Необычное здание, появившееся в 1743 г. в графстве Килдэр, что на востоке Ирландии, в хорошем смысле слова является одним из самых знаковых архитектурных безумств. И не только потому, что «Чудесный амбар» имеет потрясающие формы, совсем не присущие строениям такого типа, да еще и в сельской местности.
1. С чего все начиналось
«Чудесный амбар» – скрытая архитектурная жемчужина Ирландии (Каслтаун, Ирландия). | Фото: thevintagenews.com.
История строительства одного из самых необычных архитектурных сооружений Ирландии началась с трагических событий, произошедших в 1740-1741 гг., когда страну настиг голод. Особенно пострадали фермеры, занимающиеся выращиванием картофеля. После катастрофического неурожая в 1740 г., когда многие семьи оказались не просто на грани гибели (голод унес жизни 38% населения), вдова Уильяма Конолли – крупнейшего землевладельца, успешного политика, юриста, комиссара по доходам и самого богатого человека Ирландии, решила внести свою лепту в спасении голодающих. Она разработала программу помощи фермерам, напрямую зависящих от прихотей природы.
«Чудесный амбар» – стал первой башней с настолько сложными технологическими элементами (Каслтаун, Ирландия). | Фото: ruta-33.blogspot.com.
Хранилище с необычной башней было построено ирландскими мастерами в 1743 году (The Wonderful Barn, Ирландия). | Фото: design42.com.
Чтобы не допустить еще одной вспышки голода, Кэтрин Конолли, прославившаяся своим сильным характером и высокой социальной ответственностью, решила построить целый комплекс хранилищ, где всегда имелся стратегический запас зерна и овощей, которые она приобретала за свои деньги.
2. Архитектурные особенности «Чудесного амбара»
Хранилище расположено на окраине поместья Каслтаун Хаус, на границе Лейкслипа и Селбриджа (Исландия). | Фото: thevintagenews.com.
Своеобразное хранилище было построено на краю поместья семьи Конолли в Каслтауне, на границе Лейкслипа и Селбриджа. Довольно большой участок земли был обнесен каменным забором, а внутри выстроены традиционной формы сараи, где и собирался весь необходимый для региона запас зерновых. Казалось бы, что здесь особенного в обычном сельскохозяйственном комплексе, но незаурядная женщина решила, что даже такой обыденный объект должен радовать глаз всей округи. По этой причине его строили по всем правилам организации английского сада. Вершиной же архитектурного «безумия» стала конусообразная башня высотой 22 метра, которая и разбавила традиционный сельский пейзаж.
Структура главного хранилища The Wonderful Barn, построенного в виде конусообразной башни.
Именно спиралевидная башня получила название The Wonderful Barn («Чудесный амбар»), она по праву стала техническим и инженерным чудом того времени. Главным архитектором, спроектировавшим неожиданный объект, был Джон Глин из династии талантливых дублинских строителей, который явно увлекался индуистскими традициями, хотя они еще не вошли в моду в Европе, что само по себе удивительно.
План первого этажа и вид сверху на Wonderful Barn.
Структурные особенности: Структура «Чудесного амбара» предусматривает 5 функциональных этажей, возвышающихся над мощным основанием, окружность которого достигает 36 метров. Опоясывающая каменная лестница, состоящая из 94 ступеней, расположенных снаружи, заканчивается на плоской крыше, окруженной ступенчатым парапетом, который усиливает средневековый образ всего сооружения. Первый этаж имеет четыре выступающих фронтонных пролета с остроконечными арочными сводами, следующие четыре этажа конусообразной формы уменьшаются по мере подъема. В каждом из них четыре окна и дверь на лестничную клетку, а также в центре имеется круглый люк с отверстием, через которое должно высыпаться зерно.
Разная форма небольших окон приводит в замешательство многие столетия (The Wonderful Barn, Ирландия).
Именно наличие сквозного люка доказывает, что эту башню с круглыми и треугольными окнами строили сугубо как хранилище для зерна. Хотя в последующие столетия ходило множество легенд о назначении столь необычной структуры, особенно с учетом того, что во дворе хранилища имеется еще две аналогичных башни только гораздо меньшего размера. Учитывая, что они использовались с первых дней существования в качестве голубятен, где гнездились пернатые, мясо которых фермеры этого региона употребляли в пищу, неудивительно, что «Чудесный амбар» воспринимали тоже как голубятню. Некоторые считали, что она была сторожевой башней в охотничьих угодьях и с ее окон оттачивали мастерство стрельбы из разного вида оружия.
Наружная спиралевидная лестница опоясывает 22 метровую башню The Wonderful Barn (Каслтаун, Ирландия).
Вид сверху на хранилище, спасающее от голода крестьян графства Килдэр многие годы (The Wonderful Barn, Ирландия). | Фото: ruta-33.blogspot.com.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что «Чудесный амбар» стал вдохновением не только для строительства голубятен на территории поместья. В Черчтауне (Дублин), недалеко от Ратфарнхэма, увлеченный фантастической структурой майор Холл построил собственную башню. Правда, он решил превратить ее в причудливое жилище, в котором первый уровень выступал в качестве хранилища, а все последующие были оборудованы под комнаты, где он жил со своей семьей. Со временем «Бутылочная башня» (The Bottle Tower или Hall's Barn), именно такое название получило творение отставного военного, превратилась в приют для нуждающихся. К сожалению, до наших дней эта структура практически не сохранилась.
3. Дальнейшая судьба «английского безумия»
Многие десятилетия хранилище с эксцентричной башней The Wonderful Barn было в запустении (Каслтаун, Ирландия). | Фото: buildingsofireland.ie.
Фасад до недавнего времени был покрыт растительностью, отвоевывающей свою территорию (Каслтаун, Ирландия).
После смерти главной благодетельницы фермеров и не только поместья Конолли в Каслтауне, наполнять амбар зерном на черный день стало не кому. Весь комплекс начали сдавать в аренду, где обустраивали собственные хранилища и мастерские предприимчивые местные жители, что в итоге привело к пожару, уничтожившему не только их добро. Пострадали башни, особенно те, что поменьше, где разводили голубей, у которых была поистине райская жизнь, ведь их жилище находилось в самом хлебном месте. Несмотря на то, что все три башни построены основательно из натурального камня, их внутренняя структура разрушилась, поскольку перекрытия были деревянными.
Хранилищу и «Чудесному амбару» постепенно возвращают первоначальный вид (Каслтаун, Ирландия). | Фото: buildingsofireland.ie.
Вскоре колоритное зернохранилище превратится в туристическую достопримечательность (The Wonderful Barn, Ирландия).
Вплоть до 2005 года исторический комплекс с главной архитектурной жемчужиной пусть и сохранил внешнюю оболочку, но находился в плачевном состоянии. Совет графства Килдэр приобрел участок и потратил более 180 тыс. евро на восстановление его колоритной оболочки, уделив особое внимание целостности «Чудесного амбара» и ремонт каменной кладки на наружной винтовой лестнице. Совет активно ищет новые варианты использования зданий, подключив к этому процессу Ирландское георгианское общество, Ирландский фонд достопримечательностей и Фонд Каслтауна. В ближайшее время ожидается превращение комплекса в достопримечательность региона, хотя до этого одно и самых удивительных творений не входило ни в один туристический маршрут.
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