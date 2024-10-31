Советская футуристическая архитектура: каким видели будущее лучшие архитекторы СССР

Фотографы всегда проявляли повышенный интерес к теме советской архитектуры. Французский фотограф Frédéric Chaubin с 2003 года периодически наведывается в страны бывшего СССР в поисках необычных архитектурных сооружений. Свои снимки, собранные за более 10 лет таких командировок, он опубликовал к книге «CCCP: Cosmic Communist Constructions Photographed».

Санаторий «Курпаты», корпус «Дружба», Ялта Ресторан «Поплавок» в Днепропетровске . Башня-лаборатория Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики в Санкт-Петербурге.Санаторий «Курпаты», корпус «Дружба» , Ялта.Здание Министерства автомобильных дорог Грузинской ССР.Дворец торжественных обрядов в Тбилиси. Дом советов в Калининграде.Политехнический институт в Минске.Дом культуры имени Русакова в Москве.Киевский крематорий. Институт научно-технической и экономической информации в Киеве.Новгородский театр драмы имени Ф. М. Достоевского.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)