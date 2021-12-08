Как починить заевший замок за пару минут и еще 5 ситуаций, когда без мела не обойтись

Для чего в хозяйстве пригодится мел

1. Мел для стирки

Мел поможет избавиться от жирного пятна на одежде.

Мел можно использовать для стирки воротничка рубашки.

2. Мел для отбеливания ногтей

Мел для белизны ногтей.

3. Мел в борьбе с неприятными запахами

Мел в корзине с грязным бельем избавит от неприятных запахов.

4. Мел и столовое серебро

Мел не даст потемнеть серебряным столовым приборам.

5. Мел против ржавчины

Многие мастера кладут в ящик с инструментами кусочек мела.

6. Мел и замочная скважина

Мел решит проблему заедающего замка.