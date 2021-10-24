Искусственные украшения широко применяют при оформлении праздников, в декоре интерьеров и при создании женской бижутерии. Особенно популярны цветы из фоамирана, мастер-класс изготовления которых не требует особенного опыта. Такие цветочные украшения очень похожи на натуральные, поэтому очень популярны у рукодельниц. Фоамиран называют пластичной резиной или замшей, но что представляет собой этот материал на самом деле, давайте разберемся.
Что такое фоамиран и где его купить
Фоамиран – это новый синтетический иранский материал, недавно завезенный в Россию. Его название произошло от названия выпускающей компании «FoamIran». Фоам – это популярный материал, ведь его богатая цветовая гамма позволяет создавать очень реалистичные композиции и игрушки. Материал легко принимает любую форму, а объем заготовке придают с помощью легкого нагрева утюгом. Фоамиран экологически безопасен, а приобрести его можно в магазинах рукоделия. По доступной цене пластичная замша продается в интернет-магазинах, которые делают доставку в любой регион России.
Как сделать цветы из фоамирана
Пластичная замша – податливый материал, поэтому даже начинающие рукодельницы смогут сделать цветы из фоамирана, мастер-класс используя в качестве пошаговой инструкции.Любые поделки будут отличаться аккуратностью и реализмом. С помощью наших мастер-классов, вы научитесь делать заколки из фоамирана, трафареты цветов и листьев шаблоны, из которых легко потом будет создать произведения искусства. Итак, давайте изготовим разные цветы из фоамирана, а мастер-классы с фото будут вам в помощь.
Мастер-класс изготовления лилии
Для изготовления цветка нам понадобится:
- лист зеленого и белого фоамирана;
- тычинки;
- акриловые краски;
- картон;
- фломастер;
- термопистолет;
- проволока;
- зубочистка;
- утюг;
- ножницы.
Способ изготовления:
- Сделайте картонную заготовку лепестка лилии в 6 см, вырежьте.
- По этому шаблону вырежьте на белом фоаме 6 лепестков.
- Затонируйте их с двух сторон розово-сиреневым цветом.
- Чтобы лепестки сделать фактурными, нагрейте их на утюге, рисуя зубочисткой прожилки.
- Край лепестка тоже нагрейте, придавая волнистость.
- Коричневым фломастером сделайте внизу каждого лепестка несколько точек, придавая цветку естественный вид.
- Для пестика и тычинки приготовьте проволоку 0,3 мм, тычинки и небольшие ромбовидные кусочки пластической замши, выкрашенные в черный цвет.
- Приклейте их к проволоке.
- Перед сборкой цветка вырежьте листочки на зеленом фоамиране (фоаме).
- Придайте листьям фактурности, нагрев на утюге.
- Вокруг приклеенных тычинок к пестику приклейте первый ряд лепестков (3 шт).
- Второй ряд клейте в шахматном порядке.
- Листики клейте, как нравится внизу лилии.
Мак своими руками
Очень красивыми получаются яркие цветы из фоамирана, а мастер-класс создания красного мака поможет вам в этом убедиться. Маки давно завоевали любовь и внимание к себе, благодаря простоте, красоте и яркости, а с их изготовлением справится абсолютно любой человек, даже впервые взявший в руки пластичную замшу. Для изготовления нам понадобятся:
- красный и зеленый фоам;
- картон;
- бусина 2 см;
- черные нитки;
- зубочистка;
- клеевой пистолет;
- ножницы;
- проволока 20 см.
Способ изготовления:
- Нарисуйте на картоне шаблон лепестка и вырежьте.
- Вырежьте круг зеленого фоама в 6 см.
- В бусину проденьте проволоку, скрутите ее, формируя ножку.
- Зеленый круг нагрейте и оберните им бусину, края соединяя на проволоке.
- Зафиксируйте фоам черными нитками с точкой пересечения в центре.
- При помощи зубочистки обведите картонные шаблоны на красном фоаме, вырежьте ножницами.
- Лепестки сложите гармошкой, затем плотно скрутите пальцами и распрямите – они приобретут волнистую текстуру.
- Приклеивайте лепестки в два ряда к основанию шарика.
- Вырежьте два зеленых листика и сделайте насечки по всему краю, затем скрутите и распрямите для текстуры.
- С обратной стороны бутона приклейте листики, срезав проволоку.
МК ромашка
Скромный полевой цветок признан символом семьи, поэтому стали популярными «ромашковые» свадьбы с искусственными ромашками. Мы расскажем, как сделать самостоятельно эти прекрасные цветы из фоамирана на мастер-классе. Для создания цветочка нам понадобится:
- белый фоамиран;
- картон;
- масляная пастель;
- линейка;
- клей;
- карандаш;
- транспортир.
Способ изготовления:
- На фоам циркулем нанесите контуры кругов (3 шт) в 9 см, вырежьте.
- Затем вырежьте полоску шириной 2 см и длиной 27 см для создания серединки, выкрасите в желтый цвет.
- Сложите полоску пополам, склейте по краю, нарежьте со стороны сгиба бахрому.
- Скрутите сердцевину спиралью, смазав клеем.
- Вырежьте картонный круг в 9 см, затем с помощью транспортира расчертите надрезы для лепестков.
- Полученную выкройку используйте для вырезания белых лепестков.
- Лепестки разрежьте, не доходя 2 мм до сердцевины.
- Подогрейте утюгом кончики лепестков, закруглите, как у настоящей ромашки.
- Наденьте заготовку на середину, приклейте.
- Сделайте так же еще 2 ряда лепестков, фиксируя клеем.
Роза
Понадобятся:
- 2 листа фоама (зеленый и розовый);
- клей;
- фольга;
- лекала.
Способ изготовления:
- Вырежьте два картонных лекала разного размера, но одной формы лепестка розы.
- Обведите зубочисткой на фоаме по лекалам 5 больших и 5 маленьких лепестков, вырежьте.
- Все лепестки прислоните к утюгу, и потяните край, чтобы они стали волнистыми.
- Скатайте шарик из фольги, оберните первый маленький лепесток вокруг него в конус, зафиксируйте клеем.
- Сделайте бутон из остальных маленьких лепестков, а большие, приклейте сверху, дела края волнистыми с помощью утюга.
- Вырежьте из зеленого фоама 6 листочков, приложите к утюгу, затем приклейте к розе.
Ранункулюс
Понадобится:
- лист синего фоама;
- зубочистка;
- ножницы;
- клей.
Способ изготовления:
- Сделайте 18 шт. лепестков разной формы и одну полоску размером 2x10 см.
- На краю полоски ножницами нарежьте мелкую бахрому.
- Приклейте бахрому к зубочистке, чтобы вышел рулончик.
- На рулон внахлест клейте лепестки сначала большего размера, а маленькие в последнюю очередь.
- Подклейку сделайте белым фоамом, чтобы можно было закрасить нежно-голубым цветом.
Гортензия и подсолнух
Гортензия, выполненная в домашних условиях с помощью фоамирана, выглядит потрясающе. Работа над ее созданием очень похожа на создание подсолнуха, но разница только в цвете фоама. Для гортензии берется нежно-голубой материал, а для подсолнуха – белый, который потом тонируется в несколько оттенков желтого. Мы приведем один мастер-класс по изготовления подсолнуха, а гортензию сделайте на таких же условиях.
Понадобится:
- белый лист фоама;
- картон или плотная бумага;
- краски;
- флористическая зеленая тайп-лента.
Способ изготовления:
- Нарисуйте на картоне прямоугольники в 4 разных размерах, вырежьте лепестки.
- Для создания стебля обмотайте тайп-лентой длинную зубочистку.
- Обведите шилом лепестки каждого размера по 12 раз на белом фоаме, вырежьте.
- Закрасьте желтым цветом разного оттенка (от края темнее).
- Нарисуйте и вырежьте 4 листика, закрасьте зеленой краской.
- Отрежьте 1 метр полоски, шириной в 2 см.
- Закрасьте ее черным цветом, превратив край в бахрому.
- Скрутите черную полоску в рулон на основе стебля, а конец склейте – это середина подсолнуха.
- Желтые лепестки нагрейте утюгом и скрутите, а затем оклеивайте черный рулон сначала маленькими, потом большими.
- Также сформируйте листья, закрепив их с нижней стороны бутона.
Мастер-класс заколки и ободки из фоамирана
На основе роз, подсолнухов, пионов, хризантем и других цветов делается женская бижутерия: ободки, заколки и подвески. Такими реалистичными цветочными украшениями декорируют книги, сумочки и магниты на холодильники. Как сделать цветок, вы узнали из предыдущих мастер-классов. А чтобы получилась заколка, брошь или ободок, надо на основание цветка наклеить одну полоску пористого фоама, шириной в 1 см, и сделать петельку. Затем останется закрепить на ней булавку, заколку или ободок, и стильное украшение готово.
Как сделать топиарий
Топиарий – это дерево счастья. Когда он выполнен с помощью фоамирана, то выглядит очень стильно, изящно и красиво, создавая в любом интерьере уют. Это отличный выбор для тех, кто не любит ухаживать за комнатными растениями, а оригинальность флористике добавляет сочетание множества ярких цветов в композиции. Для создания топиария своими руками понадобится букет готовых цветов, кашпо и любой декор, которым нужно заполнить кашпо, закрепив стебли будущего деревца.
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