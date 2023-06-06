12 стильных и полезных вещей, без которых пикник будет не в радость

Пришло лето, а значит, сезон отдыха на природе можно считать официально открытым! Однако ездить на пикник только с пакетом, доверху наполненным продуктами, – не самая хорошая идея. Лучше заранее составить список вещей, которые могут пригодиться, чтобы насладиться временем, проведенным в лесу или парке, не испытывая дискомфорта. Novate.ru рассказывает об этих предметах более подробно.
1. Коврик-сидушка
Коврик-сидушка позволит устроиться с комфортом где-угодно. / Фото: budopt.ua
Если на природу собирается большая компания, нужно позаботиться о том, чтобы всем хватило места. Покрывала – это хорошо, но если в вашем арсенале окажется коврик-сидушка, ему точно обрадуются. Всегда находятся люди, которые хотят сидеть чуть дальше от общей массы людей или с комфортом расположиться на дереве, раскинувшемся неподалеку. Вот тут-то такая сидушка и пригодится.
2. Ланч-боксы
Ланч-боксы позволяют сортировать блюда. / Фото: muffin.ua
Согласитесь, упаковывать еду в полиэтиленовые пакеты неудобно – все продукты перемешиваются, давятся и превращаются в кашу, пока добираются до пункта назначения. В результате, когда дело доходит до пикника, вы осознаете, что есть то и нечего – проще все выбросить. Советуем заранее обзавестись ланч-боксами с герметичными крышками или комплектом контейнеров разных размеров. Во-первых, так у вас появится возможность разложить блюда по разным емкостям, а во-вторых они точно не окажутся разлитыми в сумке. Очень удобно, особенно если речь идет о пикнике.
3. Корзина
В большую плетеную корзину поместятся все нужные вещи. / Фото: aredi.ru
Возвращаемся к теме пакетов, но уже больших, для вещей. Обычно, когда нужно выбраться на природу, в ход идут все, что находится в ящике стола. В один пакет отправляется плед, в другой – напитки, в третий – продукты (и хорошо, если они поместятся в один). А ведь намного проще приобрести вместительную плетеную корзину, в которую влезут, если не все вещи, то большинство из них точно. Это не только удобно, но еще и настраивает на нужный лад, поднимает настроение. Кроме того, корзина прекрасно будет смотреться в кадре, поэтому можете смело ее использовать в качестве реквизита для фотосессий в тандеме с клетчатым пледом и круассанами – в лучших европейских традициях.
4. Сумка-холодильник
В такой сумке напитки будут долго оставаться холодными. / Фото: handmadebase.com
Все мы любим лето за тепло и яркое солнце. Увы, напитки не разделяют нашего восторга – стоит им лишь 10-15 минут провести вне морозилки, как они сразу нагреваются и теряют свой вкус. Попробовав однажды пить теплые напитки по жаре, вам точно не захочется повторять этот опыт.
Отличный выход из ситуации – сумка-холодильник. Они бывают разных цветов, форм и размеров, поэтому вы без труда сможете найти подходящую. Поместив напитки в такую сумку, вы точно не будете переживать об их температуре – они останутся холодными ровно столько, сколько вам нужно. Кстати, есть даже корзины-холодильники: с виду они ничем не отличаются от обычных изделий, но внутри отделаны специальным материалом, который и отвечает за поддержание заданной температуры и сохранение холода.
5. Текстиль
Покрывало - главный герой пикника. / Фото: 100sp.ru
В эту категорию смело можно внести покрывала, пледы, подушки. Первые позволят не только разместиться с комфортом, но и предотвратить появление симптомов простуды, ведь земля может быть прохладной, даже если на улице +30 градусов. Пледы пригодятся, если погода внезапно изменится и нужно будет прятаться от холодного ветра – они согревают не хуже горячего чая, проверено! Что касается подушек, то они станут незаменимой вещью, когда после сытного обеда захочется прилечь и полюбоваться на облака. Конечно, речь идет о дорожных вариантах текстиля: пледы должны быть тонкими, а подушки – практически невесомыми, чтобы было нетяжело их нести. А вот экземпляры из спального комплекта лучше оставить для посиделок на даче, когда за одеялом можно будет сбегать в соседнюю комнату.
Возьмите на заметку: В магазинах можно найти плед-сумку, предназначенную для пикника. Она представляет собой плед с ремнями, который в свернутом виде выглядит как сумка с ручками.
6. Термос
Термос пригодится в прохладную погоду. / Фото: blog.eva.ua
Казалось бы, зачем на пикнике горячие напитки? Достаточно того, что есть сумка-холодильник с водой и нужным алкоголем. Однако если вы собираетесь ехать с ночевкой, а вечера в вашем населенном пункте холодные, после захода солнца точно никто не откажется от чашки любимого кофе или чая. Поэтому подберите в магазине вариант, подходящий по объему (существует множество разных моделей), наполните кипятком или чаем и захватите с собой на пикник. Кроме того, в ассортименте можно найти термосы не только для жидкости, но и для еды. Если нужно сохранить горячими несколько блюд, подбирайте многоуровневые, если нет – достаточно будет и одинарного. По форме они ничем не отличаются от экземпляров для напитков.
7. Бумажные стаканчики
Бумажные стаканчики выглядят более празднично, чем пластиковые. / Фото: gorodpack.ru
Конечно, можно обойтись и стандартными пластиковыми, но в эпоху повышенной заботы об экологии, а также разумного потребления лучше отдать предпочтение бумажным. Такие стаканчики не только помогут внести вклад в защиту природы, но также поднимут настроение и создадут нужную атмосферу: существует множество интересных расцветок, с надписями и без них. А если дополнить стаканчики еще и бумажными тарелками, получится создать очень красивую сервировку на импровизированном столе.
8. Складная мебель
В складных креслах очень удобно сидеть. / Фото: successful-city.com
Людям, которые не особо любят сидеть на покрывале, обязательно нужно прихватить с собой пару складных кресел, стульев или табуретов. Выбирайте на свой вкус: высокий или низкий, со спинкой или без. Помните, что от такой мебели напрямую зависит ваш комфорт на протяжении всего пикника. А если захватите с собой еще и раскладной стол, то сможете создать по-настоящему домашнюю атмосферу. Застолье с друзьями, но только на свежем воздухе, в компании журчащей реки и поющих птиц.
9. Мангал и сетки
На мангале можно приготовить овощи. / Фото: stihi.ru
Если вы решили нарушить все «природные» традиции и пожарить вместо мыса рыбу, тогда советуем заранее обзавестись специальной узкой сеткой, а не стандартной. Во-первых, она компактная и займет минимум места в корзине, а во-вторых, на ней будет гораздо удобнее жарить рыбу, ведь сетка повторяет форму продукта.
Не забудьте и про мангал, только вместо цельного захватите складной: он отличается небольшим весом и габаритами, а когда нужно будет отправляться в дорогу, мангал легко можно будет собрать/разобрать, чтобы он поместился куда-угодно.
10. Складная посуда
Складные стаканчики занимают минимум места в сумке. / Фото: wday.ru
Когда речь заходит о пикнике, на первый план выступают такие качества, как удобство и компактность: именно по этим принципам стоит подбирать инвентарь в дорогу. И мы говорим не только о мебели, или мангале, но также о посуде. Складные миски, стаканы и контейнеры – настоящий маст-хэв для выезда на природу. В большинстве случаев их создают из резиновых компонентов, благодаря которым и появляется возможность сложить ту же миску вглубь, превратив ее в небольшой круглый предмет.
11. Развлечения
На природе можно поиграть в бадминтон. / Фото: mama66.ru
Не стоит думать, что вылазка на природу – это только про «поесть» и «выпить». После сытного обеда и размеренного отдыха вы можете захотеть провести время более активно. Специально для этого предлагаем взять с собой мяч, бумеранг, бадминтон, летающую тарелку, настольные игры. Выбирайте вариант, который придется по душе вам и вашей компании.
12. Аксессуары
Украсьте место для пикника. / Фото: pinterest.com
Если вы отправляетесь на природу на машине и планируете провести в лесу или на берегу реки пару дней, можете взять с собой аксессуары, которые позволят сделать место отдыха уютным и красивым. Например, флажки, зонтики, развивающиеся ленты, красивые салфетки, китайские фонарики и прочее.
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