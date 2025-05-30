1. С чего все начиналось

«Чудесный амбар» – скрытая архитектурная жемчужина Ирландии (Каслтаун, Ирландия). | Фото: thevintagenews.com.

«Чудесный амбар» – стал первой башней с настолько сложными технологическими элементами (Каслтаун, Ирландия). | Фото: ruta-33.blogspot.com.

Хранилище с необычной башней было построено ирландскими мастерами в 1743 году (The Wonderful Barn, Ирландия). | Фото: design42.com.

2. Архитектурные особенности «Чудесного амбара»

Хранилище расположено на окраине поместья Каслтаун Хаус, на границе Лейкслипа и Селбриджа (Исландия). | Фото: thevintagenews.com.

Структура главного хранилища The Wonderful Barn, построенного в виде конусообразной башни.

План первого этажа и вид сверху на Wonderful Barn.

Разная форма небольших окон приводит в замешательство многие столетия (The Wonderful Barn, Ирландия).

Наружная спиралевидная лестница опоясывает 22 метровую башню The Wonderful Barn (Каслтаун, Ирландия).

Вид сверху на хранилище, спасающее от голода крестьян графства Килдэр многие годы (The Wonderful Barn, Ирландия). | Фото: ruta-33.blogspot.com.

3. Дальнейшая судьба «английского безумия»

Многие десятилетия хранилище с эксцентричной башней The Wonderful Barn было в запустении (Каслтаун, Ирландия). | Фото: buildingsofireland.ie.

Фасад до недавнего времени был покрыт растительностью, отвоевывающей свою территорию (Каслтаун, Ирландия).

Хранилищу и «Чудесному амбару» постепенно возвращают первоначальный вид (Каслтаун, Ирландия). | Фото: buildingsofireland.ie.

Вскоре колоритное зернохранилище превратится в туристическую достопримечательность (The Wonderful Barn, Ирландия).