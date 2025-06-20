Как одна неудачная дорога превратила курортную жемчужину Англии в погибающий город-призрак

Панорама города Колуин-Бей, который давно утратил статус курортной жемчужины. /Фото: focus.ua

Одна дорога превратила центральную улицу в пешеходную полупустыню. /Фото: navicup.com

Набережная, оказавшись отрезанной от основного города, уже не могла привлекать туристов как раньше. /Фото: tsn.ua

Красивый туристический городок больше не может удерживать ни бизнес, ни местных. /Фото: komandirovka.ru

Власти решились менять упадническое положение города. /Фото: focus.ua