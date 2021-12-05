Неприхотливые комнатные растения, которые цветут даже у тех, кто загубил пластиковый кактус

Удачно подобранные цветущие комнатные растения всегда оживляют интерьер. Но многие не решаются украшать дом таким образом, думая, что растения требуют повышенного внимания и сил.

Мы подобрали самые неприхотливые цветы, которые радуют глаз даже зимой, но не нуждаются в каком-то особенном уходе.



1. Декабрист

2. Цикламен

3. Бальзамин

4. Спатифиллум

5. Антуриум

6. Гузмания

7. Гиппеаструм

8. Стефанотис, или домашний жасмин

9. Колерия

10. Кливия

11. Пеларгония

«Лесной кактус» родом из Бразилии цветет в тех краях на Рождество, только вот этот праздник приходится на календарное бразильское лето. В комнатном варианте декабрист цветет поздней осенью и зимой. Все, что он требует от владельца, — это полив, но чтобы стимулировать цветение в зимние месяцы, осенью поливать его нужно не слишком часто.Цветок не требует яркого освещения и не любит слишком активного солнца. Будет цвести практически на любом подоконнике, но вполне хорошо себя чувствует в нескольких метрах от окна.Цикламен выходит на сцену зимой, именно в это время можно наблюдать самое обильное цветение. Любит рассеянный свет, нечастый полив (лучше из поддона) и прохладную температуру. Может цвести даже на северных и западных окнах.Бальзамин, или «Ванька мокрый», уже стал любимцем многих цветоводов. Он заслужил любовь своей непобедимой живостью и простотой ухода.Имеет много разновидностей, цветет даже в условиях плохой освещенности, в квартирах с окнами на север. Прекрасно себя чувствует в сухом комнатном воздухе, хорошо переносит и жару, и прохладную температуру на подоконнике.Этот цветок часто можно увидеть в, казалось бы, самых непригодных для жизни общественных местах, плохо освещенных, на сквозняках, но он все равно выглядит хорошо. Это одно из самых неприхотливых цветущих комнатных растений, но, конечно, оно будет цвести лучше, если его разместить в светлом месте и обеспечить регулярный полив.Эффектный антуриум цветет круглый год, но летом обильнее, чем зимой. Хорошо себя чувствует в тени и при рассеянном свете, а вот яркое солнце способно оставить ожоги на листьях. Растет в помещении и на улице, украсит балкон или террасу. Тем более что можно выбрать оттенок по душе — популярны антуриумы красного, бордового, розового, пурпурного цветов.Не любит слишком частого и обильного полива, поэтому спокойно выживает у забывчивых хозяев.Эта тропическая красавица хорошо чувствует себя в комнатных условиях. Не требует солнца, но будет благодарна за полив и легкое опрыскивание. Неплохо растет на холодных подоконниках, но лучше, чтобы температура воздуха не опускалась ниже 13 °C.Яркий и броский гиппеаструм (амариллис) обычно продается уже с ростками и бутонами, но можно самостоятельно вырастить его из луковицы. Цветы сохраняют свой декоративный вид примерно 3 недели, потом засыхают и дают возможность раскрыться новым бутонам. Все, что требуется от хозяина, — поливать цветок.Луковицы необязательно сажать, цветок может расти без земли. Именно его часто помещают в декоративные стеклянные вазы вместе с луковицей и регулярно увлажняют ее.Эта разновидность жасмина способна цвести круглый год, он неприхотливый и декоративный. Флористы дают небольшой совет: чтобы растение цвело в зимний период, осенью нужно дать ему отдохнуть. Для этого у него должно быть четкое соблюдение режима: ночью должно быть темно, лучше убирать цветок от любых источников света. Как только он зацветет, обильно подрежьте его, тогда больше сил он направит на цветение.Очень распространенное комнатное растение с мясистыми пушистыми трубочками. Бывают двухцветными, но особенно часто встречаются все оттенки фиолетового. Цветок не любит прямого солнца, опрыскивания и слишком обильного полива, сухую почву перенесет хорошо, просто перейдет в состояние покоя, а не цветения, а от переизбытка влаги может загнить.Кливию ценят за удивительную декоративность и неприхотливость. Цветок растет и в тени, и на ярком солнце, любит умеренный полив и выносит любой уровень влажности. Она долго живет без полива, конечно, в таком случае она не будет цвести, но не погибнет. Впадет в своеобразную спячку, а как только условия улучшатся, опять порадует цветением.Чтобы растение чувствовало себя хорошо, летом его нужно поливать 2 раза в месяц, а зимой — раз в неделю.Популярная королева комнатных растений, ее знают все именно потому, что она растет практически в любых условиях и цветет даже в одном горшке годами. Поливайте пеларгонию, иногда досыпайте землю — и она будет радовать вас обильным цветением. А если добавить удобрение, цветение может не прекращаться вообще.