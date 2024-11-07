Сенсационные политические скандалы

Последние годы с большого количества документов снимается гриф «секретно». Это не проходит без внимания и разного рода политические скандалы то и дело будоражат прессу и общественность. Перед вами топ-10 самых сенсационных политических скандалов.



1) Гей-бомба

2) Эпидемия Сибирской язвы в Свердловске

3) Фальшивое нападение

4) Насильственная стерилизация индейских женщин

5) Вторая мировая война

6) Эксперимент MUKULTRA

7) Сегрегация

10) Двойной агент США и СССР