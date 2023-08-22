На что идут актеры ради роли

2. Для Леонардо Ди Каприо воплощение образа Говарда Хьюза стало синоним того, что актер решил на время стать им. Он чуть ли не наизусть выучил его биографию, сел за штурвал самолета и перенял все привычки своего героя. Копируя маниакальную зацикленность Говарда на определенных действиях, Ди Каприо проходил в одни и те же проемы, ходил по мостовой, не наступая на швы между дорожным полотном, а вне съемок ни с кем не общался, уединяясь так же, как это делал его герой.