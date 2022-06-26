Вещи, которые могут испортить стиральную машинку

Стирка вещей в стиральной машине — привычное занятие. Даже сложно понять, как когда-то люди могли обходиться без такого помощника. Однако многие забывают, что далеко не каждую вещь можно отправлять в машинку.

Ведь есть огромный риск испортить не только вещь, но и саму стиралку. И сегодня мы расскажем, что категорически нельзя загружать в стиральную машину.







СТИРКА ВЕЩЕЙ В СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

С чем еще нужно быть осторожным?

Среди того, что ни в коем случае не стоит отправлять в стиральную машину, особняком стоят коврики. Эти изделия имеют свойство впитывать огромный объем воды, из-за которого они становятся слишком тяжелыми.В результате их вес в барабане при стирке становится намного больше допустимого веса для конкретной модели. А это уже может привести к поломке оборудования.Не стоит забывать, что современные стиральные машины в режиме отжима могут совершать и 1000, и даже 1200 оборотов в минуту. Если внутри барабана будут находиться массивные вещи, то большая центробежная сила может буквально разорвать машинку на части.Если коврик имеет резиновое основание, то оно при стирке разрушается. А затем эти фрагменты могут оказаться в сливном насосе или даже двигателе. Коврики с длинным ворсом тоже опасны для стиральной машины.Ворсинки также могут засорить сливной насос. А потому коврики стирать лучше вручную. Совать их в барабан любимой стиралки точно не следует.Подушечки, которые запоминают форму головы и шеи хозяина, нужно стирать только таким образом, как указано на ярлыке. В противном случае подушка испортится. К счастью, качественные пенные подушки довольно долго остаются чистыми. И даже вручную оттереть пятна с их поверхности несложно.Шерсть любимого кота тоже придется убирать самостоятельно, прежде чем отправить одежду в стиральную машинку. Учти, что устройство не сможет удалить шерсть самостоятельно. Скорее она ровным слоем покроет всю имеющуюся в барабане одежду. В худшем случае шерсть застрянет в барабане или фильтре.Хотя удалить шерсть до стирки вполне легко. Достаточно пройдись по предметам одежды липким роликом или увлажненной резиновой перчаткой. Не забывай вычесывать и самого кота!Все большие вещи, которые с трудом влезают в стиральную машину, лучше в нее не запихивать. Ведь для стирки нужно, чтобы барабан крутился нормально. Если этим пренебречь, то вполне вероятно, что и вещи не отстираются, и внутренним механизмам стиралки будет нанесен ущерб. Лучше воспользуйся химчисткой.Вещи с кружевами либо с вышивкойВычурные вещи со сложными элементами машинка может легко повредить. Например, те же кружева могут зацепиться за молнии или пуговички других вещей, что приведет к неожиданным последствиям. Да и всякие украшения, которые могут отклеиться либо отвалиться, представляют опасность для барабана, фильтра и других внутренностей стиральной машины.