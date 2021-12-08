Как починить заевший замок за пару минут и еще 5 ситуаций, когда без мела не обойтись

Для чего в хозяйстве пригодится мел
Мел - вещь в хозяйстве практически незаменимая. Для детей - развлечение, для взрослых - помощник в решении многих бытовых вопросов. Можно сделать временную разметку мебели при перестановке или составить список дел на магнитной доске. Но не все знают о том, что у мела есть еще много других полезных свойств, и он может стать настоящим подспорьем в хозяйстве.
1. Мел для стирки
Мел поможет избавиться от жирного пятна на одежде.
Мел прекрасно абсорбирует жир. Если вдруг вы посадили пятно от еды на одежду или мебель, то не спешите расстраиваться, любимую вещь еще можно спасти. Для этого нанесите мел на пятно, оставьте на 10-15 минут, а затем стряхните остатки мела и стирайте вещь, как обычно.
Мел можно использовать для стирки воротничка рубашки.
Поможет мел и в том случае, если вам нужно вернуть чистоту воротничку рубашки. Хозяйки знают, как тяжело добиться кипенно-белого цвета. Чтобы не тратить время на лишние замачивания и не тереть ткань понапрасну, нанесите мел на область загрязнения. Действовать нужно так же, как и с жирным пятном, - оставить на четверть часа, после - отправить вещь в стиральную машинку.
2. Мел для отбеливания ногтей
Мел для белизны ногтей.
Все мы знаем, что кальций полезен для ногтей и костей, так что врачи советуют добавить в рацион пищевые добавки с кальцием. А чтобы крепкие ноготки были еще и красивыми, можно регулярно выполнять несложную процедуру - чистить внутреннюю поверхность ногтей щеточкой, на которую предварительно нанесли мел. Так под ногтями не будет скапливаться грязь, и неприятная желтизна не будет портить впечатление от маникюра.
3. Мел в борьбе с неприятными запахами
Мел в корзине с грязным бельем избавит от неприятных запахов.
Стоит положить мел в корзину с грязным бельем, и он впитает все неприятные запахи. Никакой затхлости и несвежести. Чтобы вещи не пачкались, кусочек мела следует измельчить, и положить в открытый пакет на дно корзины.
Так же можно поступить и с платяными шкафами. Несколько кусочков мела гарантируют свежесть ваших вещей. Мел нужно менять примерно раз в полгода, чтобы эффект не ослабевал.
4. Мел и столовое серебро
Мел не даст потемнеть серебряным столовым приборам.
Как вы уже поняли, мел - отличный помощник в борьбе с нежелательной влажностью. Один кусочек мела в ящике с серебряными или мельхиоровыми столовыми приборами избавит от необходимости регулярно чистить потемневшие ложки, вилки и ножи.
5. Мел против ржавчины
Многие мастера кладут в ящик с инструментами кусочек мела.
Чтобы рабочие инструменты не ржавели, многие мастера советуют положить в ящик школьный мелок. Это существенно продлит жизнь металлическим инструментам.
6. Мел и замочная скважина
Мел решит проблему заедающего замка.
Если замок стал заедать, то и тут на помощь придет обыкновенный мел. Скорее всего, причиной заедания стали накопившиеся частички грязи, чтобы от них избавиться, нужно нанести мел на края ключа (хорошенько натрите зубцы), а дальше провернуть несколько раз ключ в замочной скважине по и против часовой стрелки. Так частички мела впитают лишнюю влагу и очистят механизм от пыли.
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