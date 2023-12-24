Преступление и наказание:Как согрешил благочестивый царь Давид и почему сам себя приговорил к смерти

Чем согрешил царь Давид и какое понес наказание
Фраза "все беды мужчины от женщины" - не пустой звук...Это понятие в нашу жизнь пришло из глубины веков. И в этой связи будет уместно вспомнить библейскую историю о Версавии и царе Давиде, живших около трех тысячелетий тому назад. Их легендарные образы легли в основу Священного писания и множества произведений искусства как летописных, так и живописных. На какой же злостный грех пошел царь Давид ради возлюбленной и чем расплачивался за него до конца дней своих далее - в обзоре.
Вирсавия. Автор: Карл Брюллов. / Давид, играющий на арфе. Фрагмент. Автор: Н.П. Загорский.
Ни об одном человеке не написано столько в Ветхом завете, не сложено сколько легенд и не сотворено произведений искусства - как о царе Давиде, всемогущем властителе Израиля и Иудеи. За свой длинный жизненный путь иудейский царь кем только не был. Пас овец, охотился, воевал. Сочинял стихи и распевал их под аккомпанемент арфы, а став помазанником Божьим, правил объединенной страной 33 года. Образ Давида является образом идеального властителя, из рода которого, согласно преданию, выйдет Мессия.
Давид, XV в. Автор: Педро Берругете.
Самые лучшие качества отважного воина, мудрого правителя, пылкого любовника, гениального музыканта и поэта - с одной стороны, а вместе с тем и хитрого властителя, преступного заговорщика, коварного искусителя - с другой, привлекали к его образу творцов во все эпохи.
Давид, играющий на арфе.
Стоит отметить, что в Ветхом завете Давид описан как сложная и могучая личность, наделенная противоречивыми чертами: "скромный, но убежденный в своем великом призвании, нежный и жестокий, пастух и воин, поэт-псалмопевец и дипломат, арфист и полководец, подверженный страстям и вожделениям грешник и глубоко религиозный праведник, преданный Богу и искренне раскаивающийся в своих грехах".
О том, как юный пастух снискал себе славу героя
Давид и Саул. (1878). Автор: Эрнст Йозефсон.
Итак, Давид был самым младшим из восьми сыновей Иессея из Вифлеема. Во двор царя Саула попал благодаря своему геройскому подвигу в схватке с Голиафом, да еще благодаря таланту музыканта и поэта.
Давид и Голиаф. (1888). Автор: Осмар Шиндлер.
Легенда так описывает историю сражения совсем еще юного Давида с великаном. Когда сошлись на поле брани войска Саула и филистимлян, было договорено судьбу боя решить в поединке. Однако никто из израильтян не осмелился выйти на бой с Голиафом, воином огромного роста, обмундированного "до зубов" в металлические латы. Лишь юный Давид вызвался принять бой. Без доспехов и меча, с одной только пращей, он поразил великана камнем прямо в лоб, а затем его же мечом отсек ему голову. Исход битвы был решен, и филистимляне с позором бежали.
Давид и голова Голиафа. Автор: Караваджо.
Подвиги и победы в сражениях с филистимлянами принесли Давиду всенародную популярность, должность военачальника и честь стать зятем царя — мужем его дочери. Молодой воин был храбр и отважен. К тому же он божественно играл на арфе, сочинял и пел песни, за что и снискал всенародную любовь и уважение самого царя Саула.
Давид, играющий на арфе перед Саулом и Мелхолой. Автор: Плюснин Н.М.
Однако со временем царь начал опасаться юношу, подозревая его в желании захватить трон, а после того как до него дошли слухи о недовольстве пророка Самуила его поведением и о тайном помазании молодого Давида на царство - любыми путями решил избавиться от него.
Саул, нападающий на Давида. Автор: Джованни Гверчино.
Отправляя храброго воина на поля сражений, он втайне надеялся на его гибель. А однажды собственноручно попытался пронзить его копьем, а потом и вовсе открыто отдал распоряжение своим подчиненным убить своего зятя. Но и здесь удача оказалась на стороне Давида, ему удалось бежать. К слову, царская дочь Мелхола - супруга Давида, вначале невзлюбившая его за простое происхождение, со временем стала его боготворить и всем сердцем полюбила молодого мужа. Она и старший сын Саула Ионатан и помогли бежать приговоренному на смерть смельчаку.
Побег Давида через окно. Гравюра. Автор: Гюстав Доре.
Попытка Саула догнать беглеца заставила того искать убежище у соседей — врагов Израиля. Хитро и ловко лавировал между двумя враждующими сторонами Давид. Филистимлянскому правителю он обещал набеги на израильтян со своим отрядом в 600 воинов, а на самом деле нападал лишь на враждебных израильтянам кочевников, не оставляя при этом свидетелей. К тому же захваченной добычей подкупал старейшин Иудеи, чтобы заручиться их поддержкой в будущем.
Саул, прослышав о пребывании Давида в Кеиле, начал многолетнее беспощадное преследование соперника. Однако тот снова и снова ускользал от него, при этом Давиду дважды представлялась возможность убить царя, помазанника Божьего, но он не воспользовался ею, чтобы не понести за это кары.
Гибель Саула и его сына. (1848). Автор: Эли Маркузе.
А тем временем филистимляне начинают новую войну против израильтян, те терпят одно поражение за другим, и в бою у Гильбоа погибает царь Саул вместе со своим сыном Ионафаном. А Давид со своими приверженцами направился в Хеврон, где его провозгласят царем Иудеи. Он мечтает объединить все израилевы колена и создать единое государство. Впрочем, это и случилось через восемь лет его правления.
Давид танцует перед Ковчегом Завета. Автор: Ф.Лейтон.
Давид переносит в Иерусалим Ковчег Завета, главную иудейскую святыню, сделав таким образом этот город символом единства нации на тысячелетия, его вечной столицей.
О том как согрешил помазанник Божий и чем искупал свою вину
Давиду на пути к вершине власти очень много пришлось испытать и выдержать и от царя Саула, и других врагов, однако сердце его не очерствело и не озлобилось так как всю надежду возлагал на Бога, и Господь избавлял его от всех врагов. А ежели когда и приходилось брать грехи на душу, то он "до глубины сердца раскаивался в них, слезами омывал ночами ложе свое, и после становился еще лучше и еще больше любил Бога".
Вирсавия у фонтана. (около 1635 г.) Автор: Питер Пауль Рубенс
.
Однако случилось ему впасть однажды в великий грех из-за женщины, необычайно красивой женщины. В расцвете своих сил, на вершине своего могущества он совершил тяжкий грех - он "страстно возжелал" и соблазнил жену одного из своих военачальников Урии Хаттеянина.
Вирсавия. (1889г.) Автор: Жан-Леон Жером.
Однажды, прогуливаясь по крыше своего дворца, увидел царь молодую женщину божественной красоты. И греховное желание обладать ею ничем он не смог заглушить. Он соблазнил красавицу Вирсавию, а узнав что она замужем за его полководцем решил любой ценой заполучить ее себе в жены. Так уж велика была необузданная страсть царя к прекрасной женщине. И властитель отдает тайный приказ, что бы с поля сражения муж Вирсавии не вернулся домой. Что и было безоговорочно выполнено. И хотя в то время у Давида уже был большой гарем, Вирсавия стала его любимой женой до конца его дней.
Вирсавия. (1654 г.). Автор: В.Дрост.
Тогда-то и произошло событие, ставшее на века притчей. По повелению Господа, пришел к царю Давиду пророк Нафан и начал рассказывать историю о том как "в одном селении жили два человека: богатый и бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькой и растил ее вместе со своими детьми; она ела, пила, спала вместе с ним и была для него как дочь. Но пришел к богатому человеку странник. Чтобы угостить странника, богатый пожалел своих овец и волов, а взял овечку у бедняка и заколол ее для своего гостя"...
И тут Давид, разгневавшись, прервал собеседника и воскликнул: "Клянусь Богом!Человек, сделавший это, достоин смерти, а за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это и не имел сострадания".
Нафан обвиняет Давида в грехе. Автор: Ангелика Кауфман.
На что Нафан ответил Давиду: "Этот человек - ты. Так говорит Господь Бог: Я помазал тебя в цари над Израилем, Я избавил тебя от руки Саула, зачем же ты пренебрег слово Господа? Жену Урии ты взял себе, а его ты убил мечем аммонитян. За это меч не отступит от дома твоего. Я воздвигну на тебя зло из дома твоего".
И тогда понял Давид, что сам себя приговорил к смерти, и сказал Нафану: "Согрешил я перед Господом", а в ответ услышал: "Господь снял с тебя грех твой; ты не умрешь, но умрет родившийся у тебя сын-первенец". А еще пророк предсказал царю суровые испытания войнами, что впрочем и случилось в ближайшем будущем.
Сокрушение Давида. Гравюра. Автор: Юлиус фон Карольсфельд.
Давиду пришлось заплатить жизнью сына за свой грех. Потом еще одну беду пришлось испытать Давиду по вине второго сына Амнона, изнасиловавшего свою единокровную сестру Фамарь. Однако царь не покарал насильника, за него это сделал другой его любимый сын - Авессалом. Возмущенный безнаказанностью брата он убивает того за честь сестры.
Гибель Авессалома. (1860) Гравюра. Автор: Юлиус фон Карольсфельд.
К слову, Авессалом позже поднимет восстание против отца. И его жизнь также оборвется трагически. Будучи красавцем с белокурыми длинными вьющимися волосами, он погибнет во время сражения, запутавшись ими в ветвях дерева. Давид тяжело переживал гибель и этого сына.
И еще один сын царя Давида, Адония, чуть было не предал отца, решив взойти на престол. Однако мудрая Вирсавия взяла с Давида обещание помазать на царство их сына Соломона, умного, спокойного и верного. Давид дал обещание Вирсавии и сдержал его, и Соломон стал третьим царем Израиля и Иудеи.
Царь Давид передает скипетр Соломону. Автор: Корнелис де Вос.
В искусстве образ великого царя нашел свое отражение во всем многообразии противоречивости характера и поступков Давида. Он вдохновлял многих художников и скульпторов разных эпох.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии