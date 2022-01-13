В каких исторических фильмах декорации очень реалистичны

Залог отличного фильма — это не только захватывающий сюжет и неповторимая игра актеров, но и соответствующие декорации. Порой картина может не отличаться блистательной историей, но благодаря красивым видам она нравится зрителям.
«Викинг»
Этот фильм погружает зрителей в средневековую Русь. Междоусобные войны, брат идет на брата. Суровые испытания выпадают на долю Великого Князя, за отказ отомстить он может поплатиться собственной жизнью. В этой эпической ленте снялись Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Игорь Петренко, Максим Суханов, Кирилл Плетнев и другие.
«Джейн берет ружье»
Зрители привыкли видеть в вестернах сильных мужчин, защищающих свои семьи. Эта лента рассказывает совсем другую историю. Здесь на защиту своей семьи встает хрупкая девушка Джейн. Она укрывает своего раненого мужа от банды головорезов. За помощью героиня обращается к своему бывшему возлюбленному. Декорации как нельзя лучше передают атмосферу Дикого Запада.
«Сын божий»
Эта лента воссоздает годы жизни Иисуса Христа, начиная от Рождения и заканчивая Вознесением. Фильм был снят в Америке, главную роль исполнил португальский актер Диого Моргадо. Картина демонстрирует свою версию событий, описанных в Новом Завете, но не отходит от классической трактовки.
«Императрица и воины»
В давние времена Китай раздирали войны между королевствами. Каждый король пытался достичь могущества путем убийств. Во время одной такой борьбы племянник убил своего дядю, чтобы завоевать трон. Однако у убитого осталась дочь, которая не позволит унаследовать престол человеку, лишившему ее отца. Лента снята китайцами, так что за исторические точности переживать не стоит.
«13-й воин»
Главный герой в исполнении Антонио Бандераса, поэт, наказанный своей страной за любовь, отправляется практически в ссылку на Север, где живут племена викингов. Так случается, что именно во время прибытия поэта племя готовится напасть на таинственных варваров, зовущихся пожирателями трупов. Герой становится 13-м воином, отправляющимся на поиски этих варваров.
«Агора»
Картина переносит зрителей в Александрию накануне падения Римской империи. Пришедшее в страну христианство подтачивает официальную политику, становясь силой, с которой следует считаться. Главная героиня ленты — молодая девушка Гипатия. Она занимается философией и математикой, является советником многих политиков. Гипатия существовала в реальности и сделала большой вклад в развитие науки.
«Кредо убийцы»
Запутанный сюжет этой картины придется по вкусу всем зрителям. Они также оценят переданную атмосферу Испании XV века. Тайные ордена, костры инквизиции, постоянные схватки и Майкл Фассбендер. Как такое может не понравиться? Экшен-сцены выполнены на высочайшем уровне, но фильм наделен и особым философским смыслом.
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