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Цветы из фоамирана мастер-класс

Цветы из фоамирана мастер-класс

Искусственные украшения широко применяют при оформлении праздников, в декоре интерьеров и при создании женской бижутерии. Особенно популярны цветы из фоамирана, мастер-класс изготовления которых не требует особенного опыта. Такие цветочные украшения очень похожи на натуральные, поэтому очень популярны у рукодельниц. Фоамиран называют пластичной резиной или замшей, но что представляет собой этот материал на самом деле, давайте разберемся.

Что такое фоамиран и где его купить

Материал фоамиран

Фоамиран – это новый синтетический иранский материал, недавно завезенный в Россию. Его название произошло от названия выпускающей компании «FoamIran». Фоам – это популярный материал, ведь его богатая цветовая гамма позволяет создавать очень реалистичные композиции и игрушки. Материал легко принимает любую форму, а объем заготовке придают с помощью легкого нагрева утюгом. Фоамиран экологически безопасен, а приобрести его можно в магазинах рукоделия. По доступной цене пластичная замша продается в интернет-магазинах, которые делают доставку в любой регион России.

Как сделать цветы из фоамирана

Пластичная замша – податливый материал, поэтому даже начинающие рукодельницы смогут сделать цветы из фоамирана, мастер-класс используя в качестве пошаговой инструкции.

Любые поделки будут отличаться аккуратностью и реализмом. С помощью наших мастер-классов, вы научитесь делать заколки из фоамирана, трафареты цветов и листьев шаблоны, из которых легко потом будет создать произведения искусства. Итак, давайте изготовим разные цветы из фоамирана, а мастер-классы с фото будут вам в помощь.

Мастер-класс изготовления лилии

Для изготовления цветка нам понадобится:

  • лист зеленого и белого фоамирана;
  • тычинки;
  • акриловые краски;
  • картон;
  • фломастер;
  • термопистолет;
  • проволока;
  • зубочистка;
  • утюг;
  • ножницы.
Мастер-класс по созданию лилии из фоамирана

Способ изготовления:

  1. Сделайте картонную заготовку лепестка лилии в 6 см, вырежьте.
  2. По этому шаблону вырежьте на белом фоаме 6 лепестков.
  3. Затонируйте их с двух сторон розово-сиреневым цветом.
  4. Чтобы лепестки сделать фактурными, нагрейте их на утюге, рисуя зубочисткой прожилки.
  5. Край лепестка тоже нагрейте, придавая волнистость.
  6. Коричневым фломастером сделайте внизу каждого лепестка несколько точек, придавая цветку естественный вид.
  7. Для пестика и тычинки приготовьте проволоку 0,3 мм, тычинки и небольшие ромбовидные кусочки пластической замши, выкрашенные в черный цвет.
  8. Приклейте их к проволоке.
  9. Перед сборкой цветка вырежьте листочки на зеленом фоамиране (фоаме).
  10. Придайте листьям фактурности, нагрев на утюге.
  11. Вокруг приклеенных тычинок к пестику приклейте первый ряд лепестков (3 шт).
  12. Второй ряд клейте в шахматном порядке.
  13. Листики клейте, как нравится внизу лилии.

Мак своими руками

Очень красивыми получаются яркие цветы из фоамирана, а мастер-класс создания красного мака поможет вам в этом убедиться. Маки давно завоевали любовь и внимание к себе, благодаря простоте, красоте и яркости, а с их изготовлением справится абсолютно любой человек, даже впервые взявший в руки пластичную замшу. Для изготовления нам понадобятся:

  • красный и зеленый фоам;
  • картон;
  • бусина 2 см;
  • черные нитки;
  • зубочистка;
  • клеевой пистолет;
  • ножницы;
  • проволока 20 см.
Как сделать мак из фоамирана

Способ изготовления:

  1. Нарисуйте на картоне шаблон лепестка и вырежьте.
  2. Вырежьте круг зеленого фоама в 6 см.
  3. В бусину проденьте проволоку, скрутите ее, формируя ножку.
  4. Зеленый круг нагрейте и оберните им бусину, края соединяя на проволоке.
  5. Зафиксируйте фоам черными нитками с точкой пересечения в центре.
  6. При помощи зубочистки обведите картонные шаблоны на красном фоаме, вырежьте ножницами.
  7. Лепестки сложите гармошкой, затем плотно скрутите пальцами и распрямите – они приобретут волнистую текстуру.
  8. Приклеивайте лепестки в два ряда к основанию шарика.
  9. Вырежьте два зеленых листика и сделайте насечки по всему краю, затем скрутите и распрямите для текстуры.
  10. С обратной стороны бутона приклейте листики, срезав проволоку.

МК ромашка

Скромный полевой цветок признан символом семьи, поэтому стали популярными «ромашковые» свадьбы с искусственными ромашками. Мы расскажем, как сделать самостоятельно эти прекрасные цветы из фоамирана на мастер-классе. Для создания цветочка нам понадобится:

  • белый фоамиран;
  • картон;
  • масляная пастель;
  • линейка;
  • клей;
  • карандаш;
  • транспортир.
Пошаговый мастер-класс изготовления ромашки

Способ изготовления:

  1. На фоам циркулем нанесите контуры кругов (3 шт) в 9 см, вырежьте.
  2. Затем вырежьте полоску шириной 2 см и длиной 27 см для создания серединки, выкрасите в желтый цвет.
  3. Сложите полоску пополам, склейте по краю, нарежьте со стороны сгиба бахрому.
  4. Скрутите сердцевину спиралью, смазав клеем.
  5. Вырежьте картонный круг в 9 см, затем с помощью транспортира расчертите надрезы для лепестков.
  6. Полученную выкройку используйте для вырезания белых лепестков.
  7. Лепестки разрежьте, не доходя 2 мм до сердцевины.
  8. Подогрейте утюгом кончики лепестков, закруглите, как у настоящей ромашки.
  9. Наденьте заготовку на середину, приклейте.
  10. Сделайте так же еще 2 ряда лепестков, фиксируя клеем.

Роза

Понадобятся:

  • 2 листа фоама (зеленый и розовый);
  • клей;
  • фольга;
  • лекала.
Как сделать розу из фоамирана

Способ изготовления:

  1. Вырежьте два картонных лекала разного размера, но одной формы лепестка розы.
  2. Обведите зубочисткой на фоаме по лекалам 5 больших и 5 маленьких лепестков, вырежьте.
  3. Все лепестки прислоните к утюгу, и потяните край, чтобы они стали волнистыми.
  4. Скатайте шарик из фольги, оберните первый маленький лепесток вокруг него в конус, зафиксируйте клеем.
  5. Сделайте бутон из остальных маленьких лепестков, а большие, приклейте сверху, дела края волнистыми с помощью утюга.
  6. Вырежьте из зеленого фоама 6 листочков, приложите к утюгу, затем приклейте к розе.

Ранункулюс

Понадобится:

  • лист синего фоама;
  • зубочистка;
  • ножницы;
  • клей.
Мастер-класс - ранункулюс

Способ изготовления:

  1. Сделайте 18 шт. лепестков разной формы и одну полоску размером 2x10 см.
  2. На краю полоски ножницами нарежьте мелкую бахрому.
  3. Приклейте бахрому к зубочистке, чтобы вышел рулончик.
  4. На рулон внахлест клейте лепестки сначала большего размера, а маленькие в последнюю очередь.
  5. Подклейку сделайте белым фоамом, чтобы можно было закрасить нежно-голубым цветом.

Гортензия и подсолнух

Гортензия, выполненная в домашних условиях с помощью фоамирана, выглядит потрясающе. Работа над ее созданием очень похожа на создание подсолнуха, но разница только в цвете фоама. Для гортензии берется нежно-голубой материал, а для подсолнуха – белый, который потом тонируется в несколько оттенков желтого. Мы приведем один мастер-класс по изготовления подсолнуха, а гортензию сделайте на таких же условиях.

Понадобится:

  • белый лист фоама;
  • картон или плотная бумага;
  • краски;
  • флористическая зеленая тайп-лента.
Пошаговое создание подсолнуха

Способ изготовления:

  1. Нарисуйте на картоне прямоугольники в 4 разных размерах, вырежьте лепестки.
  2. Для создания стебля обмотайте тайп-лентой длинную зубочистку.
  3. Обведите шилом лепестки каждого размера по 12 раз на белом фоаме, вырежьте.
  4. Закрасьте желтым цветом разного оттенка (от края темнее).
  5. Нарисуйте и вырежьте 4 листика, закрасьте зеленой краской.
  6. Отрежьте 1 метр полоски, шириной в 2 см.
  7. Закрасьте ее черным цветом, превратив край в бахрому.
  8. Скрутите черную полоску в рулон на основе стебля, а конец склейте – это середина подсолнуха.
  9. Желтые лепестки нагрейте утюгом и скрутите, а затем оклеивайте черный рулон сначала маленькими, потом большими.
  10. Также сформируйте листья, закрепив их с нижней стороны бутона.

Мастер-класс заколки и ободки из фоамирана

Обруч с цветами

На основе роз, подсолнухов, пионов, хризантем и других цветов делается женская бижутерия: ободки, заколки и подвески. Такими реалистичными цветочными украшениями декорируют книги, сумочки и магниты на холодильники. Как сделать цветок, вы узнали из предыдущих мастер-классов. А чтобы получилась заколка, брошь или ободок, надо на основание цветка наклеить одну полоску пористого фоама, шириной в 1 см, и сделать петельку. Затем останется закрепить на ней булавку, заколку или ободок, и стильное украшение готово.

Как сделать топиарий

Топиарий из фоамирана

Топиарий – это дерево счастья. Когда он выполнен с помощью фоамирана, то выглядит очень стильно, изящно и красиво, создавая в любом интерьере уют. Это отличный выбор для тех, кто не любит ухаживать за комнатными растениями, а оригинальность флористике добавляет сочетание множества ярких цветов в композиции. Для создания топиария своими руками понадобится букет готовых цветов, кашпо и любой декор, которым нужно заполнить кашпо, закрепив стебли будущего деревца.

 

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