Украинка начала карьеру фотомодели в 69 лет, благодаря тому, что внук разместил ее фото в Инстаграм

Галина Герасимова - самая взрослая модель в Украине.
Стать моделью в 69 лет – реально. Пример украинки Галины Герасимовой доказывает, что начать новую жизнь никогда не поздно. Всего полтора года назад она и представить себе не могла, что когда-то будет позировать перед фотокамерами и дефилировать по подиуму. А началось все с одного поста в Инстаграм, который разместил внук Галины…
Пост в сети Инстаграм, с которого началась карьера Галины Герасимовой.
Фотографию Галины Герасимовой в Инстаграме разместил один из ее внуков Илиан. Парень искренне восхищается тем, что его бабуля (именно так он ее называет) полна энергии и выглядит потрясающе. Во время очередного семейного праздника он сделал фото, на нем Галина позировала в праздничном платье.
Интересно, что это было ее первое фото, размещенное в сети, и оно сразу же стало популярным. Лайков и комментариев было очень много, друзья Илиана засыпали бабушку комплиментами. Среди тех, кто обратил внимание на снимок, был и менеджер одного из популярных женских журналов. Вскоре Илиан получил сообщение, в котором бабушку приглашали на съемку. Галина Герасимова опешила, когда услышала от внука о том, что ею заинтересовались в фэшн-индустрии. Правда, через несколько недель уговоров она все же решилась попробовать себя в новом амплуа.
Галина Герасимова - самая взрослая модель в Украине. Фото: hochu.ua
Галина Герасимова - самая взрослая модель в Украине. Фото: talktome.com.ua
Портрет Галины Герасимовой. Фото: hochu.ua
Дебют оказался более чем просто успешным: Галина вела себя совершенно естественно перед камерой, а в выбранные дизайнерами образы смотрелись на ней органично и экстравагантно. Несмотря на то, что женщина ранее никогда не занималась модельным бизнесом, было ясно: работать с ней – одно удовольствие.
Галина Герасимова чувствует себя перед камерой совершенно раскрепощенно. Фото: 112.international
Однажды утром Галина Герасимова проснулась знаменитой: ее портреты красовались на обложках глянцевых журналов, впереди у нее были запланированы модные показы и эфиры на телевидении. За 1,5 года она попробовала себя в разных ролях. В Украине ее уже даже сравнили с мамой Илона Маска – Мэй. Действительно обе блондинки очень хороши в кадре, и обе обладают сногсшибательной энергетикой.
Стильная и модная. Фото: pravda.if.ua
Сама Галина признается, что у нее открылось второе дыхание. До этого она посвящала себя только семье, а сейчас успевает уделять время не только четырем внукам, но и профессиональной карьере. Для себя она поняла главное: пенсия – не приговор, красивой можно быть в любом возрасте. Днем Галина примеряет дизайнерские наряды, а вечером готовит котлетки любимой семье. Именно в этом и заключается ее простое женское счастье.
Галина Герасимова на подиуме. Фото: hochu.ua
В молодости Галина много раз меняла место жительства: муж был военным, приходилось часто переезжать, пока не осели в Киеве. В молодости она занималась научной деятельностью, а с появлением двух дочерей и позже внуков решила, что лучше отдавать все силы близким людям.
Галина Герасимова - открытие в фэшн-индустрии Украины. Фото: hochu.ua
Женщинам своего возраста Галина Герасимова желает только одного: «Не бойтесь одеваться, носить макияж и прически, позвольте себе быть красивыми». Сама она совершенно не выглядит на свой возраст, своим секретом долголетия считает то, что любит жизнь и людей, старается наполнить сердце добротой, а также избегает вражды.
Галина Герасимова с наградой телепередачи *Говорит Украина*. Фото: TheKiev.City
Недавно Галина снялась в клипе популярного украинского музыканта Александра Пономарева. Этот опыт показался ей тоже интересным, так что не исключено, что модель задумается и о кинокарьере. Хотя самая смелая мечта, по признанию самой Галины, - принять участие в одном из модных показов в Париже. Глядя на нее, совсем не трудно поверить, что все задуманное осуществится.
Галина Герасимова - самая взрослая модель в Украине. Фото: hochu.ua
Кстати, Галина Герасимова попала в украинскую Книгу рекордов Гиннесса как самая взрослая модель. И она очень гордится таким достижением.
Галина Герасимова - самая взрослая модель в Украине. Фото: surprise.stb.ua
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