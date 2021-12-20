Тайна раскрыта: Кевина из «Один дома» забыли не случайно, все нарочно подстроил один из родителей

Киноманы узнали ужасную правду об отце Кевина.
Все, кто смотрел фильм «Один дома», конечно, помнят главного героя – мальчика, которого в фильме сыграл Маколей Калкин. По сценарию, родители забыли малыша дома по ошибке. Но через 20 лет внимательные киноманы обнаружили в одном кадре нестыковку: отец Кевина специально сделал так, чтобы семья не заметила отсутствия малыша во время посадки в самолёт.
Родители Кевина в фильме «Один дома».
«Один дома» - популярнейшая американская комедия, которую в США показывают перед Рождеством так же, как на постсоветском пространстве перед Новым годом фильм «Ирония судьбы». И только совсем недавно внимательные зрители заметили, что на самом деле у этой лёгкой комедии довольно мрачный сюжет. Это наблюдение заставляет совершенно под другим углом взглянуть на отношения в семье главного героя – 8-летнего Кевина.
По сюжету, семья собирается на рождественские праздники в Париж. Но накануне отключают электричество, в будильнике сбивается время, и герои фильма едва не опаздывают на самолёт. Всё бы ничего, но уже в самолёте обнаруживается, что младшего из детей – Кевина – в суете забыли дома.
Билеты в Париж.
Однако, судя по кадру, который подсветил пользователь Reddit, зарегистрированный под ником bobcobble, ещё вечером отец Кевина отправил его билет в мусорку вместе с грязными салфетками. И похоже, сделал это специально.
Вот как всё было...
Другие пользователи с этим открытием согласились: ведь если бы в аэропорту обнаружился лишний билет, то на это все обратили бы внимание. Но так как билет остался в мусоре, то и о Кевине никто не вспомнил до того самого момента, пока все не расселись в кресла и не успокоились.
Стоит сказать, что Маколей Калкин, на которого после этого фильма свалилась мировая слава, после окончания франшизы «Один дома» так и не смог найти себя в актёрской профессии. Да и сам Калкин прожил не очень счастливую жизнь: принимал наркотики, впадал в депрессию из-за отсутствия ролей, стал выглядеть весьма странно. И только в последнее время с ним начали происходить позитивные изменения. Он даже снялся в короткометражном фильме о том, как судьба его героя, Кевина, через много лет.
Маколей Калкин снова сыграл Кевина из *Один дома*.
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