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Тайна раскрыта: Кевина из «Один дома» забыли не случайно, все нарочно подстроил один из родителей


Киноманы узнали ужасную правду об отце Кевина.

Киноманы узнали ужасную правду об отце Кевина.

Все, кто смотрел фильм «Один дома», конечно, помнят главного героя – мальчика, которого в фильме сыграл Маколей Калкин. По сценарию, родители забыли малыша дома по ошибке. Но через 20 лет внимательные киноманы обнаружили в одном кадре нестыковку: отец Кевина специально сделал так, чтобы семья не заметила отсутствия малыша во время посадки в самолёт.

Родители Кевина в фильме «Один дома».

Родители Кевина в фильме «Один дома».

 

«Один дома» - популярнейшая американская комедия, которую в США показывают перед Рождеством так же, как на постсоветском пространстве перед Новым годом фильм «Ирония судьбы». И только совсем недавно внимательные зрители заметили, что на самом деле у этой лёгкой комедии довольно мрачный сюжет. Это наблюдение заставляет совершенно под другим углом взглянуть на отношения в семье главного героя – 8-летнего Кевина.
Тайна раскрыта: Кевина из «Один дома» забыли не случайно, все нарочно подстроил один из родителей

 

По сюжету, семья собирается на рождественские праздники в Париж. Но накануне отключают электричество, в будильнике сбивается время, и герои фильма едва не опаздывают на самолёт. Всё бы ничего, но уже в самолёте обнаруживается, что младшего из детей – Кевина – в суете забыли дома.
Билеты в Париж.

Билеты в Париж.

 

Однако, судя по кадру, который подсветил пользователь Reddit, зарегистрированный под ником bobcobble, ещё вечером отец Кевина отправил его билет в мусорку вместе с грязными салфетками.
И похоже, сделал это специально.
Вот как всё было...

Вот как всё было...

 

Другие пользователи с этим открытием согласились: ведь если бы в аэропорту обнаружился лишний билет, то на это все обратили бы внимание. Но так как билет остался в мусоре, то и о Кевине никто не вспомнил до того самого момента, пока все не расселись в кресла и не успокоились.

Стоит сказать, что Маколей Калкин, на которого после этого фильма свалилась мировая слава, после окончания франшизы «Один дома» так и не смог найти себя в актёрской профессии. Да и сам Калкин прожил не очень счастливую жизнь: принимал наркотики, впадал в депрессию из-за отсутствия ролей, стал выглядеть весьма странно. И только в последнее время с ним начали происходить позитивные изменения. Он даже снялся в короткометражном фильме о том, как судьба его героя, Кевина, через много лет.
Маколей Калкин снова сыграл Кевина из *Один дома*.

Маколей Калкин снова сыграл Кевина из *Один дома*.

 

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Тайна раскрыта: Кевина из «Один дома» забыли не случайно, все нарочно подстроил один из родителей

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Тайна раскрыта: Кевина из «Один дома» забыли не случайно, все нарочно подстроил один из родителейПодписаться на мой Instagram
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