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Терминаторши из Дагомея — самые жестокие женщины-воины в истории

Из дочерей – в солдаты, от домашних хлопот – к оружию. Единственное задокументированное женское воинское подразделение в современной военной истории. Обитали эти женщины к югу от Сахары. Они сумели заставить своих колонизаторов дрожать от страха.

Терминаторши из Дагомея — самые жестокие женщины-воины в истории

Люди окрестили их дагомейскими амазонками, сами же они называли себя «N’Nonmiton», что буквально означает «наши матери». Они защищали своего короля в самых кровавых сражениях и считались элитным подразделением Королевства Дагомея, сегодня эти территории принадлежат Республике Бенин. Амазонки принимали присягу девственницами и считались неприкасаемыми. Их визитной карточкой было обезглавливание с быстротою молнии

Терминаторши из Дагомея — самые жестокие женщины-воины в истории

Эти воины отнюдь не мифические персонажи. Последняя дагомейская амазонка ушла из жизни в возрасте ста лет в 1979 году, эта женщина по имени Нави коротала свой век в далёкой деревушке. В лучшие времена амазонки составляли почти треть дагомейской армии, по европейским меркам в храбрости и эффективности в бою они превосходили мужчин.

Терминаторши из Дагомея — самые жестокие женщины-воины в истории

История амазонок уходит своими корнями в XVII столетие. Есть предположения, что изначально амазонки были охотницами на слонов и очень впечатлили короля своей ловкостью в этом деле, пока их мужья сражались с вражескими племенами. Другая теория гласит, что женщины были единственными, кто допускался в королевский дворец после наступления темноты.

Терминаторши из Дагомея — самые жестокие женщины-воины в истории

Таким образом, совершенно естественно, что именно они стали телохранителями короля. Как бы то ни было, только самые сильные, здоровые и смелые женщины избирались для тщательной подготовки, которая превращала их в машины для убийства, наводящие ужас на всю Африку на протяжении более двух столетий.

Терминаторши из Дагомея — самые жестокие женщины-воины в истории

Их вооружали голландскими мушкетами и мачете и к началу XIX века амазонки становятся всё более воинствующими и яростно преданными королю. Девочек, начиная с 8 лет, набирали в группы и выдавали им оружие. Некоторые женщины приходили в подразделение добровольно, других же отправляли туда мужья, жалуясь на их неуправляемость.

Прежде всего их учили быть сильными, быстрыми, безжалостными и способными выдерживать нестерпимую боль. Упражнения, чем-то напоминавшие гимнастику, включали в себя прыжки через стены, увитые колючими побегами акации. Также женщин отправляли на так называемые «Голодные игры», они проводили по 10 дней в джунглях, имея при себе только мачете. После таких тренировок они становились фанатичными бойцами. Чтобы доказать, чего стоят, они должны были стать в два раза выносливее мужчин. Дагомейские амазонки стояли в бою до последнего, если от короля не поступал приказ отступать, и дрались не на жизнь, а на смерть, они никогда не сдавались.

Терминаторши из Дагомея — самые жестокие женщины-воины в истории

Этим женщинам было запрещено выходить замуж или иметь детей, пока они служили. Считалось, что они замужем за королём. Но при этом все они хранили обет целомудрия, приобретая практически полу-священный статус, как элитные воины. Даже король не решался нарушить их обет целомудрия, а если ты не король, то прикосновение к амазонке каралось смертью.

Терминаторши из Дагомея — самые жестокие женщины-воины в истории

Весной 1863 года в Дагомею прибыл британский исследователь Ричард Бартон с миссией Британского Правительства установить мир с народом Дагомеи. Дагомейцы были воинствующей нацией и принимали активное участие в работорговле, это играло им на руку, позволяя захватывать и продавать своих врагов. Дагомейские амазонки просто поразили Бартона. По его словам, их мускулатура была так разработана, что узнать в них женщин можно было только по груди.

Терминаторши из Дагомея — самые жестокие женщины-воины в истории

Женщины-солдаты состояли в элитном крыле армии, как телохранители короля. Некоторые даже считают, что каждый мужчина в дагомейской армии имел своего женского «двойника». Бартон прозвал эту армию «Чёрная Спарта».

Женщин учили навыкам выживания, дисциплины и беспощадности. Тренировки жестокости были ключевыми для попадания в солдаты короля. Церемония набора солдат включала в себя проверку, достаточно ли безжалостны потенциальные воины, чтобы сбросить пленного со смертельной высоты.

Терминаторши из Дагомея — самые жестокие женщины-воины в истории

Французская делегация, посещавшая Дагомею в 1880 году, наблюдала амазонку шестнадцати лет во время тренировки. В их записях говорится, что она трижды выбрасывала мачете, прежде, чем голова пленника была отрублена. Она отёрла кровь со своего оружия и проглотила её под одобрительные возгласы наблюдавших за ней амазонок. Для них было традицией приносить домой голову и гениталии врага.

Терминаторши из Дагомея — самые жестокие женщины-воины в истории

Несмотря на жестокие тренировки, женщины терпели. Для многих это было шансом избежать тяжёлого домашнего труда. Служение амазонками позволяло женщинам подниматься до уровня командиров, иметь власть и играть не последние роли в Большом Собрании, обсуждавшем политику королевства. Они даже могли разбогатеть и оставаться одинокими и независимыми. Жили они, конечно, при короле, но имели всё, что ни пожелают, даже табак и алкоголь. У них были слуги.

Стэнли Альперн, автор единственного полного исследования жизни амазонок на английском языке, писал: «Когда амазонки выходили из дворца, об этом оповещала рабыня с колокольчиком. Звон колокольчика давал понять мужчинам, что нужно уйти с дороги, отойти на некоторое расстояние и смотреть в другую сторону».

Терминаторши из Дагомея — самые жестокие женщины-воины в истории

Даже после усиления колониальной экспансии Франции в Африке в 1890-ых, дагомейские амазонки продолжали внушать страх. Солдат французской армии, затащивших кого-нибудь из амазонок в постель, часто находили по утрам с перерезанными глотками. Во времена франко-дагомейских войн многие французские солдаты колебались прежде, чем убить женщину. Такая недооценка врага приводила к множественным потерям во французской армии, подразделения амазонок целенаправленно атаковали французских офицеров.

Терминаторши из Дагомея — самые жестокие женщины-воины в истории

К концу второй франко-дагомейской войны французы всё-таки взяли верх, но только после прихода Иностранного Легиона, вооружённого автоматами. Последние силы короля были вынуждены капитулировать, почти все амазонки погибли в жестоких битвах этой войны. Позже легионеры писали о невероятной храбрости и дерзости амазонок.

В 2015 году французская уличная художница развернула кампанию, чтобы отдать должное непримиримым женщинам-бойцам XIX-го века. Работая в Сенегале, на юге Дакара, она переносила изображения лиц этих воинственных женщин со старинных фотографий, обнаруженных в местных архивах, на стены домов.

Терминаторши из Дагомея — самые жестокие женщины-воины в истории

Поскольку амазонки считались самыми грозными женщинами на земле, они оказали огромное влияние на отношение к женщине в Африканских странах и за их пределами.

Терминаторши из Дагомея — самые жестокие женщины-воины в истории

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