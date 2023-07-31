В конце июля перцы необходимо подкормить препаратом, содержащим большое количество калия. Именно этот элемент поможет плодам быстрее созреть, сделает их более крупными, сочными и сладкими.
Более того, калий повысит устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям и перепадам температур, что также положительно скажется на качестве урожая.
Отличной подкормкой для перца в этот период станет зола подсолнечника, содержания калия в которой достигает 33%.
Для приготовления подкормки половину стакана золы подсолнечника растворите в 10 литрах воды с температурой 40-45 градусов. Оставьте средство настаиваться на 2-3 часа, периодически помешивая его.
Процедите раствор и используйте его для полива перцев под корень по влажной земле из расчета 1 литр на 1 кустик. Эффект от использования этого средства будет заметен сразу.
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Зола подсолнечника — незаменимая вещь на огороде
В конце июля перцы необходимо подкормить препаратом, содержащим большое количество калия. Именно этот элемент поможет плодам быстрее созреть, сделает их более крупными, сочными и сладкими.
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