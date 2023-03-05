Самые нелепые части тела, застрахованные знаменитостями

Страховать части своего тела знаменитости начали почти 100 лет назад: впервые это сделали ещё первые голливудские звёзды. Сегодня почти каждый, будь то музыкант, модель или спортсмен, страхует своё тело или часть тела, и нередко — на невероятную сумму, способную ввергнуть в шок большинство из нас.



В этом списке собраны самые странные, причудливые и (в некоторых случаях) совершенно неприличные части тела, которые были застрахованы известными, публичными людьми.



Интересно, угадаете ли вы самую странную часть тела, застрахованную знаменитостью? Если вы думаете, что ноги, то это одна из самых популярных частей тела, но не странных. Если вы думаете, что пресс, то, хотя в этом списке такой части тела и нет, мы почти уверены, что подобные случаи были.



Если же вы начнёте перечислять непристойные части тела, то вы будете на правильном пути. Посмейтесь над списком 25-ти самых нелепых частей тела, застрахованных знаменитостями!



25. Бен Тёрпин (Ben Turpin)

24. Америка Феррера (America Ferrera)

23. Майли Сайрус (Miley Cyrus)

22. Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez)

21. Долли Партон (Dolly Parton)

20. Хайди Клум (Heidi Klum)

19. Дэвид Бекхэм (David Beckham) и Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo)

18. Дэвид Ли Рот (David Lee Roth)

17. Дэниел Крейг (Daniel Craig)

16. Игон Рони (Egon Ronay) и Илья Горт (Ilja Gort)

15. Брюс Спрингстин (Bruce Springsteen)

14. Джин Симмонс (Gene Simmons)

13. Мерв Хьюс (Merv Hughes)

12. Мадонна

11. Бетт Дейвис (Bette Davis)

10. Джимми Дуранте (Jimmy Durante)

9. Майкл Флэтли (Michael Flatley)

8. Кит Ричардс (Keith Richards)

7. Джеймс Дин (James Dean)

6. Мэрайя Кэри (Mariah Carey)

5. Ширли Маклэйн (Shirley MacLaine)

4. Бетти Грейбл (Betty Grable)

3. Анджела Маунт (Angela Mount) и Дженнаро Пелличиа (Gennaro Pelliccia)

2. Трой Поламалью (Troy Polamalu)

1. Том Джонс (Tom Jones)