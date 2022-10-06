6 городов Европы, которые построили буквально на краю пропасти

1. Кастельфульит-де-ла-Рока (Каталония, Испания)

Дома в этом городе как будто вот-вот упадут в пропасть. /Фото: barcelona-excurs.org, livejournal.com

2. Рокамадур (Франция)

Французская вертикальная деревня. /Фото: sworld.co.uk

3. Бонифачо (остров Корсика)

4. Ронда (Испания)

Город, построенный прямиком на горном серпантине. /Фото: orangesmile.com, traveller-eu.ru

5. Позитано (Италия)

Город, дома которого удивительно естественно вписались в скальный ландшафт. /Фото: pikabu.ru

6. Фира и Ия (остров Санторини)

Сразу два города-скалы на одном острове. /Фото: travelq.ru, santorinika.com