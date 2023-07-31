С нами не соскучишься!

8 359 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    России запад не указка! То что жрут там, это по большей части от нищеты. Можно подумать диетологи в СССР были тупее з...Отголоски советск...
  • ММ
    Заметьте, КРОКОДИЛА, а не женщину. Не увлекайтесь крокодилами!«Красота не требу...
  • Леонид Попивняк
    к своему счастью даже понятия не имею кто это чмо...))))))Как знаменитый шо...

Зола подсолнечника — незаменимая вещь на огороде

В конце июля перцы необходимо подкормить препаратом, содержащим большое количество калия. Именно этот элемент поможет плодам быстрее созреть, сделает их более крупными, сочными и сладкими.

Более того, калий повысит устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям и перепадам температур, что также положительно скажется на качестве урожая.

Зола подсолнечника — незаменимая вещь на огороде

Отличной подкормкой для перца в этот период станет зола подсолнечника, содержания калия в которой достигает 33%.

Зола подсолнечника — незаменимая вещь на огороде

Для приготовления подкормки половину стакана золы подсолнечника растворите в 10 литрах воды с температурой 40-45 градусов. Оставьте средство настаиваться на 2-3 часа, периодически помешивая его.

Зола подсолнечника — незаменимая вещь на огороде

Процедите раствор и используйте его для полива перцев под корень по влажной земле из расчета 1 литр на 1 кустик. Эффект от использования этого средства будет заметен сразу.

Зола подсолнечника — незаменимая вещь на огороде
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
огородЗола

Картина дня

наверх