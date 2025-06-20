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Как одна неудачная дорога превратила курортную жемчужину Англии в погибающий город-призрак



Многие города, обладающие красивыми местами или другими достопримечательностями, становятся известными точками на туристических картах. Однако уничтожить этот статус может всего один неправильный выбор. Именно так случилось с небольшим британским курортным городком, где однажды проложили новую дорогу.
Вот только это превратилось в настоящую инфраструктурную катастрофу и закончилось упадком для всего города.

Панорама города Колуин-Бей, который давно утратил статус курортной жемчужины. /Фото: focus.ua

Панорама города Колуин-Бей, который давно утратил статус курортной жемчужины. /Фото: focus.ua

 

Это местечко называется Колуин-Бей, и изначально перспективная курортная жемчужина сегодня переживает откровенно плохой период - население сокращается, бизнес приходит в упадок и будущее населённого пункта туманное. А началось всё из-за одного-единственного решения, которое должно было принести комфорт для местных жителей, а стало реальной инфраструктурной катастрофой.
Одна дорога превратила центральную улицу в пешеходную полупустыню. /Фото: navicup.com

Одна дорога превратила центральную улицу в пешеходную полупустыню. /Фото: navicup.com

 

Именно решение местных властей построить двухполосную дорогу А55 жители считают началом конца для Колуин-Бей, ведь центральная часть процветающего курортного городка оказалась буквально отсечена от ключевого туристического места
- набережной и нескольких пляжей. Причём население в какой-то мере предвидело эту катастрофу - местным такое решение не понравилось, но противостоять бюрократической машине они не сумели.


Набережная, оказавшись отрезанной от основного города, уже не могла привлекать туристов как раньше. /Фото: tsn.ua

Набережная, оказавшись отрезанной от основного города, уже не могла привлекать туристов как раньше. /Фото: tsn.ua

 

В результате центр оказался пешеходным, и число посетителей в него стало стремительно сокращаться.
Неудобство добираться из Колуин-Бей к побережью практически нивелировало приток туристов. Это привело ещё и к уходу из города крупных сетей - например, большим ударом стало закрытие магазинов одного знаменитого бренда, из-за чего людям стало труднее жить и зарабатывать.
Красивый туристический городок больше не может удерживать ни бизнес, ни местных. /Фото: komandirovka.ru

Красивый туристический городок больше не может удерживать ни бизнес, ни местных. /Фото: komandirovka.ru

 

Проблемы со временем только копились: бизнесмены не могли окупить собственное дело, и многие переходили на онлайн, а были и те, кто вообще обанкротился из-за недостатка клиентов. Кроме того, в последние годы услуги и часть рынка активно перешли на работу в онлайн-секторе, что ещё сильнее способствовало оттоку населения из города. Оставшиеся же жители не видят никакого развития и уже всерьёз опасаются, что Колуин-Бей попросту превратится в призрак.
Власти решились менять упадническое положение города. /Фото: focus.ua

Власти решились менять упадническое положение города. /Фото: focus.ua

 

Местные депутаты долгое время просто обвиняли трансформацию центра в пешеходную зону в упадке города, но недавно всё-таки начали действовать. Сегодня готовится крупный проект по возвращению полноценного автомобильного движения в сердце Колуин-Бей, что должно увеличить активность жителей и предложить полноценно работающую инфраструктуру туристам. Но пешеходы и велосипедисты своего пространства не лишаться, а заброшенные ранее помещения отдадут под строительство там нового жилья, поэтому есть все шансы, что британский курорт всё-таки получит свою вторую жизнь.

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