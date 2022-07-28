С нами не соскучишься!

8 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Fenicsman иванов
    И гаврилов и тот кто это публикует  зря стараютсяНеприкрытая правд...
  • Александр К
    Предлагаю делать наколки в мозгу, их будет не видно из-за отсутствия мозгов!!!25 удивительных и...
  • Ингерман Ланская
    как жаль, что не попала - столько бы миллионов Русских жизней сохранилаУбежденная террор...

«Да будет свет!»: как просто достать застрявшую лампочку из патрона


Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Если бы не Томас Эдисон и его 2000 попытки создать лампочку, наш с вами быть сегодня мало бы отличался от современных бородатых чудаков Амишей, которые не признают электричества и силы круче лошадиной. Одно изобретение положило начало целой революции, новому витку технического прогресса. И, всё же, иногда и это благо цивилизации способно доставить немало хлопот. К примеру, перегореть. А то и вовсе лопнуть, застряв цоколем в патроне. Главное, без паники: существует несколько способов, как аккуратно извлечь лампочку без риска и лишних повреждений.

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

 

Наверное, многие сталкивались с отвратительной ситуацией, когда лампочка перегорела в самый неподходящий момент. Хуже может быть только одно: если при этом она еще и застряла в патроне. Что делать? Для начала, успокоиться и побежать за… скотчем. Нет, не в качестве алкогольного успокоительного. Но без липкой ленты вам не обойтись.

Шаг 1: обязательно выключите свет


Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона


Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

 

В идеале, пробки лучше также перевести в режим «выкл». Подождите хотя бы 2 минуты, чтобы лампочка полностью остыла, прежде чем приступать к дальнейшим действиям.

Шаг 2: скотч


Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

 

Отрежьте фрагмент широкого скотча примерно в 60 см длиной. Аккуратно соедините концы ленты между собой, чтобы получилось кольцо. Аккуратно: разные участки ленты так и будут норовить склеиться друг с другом.

Шаг 3: «лассо»


Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

 
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона


Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

 

Аккуратно поместите кольцо из липкой ленты вокруг застрявшей лампочки. С обеих сторон соедините концы скотча между собой, как показано на фото. Это – ваши «рычаги».

Шаг 4: вращайте


Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

 
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

 

Медленно, по часовой стрелке проворачивайте ленту с лампочкой внутри, удерживая оба «рычага» большим и указательным пальцем.

Готово!

Но не все может пройти гладко. К примеру, лампочка может лопнуть или же вы достанете её, но цоколь останется в патроне. Если на предыдущем этапе было не обойтись без скотча, то теперь настал черед… колы! Точнее, пустой пластиковой бутылки от шипучего напитка.
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

 
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

 

Возьмите пластиковую бутылку, открутите крышку и подогрейте горлышко над огнем зажигалки, пока пластик не станет плавиться.Не забывайте, что свет по-прежнему должен быть отключен.
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

 
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

 
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

 

Возьмите бутылку и вставьте её горлышком прямиком в патрон с застрявшим цоколем. Подождите немного, чтобы пластик остыл, и аккуратно проворачивая бутылку, достаньте её вместе с заевшей деталью.
Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

Как просто достать застрявшую лампочку из патрона

 

Да будет свет!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Да будет свет!»: как просто достать застрявшую лампочку из патрона

И не забудьте:
«Да будет свет!»: как просто достать застрявшую лампочку из патронаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх