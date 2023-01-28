В Японии можно нанять «утешителя», который будет вытирать вам слёзы на работе

Создатель сервиса Хироки Тераи говорит, что все сотрудники прошли курс терапии. Чтобы забронировать икемесо, нужно просто позвонить в компанию и выбрать одного из семи доступных мужчин. Стоимость услуги — 7900 иен, это чуть больше 4347 рублей.
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Создатель сервиса Хироки Тераи говорит, что все сотрудники прошли курс терапии. Чтобы забронировать икемесо, нужно просто позвонить в компанию и выбрать одного из семи доступных мужчин. Стоимость услуги — 7900 иен, это чуть больше 4347 рублей.
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