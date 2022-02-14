10 богачей, которые не оставят детям свое состояние

Некоторые миллиардеры весьма эксцентричны в отношении своих детей.
Уоррен Баффет
Уоррен Баффет, человек с третьим по величине состоянием в мире по версии Forbes, однажды сказал, что он не верит в династическое богатство.
Он завещал 85 процентов своего 44-миллиардного состояния на благотворительность – большую часть из них для Gates Foundation. «Очень богатый человек», сказал он, «должен оставить своим детям достаточно, чтобы они могли делать что угодно, но недостаточно, чтобы они могли не делать ничего».
Что чувствуют по этому поводу его дети? «Мой папа один из самых честных, принципиальных и хороших людей, которых я знаю», сказала его дочь Сьюзан журналу Fortune в 1986 году. «И я согласна с ним».
Сьюзан Баффет разговаривает со своим отцом на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway в Омахе, Небраска
Билл Гейтс
Второй богатейший человек мира разделяет философию Баффета. Он и его жена Мелинда завещали половину своего 54-миллиардного состояния своему фонду, который борется с нищетой по всему миру и спонсирует образовательные инициативы.
Гейтс не только намерен пожертвовать большую часть своих богатств, но они с Баффетом составили обращение, призывающее других миллиардеров жертвовать свои деньги, вместо того, чтобы хранить их в семье. В сравнении с полной суммой его состояния, наследство, которое получат трое его детей, по определению самого Гейтса является «крохотным», составляя по десять миллионов долларов на каждого.
Билл Гейтс разговаривает с Катериной Хафтсмен, слева, и Джеймсом Мёрдоком, сыном гораздо менее филантропичного миллиардера, Руперта Мердока.
Владимир Потанин
Русский миллиардер Владимир Потанин часто опережает своё время. В те времена, когда страна двигалась к рыночной экономике, он взял контроль над более чем двадцатью прежде государственными предприятиями, включая крупнейшие банки. В 2010 году он стал первым русским магнатом, который решил последовать модели Гейтса и завещал своё состояние на благотворительные цели.
«Миллион долларов, полученный в наследство, поможет человеку получить хорошее образование, без спешки найти занятие и обрести себя. Миллиард долларов убьёт его и лишит его ощущения жизни», заявил Потанин. Миллион долларов, конечно, не самая маленькая сумма, но учитывая, что Потанин может потратить пять миллионов на какую-нибудь прихоть, его дети, возможно, испытывают противоречивые чувства к философии своего отца.
Владимир Потанин, справа, встречается с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым в 2008 году
Дункан Бэннатайн
Шотландский предприниматель Дункан Бэннатайн, звезда телешоу «Логово Драконов», предположительно лишил свою дочь её части наследства, когда поймал её с сигаретой. Миллионер основал несколько трастов для своих детей с некоторыми другими требованиями, призванными продемонстрировать их моральный стержень (употребление алкоголя также запрещено).
«Если они хотят курить – они могут это делать, но тогда они не получат своей части наследства», заявил он. Тем временем он жертвует большие части своего состояния на различные нужды, включая, что неудивительно, День отказа от курения.
Эндрю Карнеги
Многие современные филантропы говорят, что именно промышленник Эндрю Карнеги вдохновил их своим образом мысли. Ему принадлежат часто цитируемые фразы «Человек, который умирает богатым, умирает в позоре» и «Родители, которые оставляют своему сыну огромное богатство, по большей части убивают его таланты и энергию».
Огромное богатство – это то, с чем Карнеги был хорошо знаком. В 1901 году он продал U.S. Steel за 492 миллиона долларов, огромную сумму даже по меркам 2012 года, а в те времена – просто запредельную (около 12.4 миллиарда долларов по сегодняшним меркам). На протяжении своей жизни он раздал большую часть своих денег, в том числе пожертвованиями библиотекам, учителям и школам.
Его единственная дочь, Маргарет Карнеги Миллер, не осталась в бедности с любой точки зрения, но сумма, которую она получила в наследство, составляла менее десяти процентов его состояния.
Эндрю Карнеги прогуливается со своей женой Луизой Уитфилд Карнеги, невесткой Эстель Уитфилд, и дочерью Маргарет, в 1911 году
Аарон Спеллинг
По иронии судьбы, вымышленное телешоу вбило клин между Тори Спеллинг и её отцом, легендарным продюсером Аароном. Он и её мать Кэнди очевидно не одобрили автобиографический ситком «NoTORIous».
Другие факторы, которые привели к тому, что Тори не разговаривала со своим отцом около девяти месяцев в последний год его жизни, весьма зависят от источника информации, но что известно доподлинно – так это то, что когда её отец умер, Тори осталась всего лишь с 800 тысячами из его 500-миллионного состояния. Поскольку она выросла в атмосфере привилегированности и славы, это было серьёзным шоком для неё.
Питер Селлерс
Актёр Питер Селлерс скопил неплохое состояние в течение своей успешной карьеры. Когда он умер, его жена Линн Фредерик унаследовала большую часть из его семимиллионного состояния. А его дети, с которыми он долгое время жил раздельно, получили приблизительно по 1300 долларов каждый.
Письмо, написанное Розовой Пантерой в тот день, когда он впал в кому в 1980 году, гласило, что он изменил своё решение – он собирался завещать своим детям большие суммы. Но к сожалению для детей Селлерса, он умер прежде, чем сумел провести эти изменения в жизнь.
Питер Селлерс со своим сыном Майклом в 1957 году
Юджин Ланг
Юджин Ланг, человек, стоящий за фондом «У меня есть мечта», спонсировал образовательные программы для бедных детей по всему миру. Обучение его детей также спонсировалось из его фонда. Но это было всё, что он решил им дать. После окончания колледжа он выдал им то, что назвал «номинальной суммой», и с этого момента они были предоставлены сами себе.
Ланг, который скопил состояние более чем в 50 миллионов долларов, заявил, что они не получат ничего после его смерти. Причины? «Наследство растворяет мотивацию молодых людей сделать в жизни лучшее, на что они способны. Я хочу дать своим детям огромное удовлетворение сделать это самим», сказал он.
Юджин Ланг позирует со своим сыном актёром Стивеном Лангом на фестивале фонда «У меня есть мечта» в 2010 году
Китайский магнат недвижимости Ю Пеньян
Ю объявил в 2010 году, что он отдаёт последние 500 миллионов своего состояния своему благотворительному фонду. Когда его спросили, не чувствуют ли его дети озлобленности по поводу этого решения, он ответил, «Они не против этой идеи, по крайней мере на публике». И добавил, «Если мои дети компетентны, им не нужны мои деньги. Если нет, то оставить им много денег – значит причинить им вред».
Отец Теда Тёрнера, Эд Тёрнер
Если бы Эд Тёрнер провёл свою волю в жизнь, то он лишил бы своего сына Теда доступа к семейному бизнесу. За несколько дней до своего самоубийства в 1963 году, он продал свой бизнес биллбордов в Атланте Курту Карлсону. Как говорилось в статье в журнале Fortune, Карлсон сказал, что «он был уверен, что если Тед получит бизнес в свои руки, он доведёт его до банкротства».
Но Тед, которому тогда было 24 года, уговорил свою мать помочь ему выкупить бизнес обратно. С марта 2012 года собственный капитал Теда Тёрнера составляет два миллиарда долларов.
Тёрнер стоит со своим сыном Бью Тёрнером и своим внуком в 2004 году
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии