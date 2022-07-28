«Да будет свет!»: как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Шаг 1: обязательно выключите свет

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Шаг 2: скотч

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Шаг 3: «лассо»

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Шаг 4: вращайте

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона