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Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР

Фотографы всегда проявляли повышенный интерес к теме советской архитектуры. Французский фотограф Frédéric Chaubin с 2003 года периодически наведывается в страны бывшего СССР в поисках необычных архитектурных сооружений. Свои снимки, собранные за более 10 лет таких командировок, он опубликовал к книге «CCCP: Cosmic Communist Constructions Photographed».



Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР

Санаторий «Курпаты», корпус «Дружба», Ялта.

Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР

Ресторан «Поплавок» в Днепропетровске.

Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР

Башня-лаборатория Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге.

Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР

Санаторий «Курпаты», корпус «Дружба», Ялта.

Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР

Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР.

Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР

Дворец торжественных обрядов в Тбилиси.

Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР

Дом советов в Калининграде.

Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР

Политехнический институт в Минске.

Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР

Дом культуры имени Русакова в Москве.

Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР

Киевский крематорий.

Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР

Институт научно-технической и экономической информации в Киеве.

Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР

Новгородский театр драмы имени Ф. М. Достоевского.

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