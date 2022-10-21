Откуда появляются таинственные воронки Мёртвого моря: Чудо природы или экологическая катастрофа

За последние десять лет северное побережье Мёртвого моря погрузилось в состояние настоящей экономической катастрофы. Виной всему таинственные воронки, которые появляются там, где отступает Мёртвое море. Огромные участки некогда плодородных земель, пляжи, автостоянки и дома — всё ушло под землю. Эту местность прозвали «Страной провалов». Экологическая катастрофа вынудила власти признать регион нестабильным и оставить его. Воронки поглощают человеческую цивилизацию, обширные участки заброшены, а мистические провалы порождают новый вид туризма...
Потусторонние чудеса
Воронки Мёртвого моря.
На берегу небольшой бухты, в илистом неглубоком бассейне сверкают и переливаются в лучах утреннего солнца прозрачные стекловидные кубики. Морской воздух наполняет весьма ощутимый запах серы, а вокруг царит всепоглощающая благословенная тишина. Кубики — это кристаллы соли, а ил — это морские водоросли и спрессованные сотнями лет остатки органики. Хрупкие стенки внушительной воронки иногда обрушаются, соединяясь с водами Мёртвого моря.
Воронки уничтожили населённые пункты и туристические объекты на побережье.
Воронки жадно поглощают все творения рук человеческих.
К этой великолепной потусторонней воронке можно добраться только по воде, на байдарке или лодке. Земля вокруг небезопасна для передвижения. Туристам устраивают экскурсии на планерах. Паря над воронкой они радостно снимают «достопримечательность» на камеру и фотографируют. В последние годы подобные места приобрели репутацию популярных мест для проведения мастер-классов по фотографии и романтических пикников. Экологическая катастрофа, от красоты которой в прямом смысле этого слова захватывает дух, неожиданно породила новый вид туризма.
Каякеры посещают обвалившуюся воронку на побережье Мёртвого моря.
Мёртвое море умирает
Израиль и Иордания слишком уж широко используют воду, впадающую в Мёртвое море. Практически весь его южный бассейн в настоящее время представляет собой один огромный завод. Тут производят калий для удобрений и различных других целей. Уровень воды в умирающем море падает с ужасающей скоростью, достигая почти метра в год. Постепенно уровень грунтовых вод уменьшается, взамен обнажаются древние пласты каменной соли. Когда дожди растворяют его, поверхность вокруг теряет стабильность, а затем неизбежно наступает коллапс. Геологи насчитывают около семи тысяч таких воронок в районе Мёртвого моря. По прогнозам экспертов в ближайшие пару лет это число увеличится вдвое.
Падение уровня воды приводит к появлению подобных воронок, раскрывающих многослойную геологию Мёртвого моря.
Местные жители в сотрудничестве с учёными делают всё, чтобы извлечь хоть какую-то пользу из этой ужасающей экологической катастрофы. Благодаря их усилиям эти мистические провалы превратились в фантастически привлекательные туристические достопримечательности. Сюда организовывают каяк-туры, полёты на планерах, походы на байдарках. Приходится постоянно подстраиваться под происходящие с воронками изменения, так как в них нет никакой стабильности.
Большая часть побережья Мёртвого моря непроходима из-за большого количества воронок и нестабильности грунта.
С одной стороны кажется циничным такое отношение. С другой стороны, специалисты не совсем согласны с этим. Учёные говорят, что в наши дни стало очень модно считать происходящее с Мёртвым морем экологической катастрофой. На самом деле всё гораздо многограннее и сложнее. Специалисты прогнозируют, что за последние два десятка лет уровень воды в море опустится примерно на двадцать метров. В последующем столетии этот уровень может стабилизироваться на отметке в сто метров.
Уровень воды в Мёртвом море неумолимо падает.
Этот процесс абсолютно не зависит от того, остановится производство калия здесь или нет. Он необратим. С этим нужно смириться и научиться жить так. Можно, конечно, наставить здесь предупреждающих знаков, возвести заборы, объявив зоной бедствия. Можно же продолжить наслаждаться красотами этих мест и позволить насладиться ими туристам со всего мира. Ведь это действительно не только катастрофа, а ещё и ослепляющей красоты чудо природы.
Опасная красота
Почва вокруг воронок слишком нестабильна.
Воронки, вне всяческих сомнений, являются чрезвычайно привлекательными геоморфологическими особенностями. Но при этом они ещё и невероятно опасны. Этот фактор очень мешает полноценному развитию туризма региона и наносит непоправимый ущерб сельскому хозяйству. Местные власти запретили сюда въезд на автомобилях и проход пешком. Учёные разработали целую концепцию планов, которые позволят обеспечить безопасность всякого рода отважным исследователям. Жизненно важно, чтобы туристам ничего не грозило, можно было путешествовать и наслаждаться этим динамичным ландшафтом.
Исследователи из обсерватории Мёртвого моря развёртывают плавучую метеорологическую станцию.
Посмотреть тут и правда есть на что. Путь обрамляют кружевные пласты соли, кристальные соляные скульптуры. Среди всей этой красоты впечатление слегка портят мокрые воронки, где вода загрязнена различными отложениями и глиной. Их ещё называют не воронками, а «пропускными лужами». Там, где в воронках нет воды, они похожи на гигантские тёмные дыры, поглотившие часть суши. Люди, которые любят красоту Мёртвого моря, его захватывающую историю и мистические тайны, планируют всё же восстановить его, так или иначе.
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