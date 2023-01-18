«Племя Ким Кардашьян»: 7 фактов о готтентотах, которых называют пятой расой

Hесколько фактов о людях, выглядящих столь необычно, что исследователи относят их к пятой расе.



1. Готтентоты — древнейшее племя в Южной Африке. Название его происходит от нидерландского hottentot, что значит «заика», и было дано за особый щелкающий вид произношения звуков. Современные представители проживают в Намибии.





2. Вместе с бушменами кой-коин принадлежат к койсанской расе — самой своеобразной на планете. Люди из этой расы впадать в состояние неподвижности, сходное с анабиозом, в холодное время года.



3. Кожа готтентотов очень быстро старится, и люди среднего возраста могут покрыться морщинами на лице, на шее, на коленях. Это придает им преждевременно старческий вид.



4. Женщины имеют непомерно развитые длинные половые губы — «готтентотский передник». Эта часть тела даже у невысоких готтентоток достигает 15–18 см в длину. Половые губы иногда свисают до колен. Даже по туземным понятиям это отвратительно, и с древних времен существует обычай отрезать лишнее перед вступлением в брак.



5. Ещё одна особенность готтентотов — наличие стеатопигии, то есть их внушительные бёдра расположены под углом 90 градусов к талии. Считается, что так они адаптировались к условиям засушливого климата.



6. По всей видимости, раса, к которой принадлежат готтентоты — древнее всех прочих. Свидетельства их существования, в том числе глиняные фигурки и наскальные рисунки встречаются задолго до появления негроидной расы.



7. Современные готтентоты живут в южноафриканских городах и работают в городах и в полях. Многие из них до сих пор верят в магию и колдовство, амулеты и талисманы. Почётом и уважением пользуются колдуны, которым запрещено мыться, и со временем они покрываются толстым слоем грязи.



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