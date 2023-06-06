12 стильных и полезных вещей, без которых пикник будет не в радость

1. Коврик-сидушка

Коврик-сидушка позволит устроиться с комфортом где-угодно. / Фото: budopt.ua

2. Ланч-боксы

Ланч-боксы позволяют сортировать блюда. / Фото: muffin.ua

3. Корзина

В большую плетеную корзину поместятся все нужные вещи. / Фото: aredi.ru

4. Сумка-холодильник

В такой сумке напитки будут долго оставаться холодными. / Фото: handmadebase.com

5. Текстиль

Покрывало - главный герой пикника. / Фото: 100sp.ru

6. Термос

Термос пригодится в прохладную погоду. / Фото: blog.eva.ua

7. Бумажные стаканчики

Бумажные стаканчики выглядят более празднично, чем пластиковые. / Фото: gorodpack.ru

8. Складная мебель

В складных креслах очень удобно сидеть. / Фото: successful-city.com

9. Мангал и сетки

На мангале можно приготовить овощи. / Фото: stihi.ru

10. Складная посуда

Складные стаканчики занимают минимум места в сумке. / Фото: wday.ru

11. Развлечения

На природе можно поиграть в бадминтон. / Фото: mama66.ru

12. Аксессуары

Украсьте место для пикника. / Фото: pinterest.com