Дьявольский мост, по которому раньше не могли разойтись две повозки: мистическое место в Швейцарии

Уникальный мост Тейфельсбрюкке (Teufelsbrucke) создан в Швейцарских Альпах.
В давние времена множество мостов в Европе получали зловещие названия. Такая традиция была продиктована из-за того, что их возведение происходило в невероятно сложных условиях. Известный мост Тейфельсбрюкке (Teufelsbrücke), построенный над ущельем реки Ройс в Швейцарии, тоже не стал исключением. Уже много веков подряд легенда о его создании предается из поколения к поколению, обрастая более яркими красками и колоритными подробностями.
Над ущельем Шёлленен перекинут уникальный мост (Teufelsbrucke, Швейцария).
В живописном ущелье Шёлленен, расположенном в Швейцарских Альпах, над бурной рекой Ройс перекинут самый уникальный мост Тейфельсбрюкке (Teufelsbrucke), который еще в древности снискал славу дьявольского творения. Столь зловещее название появилось не случайно, у него есть даже соответствующая легенда, которую местные жители много веков подряд передают из уст в уста.
Дьявольский мост в ущелье Шелленен на пути через перевал Св. Готтарда с поездом Мула, до 1805 года. Картина Питера Бирмана (1758-1844).
В прошлом эта местность была труднопроходимой. Чтобы перебраться на другую сторону ущелья, местным жителям не только приходилось тратить много сил и времени, но и рисковать жизнью. А создать хоть какую-либо переправу из-за сложностей ландшафта, не удавалось многие годы.
Дьявольский мост на полотнах художников.
И вот в очередной раз, пытаясь перебраться на другую сторону ущелья, один пастух не выдержал и воскликнул: «Пусть сам дьявол построит здесь мост, лишь бы только легко было ходить этой дорогой!». Нечистый услышал крик отчаяния и явился к взывающему к нему человеку. Он естественно вызвался помочь людям, но при одном условии, что первый кто ступит на созданный им мост, отдаст ему свою душу.
Старый мост дьявола в ущелье Шёлленен (1934).
Мужчина не долго думая, согласился на условия черта и вернувшись в деревню, сообщил односельчанам об этом договоре. Никто свою душу отдавать не захотел, даже в обмен на столь заманчивые перспективы, поэтому было решено, что они просто обманут дьявола. И вот, когда нечистый выполнил свою часть работы, пожелал получить вознаграждение за свои труды – люди пустили по мосту козу.
Мост дьявола Teufelsbrиcke возведен над горной альпийской рекой Ройс (Швейцария).
Естественно, его возмущению не было предела и дьявол схватив огромный камень, решил разрушить созданный мост, но появившаяся внезапно старушка с освященным крестом его спугнула. Он отступил, уронив камень на краю обрыва и скрылся, а мост остался невредимым, что очень порадовало местных жителей. Вот такое предание уже много веков окутывает эту переправу.
Уникальная конструкция моста Teufelsbrиcke над ущельем Шёлленен (Швейцария).
Если же покопаться в истории, то становится понятно, кто и когда создавал переправу над столь опасным местом. Учитывая, что путь через ущелье Шёлленен самый короткий, вот люди и пытались перекинуть через него хоть какой-либо мост, чтобы облегчить переход над бушующей горной рекой Ройс. Поэтому в 1230 году ценой неимоверных усилий строителей был возведен первый деревянный мост.
Мост облегчает переправу через ущелье Шёлленен и по сей день (Teufelsbrиcke, Швейцария).
Глядя на него, местные жители долго не могли поверить, что такое сооружение можно было сделать без помощи высших сил. С тех пор и начал он обрастать всякого рода легендами и поверьями. Кстати, о других не менее фантастических сооружениях и легендах, окружающих эти гениальные творения инженерной мысли можно прочитать на страницах Novate.ru.
Бой на Чертовом мосту 14 сентября 1799 года. Картина Коцебу А.Е. (1815 – 1889 гг).
Со временем эта переправа пришла в негодность, по ней стало совсем опасно передвигаться, а ремонтировать было дорого, поэтому возникла необходимость в новом строительстве. Уже в XVI веке соорудили каменный арочный мост, который был настолько узким, что две повозки на нем не могли разойтись. Но как бы там ни было, он еще три столетия помогал людям сокращать путь в Альпах.
Художники мира, изображая батальные сцены, запечатлели Чертов мост (Бой на Чертовом Мосту. Картина художника Портера).
Этот уникальный мистический мост стал свидетелем весьма драматичных событий, произошедших в 1799 году, во время сражения Суворова с наполеоновской армией. Как раз во время отступления, французы, чтобы уйти от преследования – его подорвали, нанеся тем самым непоправимый урон всей конструкции.
На месте кровавых сражений у дьявольского моста установили памятник Суворову и мемориал погибшим воинам (Альпы, Швейцария).
После таких повреждений мост стал совсем непригоден, и людям снова пришлось возводить новую конструкцию, которая бы заменила его. Кстати, спустя много лет на этом месте был возведен памятник великому полководцу и монумент погибшим воинам в этом сражении.
Дьявольский мост был отстроен заново после военных действий (Teufelsbrиcke, Швейцария).
Впоследствии еще два раза пришлось создавать новые мосты. Хотя сохранились оба сооружения, но по сей день действует только один – железобетонный, который был построен в 1958 году и способен выдержать большие нагрузки.
Дьявольский мост и тоннель в Альпах (Швейцария).
К Дьявольскому мосту был подведен тоннель, который позволил упростить передвижение не только пешеходов, но и железнодорожного транспорта. И теперь это уникальное сооружение стало очень важным соединительным звеном в транспортной системе Швейцарских Альп.
Дьявольский мост Тейфельсбрюкке находится в самом живописном месте Швейцарских Альп.
Памятная монета 20 франков 1994. Дьявольский мост (Швейцария)
Чтобы увековечить столь грандиозное творение, которое стало не только местной, но и мировой архитектурной достопримечательностью, в 1994 году правительство Швейцарии решило выпустить памятную монету. На ее аверсе изобразили облик дьявола с каменной глыбой в руках.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии