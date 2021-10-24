Фоамиран – это новый синтетический иранский материал, недавно завезенный в Россию. Его название произошло от названия выпускающей компании «FoamIran». Фоам – это популярный материал, ведь его богатая цветовая гамма позволяет создавать очень реалистичные композиции и игрушки. Материал легко принимает любую форму, а объем заготовке придают с помощью легкого нагрева утюгом. Фоамиран экологически безопасен, а приобрести его можно в магазинах рукоделия. По доступной цене пластичная замша продается в интернет-магазинах, которые делают доставку в любой регион России.

Как сделать цветы из фоамирана

Пластичная замша – податливый материал, поэтому даже начинающие рукодельницы смогут сделать цветы из фоамирана, мастер-класс используя в качестве пошаговой инструкции.

Мастер-класс изготовления лилии

Любые поделки будут отличаться аккуратностью и реализмом. С помощью наших мастер-классов, вы научитесь делать заколки из фоамирана, трафареты цветов и листьев шаблоны, из которых легко потом будет создать произведения искусства. Итак, давайте изготовим разные цветы из фоамирана, а мастер-классы с фото будут вам в помощь.

Для изготовления цветка нам понадобится:

лист зеленого и белого фоамирана;

тычинки;

акриловые краски;

картон;

фломастер;

термопистолет;

проволока;

зубочистка;

утюг;

ножницы.