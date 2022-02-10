8 продуктов, которые успокаивают нервы и борются с депрессией

Еда успокаивает ум и позволяет лучше справляться со стрессом.

Но это не бездумное забрасывание в себя содержимого вашего холодильника, а выбор продуктов, которые, действительно способны успокоить нервы и унять плохое настроение.

1. Ягоды: малина, клубника, ежевика

Ягодный сезон не длится долго. К счастью, их можно обрабатывать и замораживать. А эту возможность нужно использовать. Почему? Потому, что черника, малина, клубника и ежевика содержат натуральные антиоксиданты и много витамина С, а именно он очень важен для сохранения равновесия и устойчивости к стрессу.

Результаты исследований показывают, что продукты, богатые витамином С, помогают регулировать уровень кортизола. Кортизол – гормон стресса, он производится надпочечниками. Его повышенный уровень приводит к тому, что мы становимся более нервными и недовольными, а также поднимает нам пульс и кровяное давление.

Кортизол ослабляет иммунную систему, которая под влиянием стресса не в состоянии эффективно бороться с болезнями, инфекциями и воспалительными процессами. Ученые предупреждают о том, что длительно сохраняющийся повышенный уровень кортизола увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний, депрессии и проблем со сном.

2. Морская рыба

Если вы чувствуете, что слишком подавлены, действуете под влиянием постоянно напряженных нервов, и ваша раздражительность настолько велика, что вызывает взрыв ярости и гнева при малейшей возможности, обязательно увеличьте потребление омега-3 жирных кислот в своем рационе. Лучше всего получать их из жирной морской рыбы, которую вы должны употреблять почаще.

Оказывается, что рыбий жир не только снижает риск сердечнососудистых, неврологических и онкологических заболеваний, но и защищает нервы от повреждения и ускоряет их регенерацию. Кроме того, диета, богатая жирными кислотами омега-3 помогает поддерживать концентрацию кортизола и адреналина на нужном уровне. Повышение этого уровня может привести, в частности, к ослаблению либидо, снижению способности к деторождению и депрессии. Отличные источники жирных кислот омега-3: лосось, тунец, скумбрия, сельдь, форель, палтус, лосось и сардины.

3. Грецкие орехи

Так же, как и рыба, они содержат жирные кислоты омега-3, альфа-линоленовую кислоту и полифенолы, которые предотвращают потерю памяти. Ученые обнаружили, что регулярное употребление грецких орехов может даже обратить вспять старение мозга. Содержащиеся в грецких орехах жирные омега-3 растительного происхождения, позволяют эффективно справляться со стрессом, понижают холестерин и убивают воспалительные процессы.

4. Горький шоколад

Шоколад очень вкусен, помогает снизить кровяное давление, а также способен успокоить нервы. Как и фрукты, шоколад помогает снизить уровень кортизола. Содержащийся в шоколаде магний улучшает работу нервных клеток, а цинк и селен – положительно влияют на секрецию эндорфинов. Уже всего один кусочек темного лакомства улучшает концентрацию и придает энергии.

5. Авокадо

Причиной нервозности, раздражительности и беспокойства может быть дефицит витаминов группы В. Они отвечают за наше душевное равновесие и облегчают неприятные последствия стресса. Плодом, в котором мы можем обнаружить большое содержание витаминов группы B, является авокадо. Он является хорошим источником фолиевой кислоты и ценен для психического равновесия.

6. Молочные реки

Молоко, как и молочные продукты содержат много рибофлавина, или витамина В2, который помогает успокоить «растрёпанные» нервы. Согласно данным исследований, дефицит рибофлавина может изменить то, как организм вырабатывает и транспортирует белки. А это, в свою очередь, ослабляет иммунитет против стресса.

Молоко, кроме уже упомянутого витамина В2, содержит витамин В12, который отвечает за хорошее настроение и душевное равновесие, белок, благодаря снижению кровяного давления, обладающий успокаивающим действием и калий.

7. Овсянка

Овсянка – идеальная еда. Это отличный источник сложных углеводов, поэтому утреннее употребление ее в пищу надолго обеспечивает энергией, обостряет ум и успокаивает нервы. Считается, что уже одна миска каши предоставляет набор веществ, улучшающих настроение и уничтожающих плохое самочувствие. Это потому, что содержащиеся в овсяных хлопьях соединения стимулируют мозг к производству серотонина, который повышает ощущение счастья и позволяет более оптимистично смотреть на мир. Серотонин помогает эффективно преодолевать стресс.

Овсяные хлопья богаты витаминами группы B, которые успокаивают нервы и одновременно обеспечивают концентрацию внимания и улучшают память. Среди содержащихся в них минералов особое значение для нервной системы имеет магний. Овсяные хлопья содержат растворимую клетчатку. Благодаря ей пища переваривается медленнее, глюкоза высвобождается в кровь постепенно, и мы можем спокойно работать и не испытывать приступов голода.

8. Апельсины

Апельсиновый сок, это часть завтрака чемпионов – по крайней мере, так говорят. Это содержащийся в нем витамин С, известный не только тем, что повышает иммунитет организма, но снижает кровяное давление и концентрацию кортизола. Звучит невероятно? Но действительно работает. Чтобы убедиться в этом, в следующий раз, когда вы будете очень расстроены – не пейте успокоительное, а воспользуйтесь апельсином или стаканом свежевыжатого сока.