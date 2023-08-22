На что идут актеры ради роли

Первоочередная задача каждого актера – вжиться в свою роль. Буквально стать на время своим героем, с его повадками, мимикой и предпочтениями. Не говоря уже о внешнем виде – это первое, на что обращает внимание зритель. В этом посте – яркие примеры того, на что идут настоящие актеры ради роли в кино.
1. Когда Руни Мара получила роль хакера Лисбет Саландер в фильме «Девушка с татуировкой дракона», у актрисы не было даже сережек в ушах, не говоря уже о других частях тела. Таким образом, растворение в образе Лисбет для Руни началось с пирсинг-салона, где она проколола уши, губу, бровь, нос и соски. Затем она покрасила волосы в черный цвет, коротко постриглась, отбелила лицо и нанесла временную татуировку. Актриса сказала, что в таком «камуфляже» она чувствовала себя как в каком-то костюме, даже когда оставалась полностью обнаженной.
2. Для Леонардо Ди Каприо воплощение образа Говарда Хьюза стало синоним того, что актер решил на время стать им. Он чуть ли не наизусть выучил его биографию, сел за штурвал самолета и перенял все привычки своего героя. Копируя маниакальную зацикленность Говарда на определенных действиях, Ди Каприо проходил в одни и те же проемы, ходил по мостовой, не наступая на швы между дорожным полотном, а вне съемок ни с кем не общался, уединяясь так же, как это делал его герой.
3. В роль заклятого врага Бэтмена — злодея Джокера — актер Хит Леджер вживался, запершись в номере одного из отелей Лондона. Поскольку Нолан предоставил актеру карт-бланш, и образ можно было создать полностью с нуля, все свое время в четырех стенах Хит посвятил изучению комиксов, взятым за основу сценария к фильму. Погружение в образ безбашенного злодея-психопата привело к тому, что к началу съемок Хит мог спать в среднем около 2-х часов в сутки. К моменту, когда актер взялся за следующую роль в киноленте «Воображариум доктора Парнаса», он страдал хронической бессонницей, пневмонией и истощением. Роль в «Темном рыцаре» принесла актеру посмертный “Оскар” за лучшую мужскую роль второго плана.
4. Мин-сик Цою хотел, чтобы образ бизнесмена по имени О Дэ Су в картине «Олдбой» получился предельно реалистичным. Ради этого он отказался от спецэффектов в сценах с нанесением татуировок, отсчитывающих годы за решеткой, раскаленным стержнем, а в сцене с поеданием осьминога он действительно ел живого осьминога. При этом актер исповедует буддизм и каждый дубль был для него настоящей пыткой. Прежде чем съесть головоногого моллюска, он произносил молитву с извинениями, что забирает чужую жизнь.
5. Перевоплощение в своего героя у Роберта Де Ниро начинается с того, что он пытается перенять его манеры, облик, а то и вовсе род его деятельности. Так, для роли Вито Корлеоне в «Крестном отце II» перед началом съемок он несколько месяцев жил на Сицилии, где учил язык и диалект. Приложенные усилия оценили “Оскаром” в номинации «Лучший актер второго плана».
6. Для роли станочника Тревора Резника в фильме «Машинист» голливудский актер Кристиан Бейл похудел почти на 29 кг. Проконсультировавшись с врачом, актер сел на жесткую диету, состоявшую из одного яблока и банки тунца в день. Он сбросил вес с 83-х до 55 кг и готов был идти дальше, но съемочная группа настояла на том, чтобы он остановился, так как подобный экспресс-метод мог существенно повредить здоровью. Следующими на очереди были съемки картины «Бэтмен: Начало», поэтому Кристиану вновь пришлось «приводить себя в форму»: он сел на высокоуглеводную диету и приступил к ежедневным трехчасовым тренировкам. В результате за 5 месяцев он набрал 45 кг, а в процессе съемок фильма добавил еще 18.
7. Решив, что сыграть достоверно подполковника, который ничего не видит, можно только поставив себя на его место, Аль Пачино отправился в школу для слепых. Он помогал людям со слабым зрением и одновременно учился чувствовать себя слепым. В процессе съемок, чтобы передать образ слепого человека, актер постоянно контролировал свой взгляд, не давая себе сфокусироваться на предметах. За роль Фрэнка Слейда в фильме «Запах женщины» актер получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».
8. На кастинг в киноленту «Парни не плачут» Хилари Суонк пришла в одежде своего мужа и ковбойской шляпе. Режиссер оценил порыв актрисы, подкрепленный талантом, и отдал Хилари роль. Готовясь к съемкам, актриса начала жить в образе мужчины: она остригла волосы, перетянула себе грудь бинтом и положила в трусы носок. Актриса изменила голос на более низкий и, посещая друзей и соседей, представлялась братом Хилари — Джеймсом. Роль в фильме «Парни не плачут» принесла Хилари “Оскар” за лучшую женскую роль.
9. Чтобы почувствовать себя на месте Владислава Шпильмана — пианиста, пережившего все ужасы Варшавского гетто, Эдриен Броуди по четыре часа в день брал уроки игры на фортепиано. Однако этого актеру показалось недостаточно и он продал свою квартиру, машину и расстался со своей девушкой. Дальнейшее перевоплощение обошлось Эдриену в потерю 13 кг. Взамен приложенных усилий он получил “Оскар” как лучший актер.
10. Дэниел Дэй-Льюис вписал свое имя в историю кинематографа как единственный актер, который трижды удостаивался премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Говорят, что он может сыграть кого угодно, главное дать ему время на подготовку. К роли шестнадцатого президента США актер начал готовиться задолго до съемок, когда же настал черед переместиться на съемочную площадку, то он подстроился под интонацию голоса Линкольна и попросил съемочную группу и Стивена Спилберга называть его «мистер президент».
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