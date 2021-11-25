Уборка без хлопот

Нет ничего проще, чем провести такую уборку. А известковый налёт растворится буквально на глазах. Именно это место — смеситель — сложнее всего поддаётся уборке, так как сложно убрать грязь вокруг него.



А всего-то нужно смочить бумажное полотенце в уксусе (не уксусной эссенции!).





И обернуть мокрым полотенцем смеситель. В таком виде оставить на 1 час.





Спустя указанное время остаётся удалить полотенце, а смеситель просто протереть чистой влажной тряпкой или губкой. Результат идеальный!





Подробнее о том, как удалить известковый налёт на раковине, смотрите в видео ниже: