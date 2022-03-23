Сажаем волосы на диету: 8 лайфхаков для девушек с «жирными» волосами

8 лайфхаков для девушек с «жирными» волосами
Никто не любит слово «жирный». Согласитесь: если только не применительно к еде, звучит как-то оскорбительно. Особенно, если дело касается внешности. Особенно, если вы – девушка. Ведь интернет просто кишит страшилками и наполненными трагизмом историями о жирной коже, жирных волосах и прочих бьюти-хоррорах. Хотя чего тут боятся – дело житейское. И «жирный» тип кожных покровов – совсем не приговор. Ничем не лучше и не хуже других. Просто нужно подобрать правильную стратегию ухода. К примеру, чтобы не комплексовать в конце дня от не самого свежего вида собственной причёски, сделать эти 8 лайфхаков для обладательниц «жирных» волос повседневной привычкой.
8 лайфхаков для девушек с «жирными» волосами
Давайте сразу уточним: «жирные» волосы – это миф. Ну хотя бы частично. Ведь в силу своего строения волосы жирниться просто не умеют. А ответственность за сальные локоны лежит исключительно на коже головы. Совсем как в случае с кожей лица, виной всему излишняя выработка себума – естественных «масел» нашего организма. Такой себе природный механизм, защищающий тело от обезвоживания. Бороться с природой сложно, но можно (в разумных пределах). А в войне с чрезмерно лоснящейся шевелюрой вам помогу несложные приёмы из этого списка.
1. Откажитесь от ежедневного мытья головы
8 лайфхаков для девушек с «жирными» волосами
Краеугольный камень в борьбе с «жирностью» волос, об который неизбежно спотыкаются все. Ведь для большинства обладательниц данного типа мысль о том, чтобы отправиться на работу без привычной утренней головомойки сродни кошмару, где оказываешься на сцене голым. Но тут важно понять парадоксальный механизм: чем чаще вы моете голову, тем сильнее иссушаете кожу. «Спасибо» агрессивной воде и не менее агрессивным шампуням. А на сухость кожа головы отвечает тем, что начинает с двойным усердием вырабатывать себум. Итог – жирные корни уже к вечеру. Потому первое и самое главное правило – приучите себя мыть голову не чаще 2-3 раз в неделю. Вы сами не поверите, как быстро адаптируетесь к новым условиям. А пережить адаптационный период помогут другие лайфхаки из этого списка.
2. Используйте правильную расчёску
8 лайфхаков для девушек с «жирными» волосами
Если вы – счастливая обладательница (или обладатель) жирной кожи головы, забудьте о мягких щётках, особенно с натуральной щетиной. Ведь они – главные помощники в распределении себума по всей длине волос. Что хорошо для сухих локонов, но плохо в вашем случае. А ещё они быстро пачкаются. Вместо этого обратите внимание на расчёски с умеренно жёсткими, широко расположенными пластиковыми зубцами или гребни. И не забывайте очищать их почаще.
3. Следите за руками
8 лайфхаков для девушек с «жирными» волосами
Другими словами: не трогайте волосы в течение дня. Многие имеют слабо контролируемую привычку накручивать пальцами локон, постоянно поправлять прическу или взбивать волосы пальцами у корней. От неё, привычки придётся отказаться. Ведь с каждым «потрагиванием» вы буквально пачкаете волосы. Что только ускорят появление эффекта несвежести.
4. Маскируемся причёской
8 лайфхаков для девушек с «жирными» волосами
Отучаете себя от ежедневного мытья головы, но кожа пока не привыкла к новому режиму? Соберите волосы в хвост или небрежный пучок. Тем самым вы замаскируете не самое свежее состояние корней и продлите период между «стирками».
5. Сухой шампунь – one love
8 лайфхаков для девушек с «жирными» волосами
Мастхэв и едва не святой Грааль для всех обладателей жирных волос. Сухой шампунь поможет не только отложить мытьё головы на пару дней, но также придаст волосам дополнительный объём и текстуру.
6. Глубокое очищение
8 лайфхаков для девушек с «жирными» волосами
Если вы уже смогли отказаться от мытья головы каждый день и перешли на режим 2-3 раза в неделю, время подумать о новом шампуне. Обратите внимание на средства с пометкой «для глубокого очищения». Их чаще выпускают бренды профессиональной косметики для волос. Такой шампунь лучше очищает кожу и дольше оставляет волосы свежими. Но пользоваться им лучше не чаще одного раза в неделю.
7. Избегайте чрезмерного увлажнения
8 лайфхаков для девушек с «жирными» волосами
От любых средств с пометками «увлажнение», «для лишённых блеска волос», «комплекс масел в составе» лучше отказаться. Как бы приятно они не пахли и каким бы симпатичным не был флакон, с большей долей вероятности вы получите эффект склеенных неопрятных прядей. От флюидов и натуральных масел отказываться не стоит, но используйте их только на кончиках и только в умеренном количестве.
8. Меньше жаренного
8 лайфхаков для девушек с «жирными» волосами
Любую косметическую проблему нужно решать комплексно. И начинать изнутри. Тем, кто желает уменьшить жирность волос у корней трихологи на полном серьёзе рекомендуют не злоупотреблять жаренным. А режим питания с низким содержанием углеводов и сахаров поможет улучшить не только состояние волос, но также кожи и фигуры в целом.
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