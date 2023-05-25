Почему мать Терезу считали святой, а потом назвали «ангелом из ада»

Путь из девочки Агнес в Святую Терезу

Маленькая Агнес с детства была сердобольной

Мать Тереза в юности

Столкнувшись с нищетой, она не могла отсиживаться в комфортных условиях в школе при монастыре

Дети всегда любили, когда монахиня к ним приезжала

Смерть матери Терезы миллионы людей восприняли, как личное горе

Смерть Терезы Калькуттской стала ударом для многих

Демоны, живущие в ангельском обличии

Мать Терезу причислили к лику святых в 2016 году

Много людей пострадало в «Домах для умирающих»







Мать Тереза поддержала развод подруги принцессы Дианы