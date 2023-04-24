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Пять археологических находок, изменивших историю

Археологи продолжают находить удивительные находки и раскрывать всё больше загадок прошлых времён. К сожалению, мы не всегда быстро узнаём о тех открытиях, которые они производят в своих экспедициях. Вот 5 археологических находок, которые перевернули историю с ног на голову.




Пять археологических находок, изменивших историю древности, загадки, история






Следы табака и кокаина на телах египетских мумий.





«Сухие, очень ценные листья» — так описал в своём дневнике Христофор Колумб подаренные ему аборигенами листья кокаинового куста. Случилось это в 1492 году и до этой даты никто в цивилизованном мире не знал, что такое кока. До недавнего времени считалось, что именно Колумб подарил миру это жуткое изобретение.

Следы табака и кокаина на телах египетских мумий. древности, загадки, история







Каково же было удивление немецких учёных, когда они, в 1992 году в результате исследований нашли на поверхности египетской мумии остатки гашиша, табака и кокаина. Данное открытие произвело раскол в последовательности исторической хронологии, ведь и табак, и гашиш родом исключительно из американских земель.

Немецким ученым пришлось осуществить ряд дополнительных экспертиз и исследований всех мумий на наличие в их волосах, тканях или костях наркотиков. Треть экспериментов показала положительный результат, а внутренности великого фараона Рамзеса II содержали фрагменты табачных листьев и труп табачного жука. Найти научно обоснованное объяснение такому феномену ученые до сих пор так и не смогли.

Пять археологических находок, изменивших историю древности, загадки, история





Заповеди Торы на камне в Нью-Мексико.





В 1933 году в Нью-Мексико был найден камень весом почти 90 тонн с высеченными на нём десятью заповедями на древнееврейском языке. Современные исследования позволили определить возраст надписей – они были начертаны от 500 до 2000 лет тому назад. Как и каким образом в древней Мексике оказался носитель древнееврейского языка – по сей день остаётся загадкой. Тот факт, что камень мог быть изготовлен где-то в другом месте и уже потом привезён на американские земли, также не выдерживает критики – минерал исключительно местной породы.

Заповеди Торы на камне в Нью-Мексико. древности, загадки, история





Античная статуя в Мексике.





В 1993 году учёный-археолог, проводивший раскопки неподалеку от Мехико, сделал открытие, всколыхнувшее весь научный мир. Среди прочих артефактов он нашел, ни много ни мало, голову античной римской статуи. Примечательно, что с 1500 года земля, на которой осуществлялись раскопки, была герметизирована несколькими слоями цемента и неприкасаемая почти полтысячелетия. А до этого времени, то есть до 1519 года, на мексиканскую землю не ступала нога ни одного белого человека.

Впрочем, имеются ещё кое-какие открытия, подливающие масла в огонь археологических споров. В 1982 году близ порта Рио-де-Жанейро на дне моря были найдены римские вазы, восходящие по времени к третьему веку. Дальнейшие поиски привели учёных к двум полуразрушенным кораблям, затонувшим неподалёку, вероятнее всего, римским.

Античная статуя в Мексике. древности, загадки, история





Норвежская монета в поселении древнеамериканских аборигенов.





Исследуя древние поселения местных племен в американском штате Мэн в 1957 году, учёные-археологи обнаружили диковинную монету. Изначально её ошибочно приняли за английский пенни образца XII века и на 21 год забыли об этой находке, покуда монета не попала в руки специалисту-нумизмату. Эксперт распознал в монете норвежский пенни образца чеканки времен короля Олафа, период правления которого охватывает 1065–1080 гг.

Каким образом единственная норвежская монета периода королевского правления Олафа оказалась среди предметов культуры и быта американских аборигенов – вопрос открытый.

Норвежская монета в поселении древнеамериканских аборигенов. древности, загадки, история





Древнеяпонский язык в мексиканском племени.





Студентка антропологического факультета Нэнси Дэвис первой заметила необычайное сходство языка племени зуни, живущего в Нью-Мексико, и японского. Сходство обоих языков прослеживается как на фонетическом уровне – в сходном звучании многих слов, так и синтаксическом – например, в положении глагола в конце предложения. Дальнейшие исследования привели к открытию следующих родственных факторов: и у зуни, и у японцев самая распространенная группа крови – третья, общая предрасположенность к редким заболеваниям, общие сюжеты в преданиях о первобытных временах. Более того, язык зуни не имеет никакого сходства с другими языками в Нью-Мексико. Данные открытия натолкнули Дэвис на гипотезу о вероятности достижения буддийскими миссионерами берегов Калифорнии в 12 веке.

Древнеяпонский язык в мексиканском племени. древности, загадки, история


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