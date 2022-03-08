10 фильмов о клириках, которые так по-разному относились к своему священному долгу

Кадр из фильма «Остров», режиссер Павел Лунгин./фото: ok.ru
В массовой культуре служители религиозного культа очень редко оказываются образчиками целомудрия и кротости. В этом обзоре «десятка» фильмов о таких разных священниках, которые порой пренебрегали своим священным долгом.
1. «И свет во тьме светит»
Кадр из фильма «И свет во тьме светит»./фото: kinozon.tv
режиссеры братья Тавиани
В основе фильма лежит жизнеописание святого Сергия. Но если Льва Толстого интересовали духовные метания и глобальные вопросы, которыми мучим был герой, то режиссеров Тавиани - его искушения. Начинается его путь святости внезапно: молодой человек служил про дворе короля, был на хорошем счету и за это его одарили. Вот только подарку он оказался не рад. Серджио и не подозревал, что его любимая девушка, на которой собрался жениться, долгое время была любовницей его короля. Не стерпела душа героя, в монахи от такого сорвался. И там он тоже достиг определенных высот.
Только уже к Богу. Но даже там, где его все чтут за святого, нашлась и та, что захотела совратить. В роли порочной, несимметричной души в женском теле, выступила юная Шарлотта Генсбур. Судя по всему, режиссеры уже тогда разглядели в ней будущую героиню "Нимфоманки". И действительно, трудно забыть, как девушка лакает молоко из напольной миски...
2. «Нефть»
Кадр из фильма «Нефть»./фото: cinemaholics.ru
режиссер Пол Томас Андерсон
Один из лучших фильмов 21 века, масштабная драма о черном золоте. Там, где есть большие деньги, всегда есть и искушение грехом. Парадоксально, но одним из проводников этих искушений выступил мнимый борец с ними - священник церковного прихода. Он стал главным антагонистом для магната-нефтяника и, в то же время, его двойником. Просто его жажда денег и власти является скрытой, завуалированной религиозными догматами. И чтобы правде проявиться, придется двум героям бить друг друга по щекам... В буквальном смысле.
3. «Назарин»
Кадр из фильма «Назарин»./фото: film.mindennapi.hu
режиссер Луис Бунюэль
Это наименее скандальное произведение известного режиссера, который, как правило, провоцировал публику своими фильмами. Здесь же он решил пройти тернистый путь от священника к человеку без издевок. Звучит немного странно, но именно так выглядит преображение героя, который не дает повода усомниться в своих моральных качествах, одна все тешит самолюбие одним грехом. Один случай откроет ему глаза на истину, а заодно и зрителю о том, что порою движет подобными людьми.
4. «Голгофа»
Кадр из фильма «Голгофа»./фото: imghost.pro
режиссер Джон Майкл МакДона
Что делать священнику, которому на исповеди сказали, что его в течении недели убьют? Якобы в наказание за грехи его предшественника, порочного служителя богу, который причинил зло мстителю в детстве. Предстоящая участь, тем не менее, не сломила главного героя и он по-прежнему остался человеком с большой буквы. Ну и что, что он немного пьет, сквернословит, может, даже... А тут еще, оказывается, что сиротой может остаться его непутевая дочь. Трудно тут не выпить.
5. «В центре внимания»
Кадр из фильма «В центре внимания»./фото: bitru.org
режиссер Том МакКарти
Прошлогодний победитель Оскара в номинации за лучший фильм. Тема в сюжете банальная, расследование склонности католических священников к педофилии. Однако, далеко не банально звучат горькие признания их жертв. А также их количество... Не любому священнику можно верить, сколько бы они не твердили про свою близость к богу.
6. «Остров»
Кадр из фильма «Остров»./фото: rk.karelia.ru
режиссер Павел Лунгин
Интересная версия русского постановщика о том, каким образом можно стать святым. Нужно сильно согрешить, а потом покаяться. Только каяться придется очень долго и грех с души до самого конца не снять. Поскольку нужен тот, кто сможет его простить и отпустить. А пока же герою предстоит лечить больных и бесноватых...
7. «Молодой Папа»
Кадр из фильма «Молодой Папа»./фото: logyka.net
режиссер Паоло Соррентино
Свежий сериал этого года и первый сезон уже есть в сети. Про эстетскую жилку итальянского постановщика знают уже многие, а вот про его видение роли Ватикана в мире - не все. Таким, каким он рисует римского Папу, наверное, не представлял себе раньше никто. Молодой, красивый, злой, циничный и святой Джуд Лоу при этом. И, конечно, сирота (супермены все с таким "дефектом"). Так что же делать, если главный священник совсем не верит в Бога? Курит сигареты и не хочет радовать людей...
8. «Изгоняющий дьявола»
Кадр из фильма «Изгоняющий дьявола»./фото: alef-center.ru
режиссер Уильям Фридкин
Вот уж кому не позавидуешь, так это священникам-экзорцистам. Эти ребята не просто молиться, но еще и лично с бесом разговаривать должны. Такая вот у них работа. Культовый фильм ужасов не только жутко страшно выглядит, но и обладает серьезными художественными качествами. Режиссер создавал произведение искусства.
9. «За холмами»
Кадр из фильма «За холмами»./фото: 2zic.ru
режиссер Кристиан Мунджиу
Пусть и не священник здесь главный герой, однако именно служителю церковного прихода предстоит совершить распятие. Да, вы не ослышались - на него можно не только молиться, но и совершать. Конечно, не нарочно, без злого умысла со стороны. Режиссер визуализировал то, что почитается благом, когда человека принимаются насильно лечить. Да и от чего? Не от того ли, в чем сами виноваты?
10. «Франциск»
Кадр из фильма «Франциск»./фото: yaokino.ru
режиссер Лилиана Кавани
Нет, он не священник. Он святой. Не ожидали увидеть в этой роли Микки Рурка? А его герой не побоялся оставить богатых родителей и уйти в монастырь. Но не факт, что он найдет там ответы на все свои вопросы. Или что это принесет ему добро. Однако, улыбку он до самого конца сохранит. И от денег родителей будет отказываться.
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