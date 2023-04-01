С нами не соскучишься!

8 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Ямкач
    Если мозгов нет и руки не там где надо выросли, любая игрушка будет опасна.10 ужасающе опасн...
  • Nana Абраменко
    Во как! Так что  у  некоторых   людей  художественный  беспорядок способствует  работе,  а  некоторым  лостаточно   п...Рабочие места зна...
  • Александр Стародубцев
    статья половинчатая. Первые шведские автоматы для треугольников появились в объединении Молоко Останкинский молзавод....Почему в Советско...

15 культовых обложек Playboy разных лет

Журнал Playboy перестанет публиковать фотографии полностью обнаженных моделей — впервые за всю свою 60-летнюю историю. Владельцы издания посчитали, что интернет сделал наготу неинтересной и порнографические журналы больше не могут быть коммерчески рентабельны. Этот радикальный для издания шаг одобрил его основатель и главный редактор — 89-летний Хью Хефнер. Мы решили вспомнить самые культовые обложки известного журнала.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Самый первый номер Playboy с Мэрилин Монро на обложке, декабрь 1953 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Май 1955 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Июль 1958 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Март 1967 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Март 1967 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Октябрь 1971 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Май 1972 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Август 1982 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Июнь 1991 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Апрель 1993 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Май 2013 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Февраль 2014 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Ноябрь 2009 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Апрель 1991 года.

15 культовых обложек Playboy разных лет

Август 1970 года.

©

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх