Пять археологических находок, изменивших историю

Древнеяпонский язык в мексиканском племени.







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Студентка антропологического факультета Нэнси Дэвис первой заметила необычайное сходство языка племени зуни, живущего в Нью-Мексико, и японского. Сходство обоих языков прослеживается как на фонетическом уровне – в сходном звучании многих слов, так и синтаксическом – например, в положении глагола в конце предложения. Дальнейшие исследования привели к открытию следующих родственных факторов: и у зуни, и у японцев самая распространенная группа крови – третья, общая предрасположенность к редким заболеваниям, общие сюжеты в преданиях о первобытных временах. Более того, язык зуни не имеет никакого сходства с другими языками в Нью-Мексико. Данные открытия натолкнули Дэвис на гипотезу о вероятности достижения буддийскими миссионерами берегов Калифорнии в 12 веке.