Народный способ борьбы с муравьями

Муравьи нужны на земле: они улучшают её качество, ускоряют разложение органики, а также уничтожают гусениц. Однако порой их численность превышает допустимую.

Тогда муравьи из помощников превращаются во вредителей. Чтобы прогнать их подальше от грядок, где они начинают портить растения, воспользуйтесь советом ниже.







Народный способ борьбы с муравьямиДля того чтобы избавиться от муравьев без химии, подготовьте всего 2 компонента. Это вода и пищевая сода. В 1 л горячей воды насыпьте 3 ст. л. соды. Дождитесь окончания реакции и переходите на участок.







Ещё горячей водой с содой пролейте муравейники. Найти их несложно.







Через 15 минут вы не увидите муравьев. Однако помните, что они, скорее всего, переместятся на новое место обитания. В этом нет ничего плохого: муравьи должны быть на каждом участке ровно до того момента, пока не начали портить вам урожай и цветы.







Помните, что муравейник является своеобразным показателем качества почвы. Если муравьиный домик есть, то это значит, что грунт безопасен, а подземные воды располагаются достаточно глубоко!

Читать далее →