Если вы в своей квартире когда-нибудь сталкивались с тараканом — скажем, за секунду до того, как раздавить его тапком — вы, скорее всего, вряд ли задавались вопросом, есть ли у этих насекомых индивидуальность.
А вот исследователи из Университета Брюсселя этим вопросом задались. Вообще, они пытались узнать, могут ли эти предполагаемые «тараканьи личности» влиять на коллективное принятие решений группами тараканов.
19 групп тараканов, которые включали в себя 16 тараканов-самцов одинакового возраста, оснастили крохотными передатчиками, чётко отслеживающими все их движения.
Трижды в неделю этот набор из 16 тараканов — как поодиночке, так и в составе групп — выпускали на затемнённую арену из пластика.
После этого зажигали свет, и исследователи измеряли, насколько быстро тараканы убегают в тень. Они обнаружили, что различные тараканы ведут себя по-разному, как по отношению друг к другу, так и в зависимости от того, входили ли они в состав группы, или нет.
Пока одни тараканы после включения света старались немедленно спрятаться в тени, другие, казалось, вовсе не замечали того, что свет внезапно зажгли.
Исследователи пришли к выводу, что это указывает на целый ряд личностей у отдельно взятых тараканов, и это разнообразие личностей — то, что даёт возможность тараканам приспосабливаться к различной обстановке и к самым разным ситуациям.
Вообще, было бы куда удивительнее, если бы исследователи вдруг обнаружили, что все тараканы ведут себя совершенно одинаково. А в целом, результаты их исследования вряд ли можно считать доказательствами «тараканьей индивидуальности». Но когда вы в следующий раз увидите в мусоре тараканов, всё же не забывайте, что тот, которого вы пытаетесь раздавить, вполне может оказаться особенно чувствительной персоной.
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Исследование, заявляющее, что тараканы имеют личности
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