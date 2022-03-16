Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марианна Яговкина
    Да и хрен с ними, с этими иностранцами! А 2 литра рекомендуемой воды не разбавляет желудочный сок, а супчик разбавляе...7 вредных пищевых...
  • Valery Pedan
    Ничто не мешает вычислить реальное состояние человечества, его структуру и управление, причины конфликтов, войн и кат...Нелепые теории за...
  • geo1804
    джон стейнбэк !!     остальное  - ..............................10 увлекательных ...

Украинка начала карьеру фотомодели в 69 лет, благодаря тому, что внук разместил ее фото в Инстаграм


Галина Герасимова - самая взрослая модель в Украине.

Галина Герасимова - самая взрослая модель в Украине.

Стать моделью в 69 лет – реально. Пример украинки Галины Герасимовой доказывает, что начать новую жизнь никогда не поздно. Всего полтора года назад она и представить себе не могла, что когда-то будет позировать перед фотокамерами и дефилировать по подиуму. А началось все с одного поста в Инстаграм, который разместил внук Галины…

Пост в сети Инстаграм, с которого началась карьера Галины Герасимовой.

Пост в сети Инстаграм, с которого началась карьера Галины Герасимовой.

 

Фотографию Галины Герасимовой в Инстаграме разместил один из ее внуков Илиан. Парень искренне восхищается тем, что его бабуля (именно так он ее называет) полна энергии и выглядит потрясающе. Во время очередного семейного праздника он сделал фото, на нем Галина позировала в праздничном платье.

Интересно, что это было ее первое фото, размещенное в сети, и оно сразу же стало популярным. Лайков и комментариев было очень много, друзья Илиана засыпали бабушку комплиментами. Среди тех, кто обратил внимание на снимок, был и менеджер одного из популярных женских журналов. Вскоре Илиан получил сообщение, в котором бабушку приглашали на съемку. Галина Герасимова опешила, когда услышала от внука о том, что ею заинтересовались в фэшн-индустрии. Правда, через несколько недель уговоров она все же решилась попробовать себя в новом амплуа.

Галина Герасимова - самая взрослая модель в Украине. Фото: hochu.ua

Галина Герасимова - самая взрослая модель в Украине. Фото: hochu.ua

 
Галина Герасимова - самая взрослая модель в Украине. Фото: talktome.com.ua

Галина Герасимова - самая взрослая модель в Украине. Фото: talktome.com.ua

 
Портрет Галины Герасимовой. Фото: hochu.ua

Портрет Галины Герасимовой. Фото: hochu.ua

 

Дебют оказался более чем просто успешным: Галина вела себя совершенно естественно перед камерой, а в выбранные дизайнерами образы смотрелись на ней органично и экстравагантно. Несмотря на то, что женщина ранее никогда не занималась модельным бизнесом, было ясно: работать с ней – одно удовольствие.
Галина Герасимова чувствует себя перед камерой совершенно раскрепощенно. Фото: 112.international

Галина Герасимова чувствует себя перед камерой совершенно раскрепощенно. Фото: 112.international

 

Однажды утром Галина Герасимова проснулась знаменитой: ее портреты красовались на обложках глянцевых журналов, впереди у нее были запланированы модные показы и эфиры на телевидении. За 1,5 года она попробовала себя в разных ролях. В Украине ее уже даже сравнили с мамой Илона Маска – Мэй. Действительно обе блондинки очень хороши в кадре, и обе обладают сногсшибательной энергетикой.
Стильная и модная. Фото: pravda.if.ua

Стильная и модная. Фото: pravda.if.ua

 

Сама Галина признается, что у нее открылось второе дыхание. До этого она посвящала себя только семье, а сейчас успевает уделять время не только четырем внукам, но и профессиональной карьере. Для себя она поняла главное: пенсия – не приговор, красивой можно быть в любом возрасте. Днем Галина примеряет дизайнерские наряды, а вечером готовит котлетки любимой семье. Именно в этом и заключается ее простое женское счастье.
Галина Герасимова на подиуме. Фото: hochu.ua

Галина Герасимова на подиуме. Фото: hochu.ua

 

В молодости Галина много раз меняла место жительства: муж был военным, приходилось часто переезжать, пока не осели в Киеве. В молодости она занималась научной деятельностью, а с появлением двух дочерей и позже внуков решила, что лучше отдавать все силы близким людям.
Галина Герасимова - открытие в фэшн-индустрии Украины. Фото: hochu.ua

Галина Герасимова - открытие в фэшн-индустрии Украины. Фото: hochu.ua

 

Женщинам своего возраста Галина Герасимова желает только одного: «Не бойтесь одеваться, носить макияж и прически, позвольте себе быть красивыми». Сама она совершенно не выглядит на свой возраст, своим секретом долголетия считает то, что любит жизнь и людей, старается наполнить сердце добротой, а также избегает вражды.
Галина Герасимова с наградой телепередачи *Говорит Украина*. Фото: TheKiev.City

Галина Герасимова с наградой телепередачи *Говорит Украина*. Фото: TheKiev.City

 

Недавно Галина снялась в клипе популярного украинского музыканта Александра Пономарева. Этот опыт показался ей тоже интересным, так что не исключено, что модель задумается и о кинокарьере. Хотя самая смелая мечта, по признанию самой Галины, - принять участие в одном из модных показов в Париже. Глядя на нее, совсем не трудно поверить, что все задуманное осуществится.
Галина Герасимова - самая взрослая модель в Украине. Фото: hochu.ua

Галина Герасимова - самая взрослая модель в Украине. Фото: hochu.ua

 

Кстати, Галина Герасимова попала в украинскую Книгу рекордов Гиннесса как самая взрослая модель. И она очень гордится таким достижением.
Галина Герасимова - самая взрослая модель в Украине. Фото: surprise.stb.ua

Галина Герасимова - самая взрослая модель в Украине. Фото: surprise.stb.ua

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Украинка начала карьеру фотомодели в 69 лет, благодаря тому, что внук разместил ее фото в Инстаграм

И не забудьте:
Украинка начала карьеру фотомодели в 69 лет, благодаря тому, что внук разместил ее фото в ИнстаграмПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх