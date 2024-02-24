С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Что за бред?Дурной тон или не...
  • Андрей Корольков
    Автор идиот, Он не только не жил при Хрущеве, он никогда не был в СССР, и ничего не знает о жизни в нашей стране.Дурной тон или не...
  • Олег Самойлов
    Кто бы сомневался!  В СССР не только баки стиралок из титана делали, но и лопаты!  А то, что проработала машинка СКОЛ...Почему в СССР не ...

Народный способ борьбы с муравьями

Муравьи нужны на земле: они улучшают её качество, ускоряют разложение органики, а также уничтожают гусениц. Однако порой их численность превышает допустимую.
Тогда муравьи из помощников превращаются во вредителей. Чтобы прогнать их подальше от грядок, где они начинают портить растения, воспользуйтесь советом ниже.



Народный способ борьбы с муравьямиДля того чтобы избавиться от муравьев без химии, подготовьте всего 2 компонента. Это вода и пищевая сода. В 1 л горячей воды насыпьте 3 ст. л. соды. Дождитесь окончания реакции и переходите на участок.



Ещё горячей водой с содой пролейте муравейники. Найти их несложно.



Через 15 минут вы не увидите муравьев. Однако помните, что они, скорее всего, переместятся на новое место обитания. В этом нет ничего плохого: муравьи должны быть на каждом участке ровно до того момента, пока не начали портить вам урожай и цветы.



Помните, что муравейник является своеобразным показателем качества почвы. Если муравьиный домик есть, то это значит, что грунт безопасен, а подземные воды располагаются достаточно глубоко!
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
советыМуравьи

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору