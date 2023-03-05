Самые нелепые части тела, застрахованные знаменитостями

Страховать части своего тела знаменитости начали почти 100 лет назад: впервые это сделали ещё первые голливудские звёзды. Сегодня почти каждый, будь то музыкант, модель или спортсмен, страхует своё тело или часть тела, и нередко — на невероятную сумму, способную ввергнуть в шок большинство из нас.
В этом списке собраны самые странные, причудливые и (в некоторых случаях) совершенно неприличные части тела, которые были застрахованы известными, публичными людьми.
Интересно, угадаете ли вы самую странную часть тела, застрахованную знаменитостью? Если вы думаете, что ноги, то это одна из самых популярных частей тела, но не странных. Если вы думаете, что пресс, то, хотя в этом списке такой части тела и нет, мы почти уверены, что подобные случаи были.
Если же вы начнёте перечислять непристойные части тела, то вы будете на правильном пути. Посмейтесь над списком 25-ти самых нелепых частей тела, застрахованных знаменитостями!
25. Бен Тёрпин (Ben Turpin)
Одним из первых людей, оформивших страховку на часть тела, был актёр немого кино 1920-ых годов Бен Тёрпин. Косоглазый комик застраховал свои глаза, служившие ему визитной карточкой и которые, по его мнению, были ключом к славе, на 25.000 долларов.
24. Америка Феррера (America Ferrera)
«Дурнушка Бетти» Америка Феррера застраховала свои зубы на колоссальные 10 миллионов долларов.
23. Майли Сайрус (Miley Cyrus)
После всех споров и обсуждений (и известности), вызванных её выступлением на церемонии награждения MTV Video Music Awards в 2013 году, Майли Сайрус застраховала свой язык на 1.000.000 долларов.
22. Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez)
Одна из самых влиятельных и авторитетных женщин в музыкальной индустрии, Дженнифер Лопес является обладательницей роскошных ягодиц, застрахованных на сумму 300 миллионов долларов.
21. Долли Партон (Dolly Parton)
Кантри-певица Долли Партон в 1970 году застраховала свою знаменитую грудь 5-го размера на 600.000 долларов. В пересчёте на сегодняшние деньги это составляет почти 4 миллиона долларов.
20. Хайди Клум (Heidi Klum)
Модель компании нижнего белья Victoria’s Secret застраховала свои ноги на 2,2 миллиона долларов. В доказательство того, что страховщики очень педантичны и щепетильны в своём деле, добавим, что сумма страховки её левой ноги на 200.000 долларов меньше, чем правой, из-за небольшого шрама на колене.
19. Дэвид Бекхэм (David Beckham) и Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo)
Футбольная звезда Дэвид Бекхэм, ставший известным, по большому счёту, благодаря своим ногам, застраховал каждую из них на 35.000.000 долларов от всех видов травм или увечий.
Ноги не менее известного футболиста Криштиану Роналду застрахованы на 144.000.000 долларов.
18. Дэвид Ли Рот (David Lee Roth)
Вокалист группы «Van Halen» Дэвид Ли Рот застраховал свою сперму на 1.000.000 долларов.
17. Дэниел Крейг (Daniel Craig)
Последний исполнитель роли Джеймса Бонда настоял на самостоятельном исполнении большинства трюков в фильме «Квант милосердия». Чтобы защитить свои инвестиции, продюсеры фильма застраховали всё его тело на приличную сумму в 8.000.000 долларов.
16. Игон Рони (Egon Ronay) и Илья Горт (Ilja Gort)
Венгерско-британский ресторанный критик Игон Рони застраховал свои вкусовые рецепторы на 400.000 долларов, что на сегодняшний день составило бы сумму более 2 миллионов долларов.
Подобным образом поступил знаменитый французский винодел и сомелье Илья Горт, застраховавший свой нос на потрясающую сумму в 5.000.000 евро.
15. Брюс Спрингстин (Bruce Springsteen)
Широко известный своим характерным голосом, 20-кратный победитель Grammy застраховал свой голос в 1980-ых годах. На сегодняшний день сумма составляет более 30 миллионов долларов.
14. Джин Симмонс (Gene Simmons)
Если кто и известен своим языком, так это вокалист группы «KISS» Джин Симмонс. Супердлинный язык рокера застрахован на 1.000.000 долларов.
13. Мерв Хьюс (Merv Hughes)
Знаменитый австралийский игрок в крикет Мерв Хьюс ещё больше известен своими пышными усами с закрученными концами, которые он застраховал на 317.000 долларов.
12. Мадонна
Ходят слухи, что Мадонна хотела застраховать свою грудь на 12.000.000 долларов, однако после исследования страховая компания согласилась выплатить только 2 миллиона.
11. Бетт Дейвис (Bette Davis)
Одна из величайших актрис в истории американского кинематографа и телевидения, Бетти Дейвис была известна своей тонкой талией, которую она застраховала от увеличения в объёме на сумму 28.000 долларов (по сегодняшнему курсу 400.000 долларов).
10. Джимми Дуранте (Jimmy Durante)
Актёр Джимми Дуранте был известен выдающейся частью тела, которую большинство людей не отказались бы слегка уменьшить — носом. «Schnozzola», как его называли, получил страховой полис на сумму 140.000 долларов за свой знаменитый нос картошкой.
9. Майкл Флэтли (Michael Flatley)
«Властелин танца» и знаменитый исполнитель танцевального шоу «Riverdanсe» застраховал свои уникальные ноги на сумму 39.000.000 долларов.
8. Кит Ричардс (Keith Richards)
Гитарист группы «Rolling Stones» застраховал свой главный рабочий инструмент — руки — на 1,6 миллиона долларов, хотя некоторые источники утверждают, что на эту сумму был застрахован только средний палец его левой руки.
7. Джеймс Дин (James Dean)
Всего за неделю до своей смерти в автокатастрофе актёр получил полис страхования жизни на сумму 100.000 долларов.
6. Мэрайя Кэри (Mariah Carey)
Из всех странных частей тела, застрахованных знаменитостями, самые дорогие — у Мэрайи Кэри: её ноги застрахованы на умопомрачительную сумму в размере 1 миллиарда долларов.
5. Ширли Маклэйн (Shirley MacLaine)
Ширли Маклэйн — одна из более 20.000 американцев, которые застраховали себя от самого необычного в этом списке — от инопланетян. Являясь убеждённой сторонницей существования внеземной жизни, актриса получила страховой полис на сумму 25.000.000 долларов, чтобы защититься от любых потерь, которые могут возникнуть в результате её насильственного похищения инопланетянами.
4. Бетти Грейбл (Betty Grable)
Как вы заметили, многие знаменитости в этом списке застраховали свои ноги. Эта тенденция берёт своё начало с 1940-ых годов, когда актриса и красотка Бетти Грейбл застраховала свой «товарный знак» — ноги — на 1.000.000 долларов. Именно тогда и родилась фраза «ножки на миллион долларов».
3. Анджела Маунт (Angela Mount) и Дженнаро Пелличиа (Gennaro Pelliccia)
Эксперт по вину Анджела Маунт была настолько хороша в своей работе, что её работодатель застраховал её вкусовые рецепторы на 16.000.000 долларов.
Кофейная компания «Costa Coffee» получила страховой полис в размере 15.000.000 долларов за вкусовые рецепторы своего главного дегустатора Дженнаро Пелличии.
2. Трой Поламалью (Troy Polamalu)
Официальное лицо компании «Head & Shoulders» и бывший игрок «Pittsburgh Steelers» известен своими метровыми вьющимися волосами. Производитель шампуня решил сохранить его роскошные локоны, застраховав их на 1.000.000 долларов.
1. Том Джонс (Tom Jones)
Будучи британской иконой мужской привлекательности, Том Джонс настолько любил выступать в расстёгнутых на верхние пуговицы рубашках, что застраховал волосы на груди на ошеломляющую сумму в размере 7.000.000 долларов.
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