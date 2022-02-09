7 малоизвестных фактов о продуктах, которые производители стараются не раскрывать

Современный уровень развития пищевой промышленности позволяет модифицировать продукты и наделять их свойствами, выгодными для производителя. И нет ничего удивительного в том, что нередко лишь манипуляции маркетологов являются едва ли не главным достоинством того или иного продукта.

Вашему вниманию 7 малоизвестных фактов о популярных товарах, которые изготовители предпочитают не раскрывать.

1. Доедать чипсы до конца

Буйство вкуса в чипсах - это не просто так.

Большинство из нас определенно за собой замечали, что процесс поедания чипсов заканчивается только тогда, когда пакет оказывается пустым, а раньше остановиться и перестать поглощение как-то не получается. Оказывается, в компаниях по производству этого продукта существуют целые отделы, которые занимаются поиском различных способов, как заставить людей преодолеть точку сытости.

К примеру, в чипсах часто используется прием, когда потребитель не может до конца распознать их вкус, который колеблется между сочетанием соли, сахара и жира. Поэтому человеческий мозг дает импульс взять еще, чтоб распознать, чем его вообще кормят. Именно за счет этого эффекта насыщение не достичь только частью пачки чипсов. Кроме того, продукт имеет высокую калорийность, поэтому частое употребление нежелательно.

2. «Шоколадная» паста

Далеко не каждая паста в самом деле шоколадная.

Многие из нас в принципе не имеют каких-либо отрицательных ассоциаций касаемо шоколадной пасты. Да и производители стараются по максимуму сделать акцент на содержании фундука, какао и шоколада в составе своих сладостей, а также смело именуют свой продукт "шоколадной" пастой. Справедливости ради следует отметить, что в составе более дорогих аналогов действительно присутствует шоколад, орехи и какао, вот только в ограниченном количестве. Зато в огромных объемах содержится сахар и пальмовое масло.

3. «Полезные» батончики и сухие завтраки

Полезность этих продуктов искусственно увеличена.

Фитнес-батончики и сухие завтраки чаще всего подаются производителями в качестве здоровой пищи. Поэтому многие из нас подсознательно предполагают, что в их составе обязательно содержится большое количество белка и малое - жиров. Вот только большинство из нас совершенно не ожидают наличия в этих продуктах сахара в тех немалых объемах, в каких его туда кладут. А ассоциирование фитнес-шоколадок со спортивным питанием позволяет маркетологам обосновать увеличение ценника в несколько раз.

С сухими завтраками ситуация также непростая. Родители нередко доверяют рекламе и начинают по утрам давать своим детям продукты такого типа. К тому же, это еще и удобно: залил хлопья или шарики молоком и больше ничего не надо. Однако содержание сахара в этих завтраках таково, что это, по сути, тоже самое, как если бы мама давала своему ребенку конфеты по утрам, а еще и натощак. Такая практика - явно не лучшее решения для детского организма, поэтому полагаться на сухие завтраки не стоит.

4. Магазинный мёд

Мед из магазина может быть даже опасным.

Натуральный мед в небольших дозах оказывает очень благоприятное влияние на человеческий организм: способствует укреплению иммунитета, облегчает стрессовое состояние и обладает тонизирующим свойством. Вот только, к превеликому сожалению, к меду из магазина в большинстве случае все эти чудодейственные эффекты не имеют никакого отношения.

Во-первых, в мед, который пойдет на продажу в магазин, добавляют сироп и сахар, а это сводит к нулю его полезные свойства. Кроме того, нельзя исключать наличие консервантов и других не самых лучших для организма веществ, призванных продлить срок годности продукта, а также на протяжении этого времени не дать ему расслоиться и засахариться, как это бывает с натуральным медом - так он сохраняет привлекательный вид дольше. Кроме того, в составе меда нередко присутствуют добавки с заявкой на дополнительную полезность: орехи или сухофрукты. Но главной причиной такого апгрейда продукта является банальное снижение его себестоимости.

5. Бекон

В магазине беконом может быть совсем не бекон.

Как не прискорбно это признавать, но бекон, лежащий на полках магазинов, практически ничего общего с натуральным продуктом не имеет. Мало кто об этом знает, но чаще всего речь идет об обработанных и спрессованных в необходимой последовательности кусках мяса. Да и польза их сильно преувеличена, а огромная популярность больше обеспечена регулярным появлением бекона в рекламе и кино, чем положительным влиянием на организм. Поэтому отказываться в пользу полосатого мяса от других, более диетических аналогов - не самая лучшая идея.

6. «Без жиров», «Без глютена», «Без ГМО»

Все эти указатели нередко являются просто маркетинговой уловкой.

Маркетологи уже очень давно и виртуозно сыграли на желании людей похудеть и сделали жир едва ли не самым большим врагом всех ЗОЖников и фитоняшек. А ведь на самом деле в умеренных количествах жир просто жизненно необходим человеку. Вот только производители, наоборот, убеждают потребителя, что обезжиренные продукты более полезны, чем обычные, обильно заполняя ими полки магазинов.

При этом мало кто знает, что маркетинговые уловки, связанные с указателями «Без жиров», «Без глютена» и «Без ГМО» даже позволяют обойти правила, установленные для производителей. Так, например, если в продукте содержится менее одного грамма трансжиров, то их можно не указывать в составе. Кроме того, лишенные жира продукты не только не помогут похудеть, но и могут нанести реальный вред здоровью, если питаться только ими. Поэтому, чтобы сбросить вес, лучше обратиться к специалистам-диетологам, а не просто менять натуральные продукты на искусственные.

7. Детское питание

Детское питание может нести в себе реальную опасность.

Родители самых маленьких детишек стараются быть полностью уверенными, что детское питание, которое они берут в магазинах, будет для их ребенка безопасным. Поэтому сознательные мамочки и папочки обязательно придирчиво разглядывают состав товаров. Вот только, как показывает современная практика, даже такая предосторожность не всегда способна уберечь малышей от потенциальной опасности, которую могут нести данные продукты.

Все дело в том, что при изучении состава детских смесей может возникнуть мысль, что там как будто специально слишком запутанно описывают ингредиенты. А иногда бывает так, что состав меняется в зависимости от региона реализации: где-то на какое-то вещество существует запрет, там его не будут использовать в детском питании. Где же правила не столь суровы, производители не упустят возможности повысить прибыль за счет снижения себестоимости части их товара. Поэтому при выборе детского питания для своего малыша стоит заручиться мнением специалистов. А лучше всего кормить детишек натуральными продуктами, а не порошками, которыми буквально забиты полки магазинов.

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