японском есть отдельное слово для зеленого - «мидори».
6. «Красная тряпка»
Красный цвет не причем.
Быки на самом деле вовсе не ненавидят красный цвет. Быки, как и любой другой крупный рогатый скот, не различают красный и зеленый цвет. Животных нервируют движения тореадора, который размахивает мулетой у них перед носом.
7. «Желто-красный»
«Orange» появился благодаря апельсину.
До того, как апельсины стали популярными в Европе, в английском языке оранжевый цвет обозначался словом «geoluhread» или «желто-красный». Согласно Оксфордскому английскому словарю, только в 1512 году появилось слово «orange» (оранжевый).
8. Синий
Самый популярный цвет - синий.
Синий, безусловно, самый популярный цвет в мире. Его предпочитают около 40% всех людей.
9. Хромофобия
Страх или отвращение к цветам - хромофобия.
Цвета могут быть пугающими для некоторых людей. Хромофобия - это постоянный, иррациональный страх или отвращение к цветам.
10. Розовый
Цвет спокойствия и умиротворения - желтый.
Розовый цвет способствует спокойствию и умиротворению. В фэншуй, даосской практике организации пространства, считается, что розовый «гасит» различные энергии в комнате.
11. Аппетит
Самые «аппетитные» цвета - красный и желтый.
Исследователи говорят, что красные и желтые являются самыми «аппетитными» цветами. Неудивительно, что многие гиганты фаст-фуда, такие как McDonald's, KFC и Burger King, используют по крайней мере один из этих двух цветов в своих логотипах.
12. Белое Солнце
Белое Солнце Земли.
Солнце на самом деле белое. Он кажется желтым, поскольку атмосфера Земли рассеивает свет на синей и фиолетовой длинах волны, тогда как более высокие длины волн, такие как красный, оранжевый и желтый, рассеиваются менее легко.
13. Невозможные/Запрещенные
Не воспринимаются/различаются зрением.
Есть цвета, которые слишком сложны, чтобы восприниматься человеческим глазом. Они известны как невозможные цвета или запрещенные цвета.
14. Белый/Зеленый
Ясность, свежесть, снижение зрительного напряжения.
Белый цвет символизирует ясность и свежесть. Покрашенная в белый цвет комната считается самой идеальной для беременной женщины. Зеленый цвет - лучший цвет для рабочего стола, на котором стоит компьютер. Этот цвет успокаивает глаза и приводит к снижению зрительного напряжения.
15. «Vantablack»
Самый, самый, самый черный цвет.
В 2014 году английская высокотехнологичная компания объявила, что она создала самый темный оттенок черного цвета на Земле. «Vantablack», как утверждают ученые, созданный путем выращивания углеродных нанотрубок на металлической поверхности, рассеивает свет до такой степени, что поверхность выглядит как космическая пустота.
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