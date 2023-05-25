Почему мать Терезу считали святой, а потом назвали «ангелом из ада»

Святая Тереза Калькуттская, или более известная как Мать Тереза — основательница женской католической монашеской конгрегации сестер-миссионерок, служивших всем бедным и больным. Она не была похожа на других людей, которые мечтают о материальных благах. Мать Тереза уже с детства не думала о своих потребностях, а хотела помогать всем, кто нуждается в ее помощи. Эта монахиня даже удостоилась Нобелевской премии мира. Но действительно ли она такая святая и милосердная? И почему многие называют ее Ватиканской убийцей?
Путь из девочки Агнес в Святую Терезу
Мать Тереза, настоящее имя Агнес Гондже Бояджиу, родилась 26 августа 1910 года в городе Скопье, столице северной Македонии. Помимо Агнес, в ее католической семье были еще брат и сестра. Родители были достаточно обеспеченными, и постоянно кому-то оказывали помощь. Еще с малых лет девочка училась милосердию и доброте у своих родителей, и вскоре поняла, что ей нравится помогать всем, кто нуждается.
Маленькая Агнес с детства была сердобольной
Их мирную и размеренную жизнь разрушила Первая мировая война, когда девочке было всего четыре года. После гибели отца в 1919 году, мать стала единственным кормильцем в семье. Женщина работала не покладая рук, чтобы обеспечить своих троих детей и шестерых сирот, которых она взяла к себе после войны. Потихоньку жизнь стала налаживаться. Немного повзрослев Агния стала посещать церковные службы и много молиться.
Когда Агнес исполнилось двенадцать лет, ей попалась на глаза газета, где была статья об Индийских миссионерах, и с тех пор девочка мечтала быть в их рядах. Эта мечта не угасла с годами, и в восемнадцать лет она уехала в Париж, где прошла собеседование в монашеский орден «Сестер Лорето». В новую жизнь девушку провожали на вокзале всей родней. Расставание давалось тяжело, особенно для мамы, ведь они больше с ней не виделись. С тех пор они общались только при помощи писем.
Мать Тереза в юности
Из Парижа она отправилась в Ирландию, где обучалась английскому языку, ведь без него не принимали в индийскую миссию, так как тогда Индия была колонией Британии. И через несколько месяцев она оказалась на востоке Индии в городе Калькутте, который стал для нее вторым домом. В двадцать один год девушка приняла постриг, взяв имя Тереза, в честь одной канонизированной монахини, которая славилась своим милосердием.
Столкнувшись с нищетой, она не могла отсиживаться в комфортных условиях в школе при монастыре
Город Лорето был погружен в нищету, и монастырская школа, где Тереза преподавала, была райским уголком, где все были чистыми и накормленными. Там учились девочки из состоятельных семей, которые безумно полюбили свою наставницу и ласково называли ее мамой. Но Тереза не могла себе позволить жить в благополучии и спокойствии этой школы, потому что здесь она не могла участвовать в судьбе бедных и больных людей А ведь именно для этого она так стремилась сюда попасть, бросив своих родных.
В двадцать семь лет, став монахиней, она получила имя мать Тереза. Девушка практически сразу начала преподавать историю и географию в школе святой Марии, где проработала еще около двадцати лет. Но с началом Второй мировой войны, условия в городе стали еще хуже, жители страдали от ужасного голода. И она начала помогать бедным жителям Калькутты, стремясь спасти их от голодной смерти, получив разрешение от руководителей ордена на занятия благотворительностью.
Она приняла решение покинуть стены школы и жить там, где в ней нуждаются. Она кормила, мыла, лечила всех бедных и больных, которые встречались на ее пути. И уже спустя два года создала свою монашескую женскую конгрегацию сестер-миссионерок любви. Причем все делалось бесплатно, ведь они дали обет, который запрещал брать любое вознаграждение за помощь.
Дети всегда любили, когда монахиня к ним приезжала
Ежегодно их община становилась все больше и больше. Теперь уже мать Тереза руководила созданием хосписов, приютов, школ для малоимущих и тяжелобольных людей, вне зависимости от вероисповедания и национальности этих людей. Все это делалось за счет помощи меценатов и пожертвований простых людей.
Со временем деятельность их конгрегации распространилась по всему миру, которая действуют до сих пор, насчитывая около четырехсот отделений и семисот домов милосердия в более ста странах мира. Расположены они в основном в неблагополучных районах или пострадавших от стихийных бедствий.
Имя матери Терезы стало известно во всех уголках Земли, а сама женщина стала обладательницей различных престижных премий и наград. Наиболее значимая из них была Нобелевская премия в 1979 году «За деятельность в помощь страждущему человеку».
Смерть матери Терезы миллионы людей восприняли, как личное горе
Первый раз серьезно ее здоровье пошатнулось в 1983 году, когда она попала в больницу с сердечным приступом. До конца жизни сердце беспокоило мать Терезу, сопровождаясь другими недугами: пневмонией, малярией и переломом ребер.
Смерти монахиня не боялась, она всегда была готова ко встрече с Богом. Когда самочувствие ее стало еще больше ухудшаться, она сдала свои полномочия руководителя, уехав лечится в клинику Калифорнии. Но это лечение ее не спасло, так как организм был сильно изношен. В 1997 году ее сердце не выдержало, и мать Тереза отошла в мир иной. В Индии объявили траур.
Смерть Терезы Калькуттской стала ударом для многих
Спустя пару часов после остановки сердца, ее тело было забальзамировано и помещено на целый день в часовню при ее ордене. Затем ее гроб был перевезен на целую неделю в собор Святого Томаса, где их уже ждала целая толпа из обычных людей и высокопоставленных чинов, которые хотели проститься с монахиней. Церемония похорон проходила на стадионе, и транслировалась в прямом эфире на телевизионных экранах по всему миру.
Демоны, живущие в ангельском обличии
В 2016 году мать Тереза была причислена к лику святых. Многие до сих пор считают ее образцом человеколюбия и сострадания. Но все ли так гладко в этой истории? Была ли мать Тереза на самом деле настолько святой и бескорыстной? Есть люди, которые критикуют и оспаривают многие моменты из ее жизни, находя провокации и компроматы. О темной стороне матери Терезы общественность узнала в 1994 году, после выхода документальной картины «Ангел из ада», где рассказали всю подноготную о монахине.
Мать Терезу причислили к лику святых в 2016 году
Всемирная слава и почитание матери Терезы началась в 1969 году, после выпуска документального фильма BBC «Нечто прекрасное для Бога», причем не столько из-за добрых отзывов о монахине, а в большей степени из-за «чуда», произошедшего на съемках этого репортажа. Журналист утверждал, что во время съемки в «Доме для умирающих» не было света, но это не помешало отснять материал, ведь появился из ниоткуда «Свет Божий». Хотя оператор сказал, что он просто впервые использовал новые пленки для съемок в темное время суток, но людям больше нравилась версия о чудесном свете, нежели об улучшенном качестве ночной кинопленки.
Бывшая сотрудница одного из «Домов для умирающих» откровенно рассказала о том, что на самом деле творилось там. По ее словам, условия были жуткие, полная антисанитария, ужасная еда, отсутствие медикаментов. Из мебели только раскладушки и старые кровати. В одной комнате мучительно умирали женщины, в другой — мужчины. Здесь люди рассчитывали на профессиональную медицинскую помощь, но лечить их было некому, ведь практически весь персонал были обычные волонтеры, которые верили в святое дело матери Терезы, но ничего не смыслили в медицине.
Много людей пострадало в «Домах для умирающих»
С медикаментами вообще отдельная история. В основном лечили аспирином и другими копеечными лекарствами. Капельниц на всех не хватало, а иглами пользовались одними и теми же, просто промывая их в холодной воде, даже не удосужившись продезинфицировать, ссылаясь на недостаток времени. Из-за такой антисанитарии болезни передавались от одного пациента к другому. Бывали нередки случаи, когда человек попадал с одной болезнью, а со временем приобретал вдобавок другие. Либо болезнь начинала прогрессировать, и там, где можно было спасти человека банальными антибиотиками, теперь требовалась операция.
Самое ужасное, что мать Тереза запрещала любые обезболивающие. Она объясняла это тем, что через боль бедняки принимают свою долю, страдая подобно Иисусу, а мучения — это поцелуй сына Божьего. Из-за этого многие пациенты умирали не от самой болезни, а от болевого шока. Для матери Терезы большим спасением человека было не вылечить его, а обратить в католическую веру, избавив от мук этой жизни, переходом в лучший мир. Таким образом она многих обратила в свою веру, убеждая, что только католицизм спасет их. И, если человек выздоравливал, то она всем говорила, что его спасла сила веры и сам Иисус. Если человек умирал, то просто об этом умалчивали.
Интересным фактом было то, что, когда болела сама монахиня, то она лечилась не в своих заведениях, а летела на персональных самолетах в Калифорнию, в одну из дорогостоящих клиник. Во время путешествий она всегда останавливалась в самых дорогих и комфортных апартаментах, хотя всех призывала жить скромно и не выделяться. Она буквально возвела бедность в культ, хотя сама любила роскошь и комфорт.
В этой загадочной женщине было еще очень много противоречий. Например, мать Тереза всегда была против абортов и контрацепции, но, когда ей было выгодно, она об этом забывала. Она требовала запретить все виды контрацепции, несмотря на то, что многие из них не дают распространиться СПИДу. Она утверждала, что такое заболевание настигает только тех, кто придерживается неправильного сексуального поведения. А вот, когда премьер-министр и по совместительству ее подруга начала стерилизовать принудительно всех бедняков, монахиня ее абсолютно поддержала. Но позже осудила четырнадцатилетнюю девушку, жертву изнасилования, которая сделала аборт.
То же самое касается и ее требований запретить разводы по всему миру. Однако, когда ее подруга, принцесса Диана решила развестись с принцем Чарльзом, то мать Тереза всецело ее поддержала, говоря, что, если ушла любовь, то нужно разводиться.
Мать Тереза поддержала развод подруги принцессы Дианы
Но наиболее интересным вопросом остается то, куда она девала все деньги, ведь пожертвования на ее миссию слетались со всех уголков нашей планеты. Также были десятки различных премий, в том числе и Нобелевская, на крупные суммы денег. Есть мнение, что на средства, которые хранились на ее счетах легко можно было построить современные клиники с новым оборудованием, а не те ужасные хосписы. Но на вопросы журналистов, куда деваются и на что тратятся деньги, она говорила им, что лучше пусть пообщаются с Богом, чем задают вопросы.
Также ей приписывают дружбу со всякого рода криминальным миром. Ее основные денежные средства она получала от различных мошенников и политиков-диктаторов, наживающихся на простом народе. Так что происхождение денежных пожертвований монахиню совершенно не волновало.
К примеру, в 1981 году мать Тереза посетила Гаити, где правил Жан-Клод Дювалье, который унаследовал после кончины отца-диктатора власть в одной из беднейших стран нашей планеты. Там по традиции процветали коррупция, политические убийства, многочисленные болезни и высокая смертность. Но, получив полтора миллиона долларов от правящего диктатора, монахиня сказала во всеуслышание, что нигде в мире нет настолько тесной связи между политиками и бедняками.
Долгое время ее фонд не контролировался, так как был благотворительной организацией. Но в 1998 году всех удивило, что в рейтинге денежной помощи от организаций в Калькутте, ордена, который возглавляла мать Тереза не было даже в числе первых двухсот. А в 1991 году одно издательство Германии опубликовало информацию, что из всей суммы пожертвований, на лечение больных людей, фонд монахини выделяет около 7%, а остальные денежные средства, по скромным подсчетам около трех миллиардов долларов, так и лежат на счетах Банке Ватикана.
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