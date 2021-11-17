Гувернантки в России: Как жилось домашним учителям, и какие запреты для них существовали

Как жилось домашним учителям, и какие запреты для них существовали.
Не каждая женщина могла стать хорошей гувернанткой. Требования к ним были высокие, они должны были стать практически членом семьи для ребенка, вести его во взрослую жизнь, а в некоторых случаях оставаться рядом до самой смерти. Кто воспитывал детей в дворянских семьях, как нанимали домашних учителей, чем занимались гувернантки и как они жили - читайте в материале.
Запад наступает
Временем появления первых гувернеров в России можно считать эпоху Петра I. Именно в семье царя служила француженка Делонуа, в обязанности которой входило обучение его любимых дочерей и сопровождение их повсюду, от обычных прогулок до помпезных балов. Не отставали и приближенные царя, а также живущие в России иностранцы.
В это время происходили кардинальные перемены во всем: в образе мышления и жизни, в государственном строе. Запад всё сильнее привлекал Россию. Немудрено, что и в воспитании детей дворяне решили придерживаться именно западных манер.
Гувернантка должна была быть образованным человеком, чтобы привить воспитанникам хороший вкус и тягу к учению. Кадр из фильма Jane Eyre (1996).
Переломным моментом стал 1737 год, когда императрица Анна выпустила указ об образовании дворянских детей. Немцы и итальянцы стали весьма популярными персонами, заполучить в свой дом гувернера-иностранца было делом чести. Изначально особое предпочтение отдавалось немецким гувернерам и гувернанткам, которые в силу национальных особенностей были весьма придирчивы и практичны. Родителей это не могло не радовать, а вот детям приходилось несладко.
Когда XVIII век подошёл к середине, весы качнулись в сторону Франции. Словно полноводная река, прорвавшая плотину, в Россию устремились французы и француженки. Они нравились детям и родителям: иностранцы обладали тонким вкусом, имели изысканные манеры, искренне любили детей, были веселы, общительны.
А когда наступил XIX век, мода опять переменилась, и дворяне стали искать гувернанток из Англии. Собирательный образ английской Леди, невозмутимой и элегантной, будоражил умы. Романы английских писателей, в которых гувернантки являлись идеалом благопристойности, сделали свое дело.
Гувернантка должна была учить своих подопечных манерам, игре на музыкальных инструментах, танцам. Кристофер Вуд, Гувернантка.
А что же отечественные педагоги? XIX век открыл двери в дворянские семьи для выпускников российских высших учебных заведений, училищ и пансионов. Появилось целое направление для подготовки учителей. Например, Институт благородных девиц, где готовили выпускниц для работы домашними учителями. Им преподавались самые важные на тот момент предметы: языки, география, история, музыка, рисование и танцы.
Некрасивая и немолодая? Годится!
Чаще всего домашними преподавателями становились женщины. Они лучше находили общий язык с детьми, были более чувствительны, тонки и легки в общении. Однако существовало маленькое «но». И француженки, и русские пансионерки зачастую привлекали хозяина дома не только своими деловыми качествами, но юностью и красотой.
А жен такой расклад категорически не устраивал. Дабы уберечь мужа от искушения, жены настаивали на принятии в дом гувернантки в летах, желательно не слишком симпатичной. Тогда можно было надеяться, что функции учительницы ограничатся ее профессиональными обязанностями. Если же претендентка была молода и красива, предпочтение в большинстве случаев отдавалось другой, некрасивой, иногда даже уродливой. Да, хорошенькой гувернантке было сложно найти работу. Понятно, что юность и красота быстро проходят. А пока щеки как розы, а талия осиная, приходилось соглашаться на грошовое жалованье и терпеть домогательства очарованного хозяина (или кого-то из домашних). Многие девушки старались специально невзрачно одеваться, уродливо причесываться, некоторые даже надевали ненужные им очки.
Дети часто привязывались к гувернантке и воспринимали ее как вторую мать./Фото: img1.liveinternet.ru
Мужчинам было проще, тем не менее, и тут старались брать немолодых уже женатых. Иногда нанимали семейную пару. Если уже гувернер был молод и красив, то ревнивый хозяин дома мог запросто выгнать его или просто не принять на работу. Самыми востребованными были пожилые гувернеры с хорошими манерами и обязательно с рекомендательными письмами.
Нищая, из России? Иди в гувернантки
В России было много образованных, но очень бедных девушек. Чем можно было заработать на пропитание? Если отбросить способы безнравственные, оставался один - идти в гувернантки. Очень часто можно было встретить гувернантку, которая была дочкой профессора или обедневшего аристократа, священнослужителя, клерка. Или же просто была круглой сиротой. Полученные за работу деньги девушки либо откладывали на жизнь, либо отправляли своим бедным родственникам. Некоторым гувернанткам везло: накопив приданое, они удачно выходили замуж. Но таких историй было немного, зачастую девушка жила в доме до глубокой старости. Работа гувернантки приносила неплохую прибыль, но оплата полностью зависела от того, насколько богата была семья, в которой работала девушка, какое образование имела гувернантка.
Часто в гувернантки шли образованные, но очень бедные девушки. Василий Перов, приезд гувернантки в купеческий дом.
И кто это? Дама или «подай-принеси»?
В Германии и Англии (достаточно вспомнить Джейн Эйр) гувернантка считалась привилегированной прислугой. В Российской империи ее смело можно было отнести к числу домочадцев.
Это не проясняло положение. Возникала своеобразная вилка: в доме находился образованный свободный человек, не прислуга. Но как бы можно было назвать ее ровней? Она же работала, а дама благородного происхождения работать не должна. Бывали конфликты между слугами и гувернантками: учительнице хорошо платят, она ведёт себя вызывающе, по мнению той же поварихи или горничной.
Иногда гувернантками становились бедные девушки, для которых это была единственная возможность заработать./Фото: cn1.nevsedoma.com.ua
В тоже время гости, приходящие в дом, не общались с гувернанткой на равных, но и свое раздражение не выказывали. Что оставалось делать бедной девушке? Просто стараться стать невидимкой, вести себя как можно скромнее. Им запрещалось наряжаться, покупать красивые платья, носить драгоценности. Нельзя было допустить, чтобы кто-то принял работницу за хозяйку дома. В тоже время гувернантка обязана была всегда выглядеть чисто и аккуратно, носить приличную обувь, одежду, иметь выходное платье.
Понятие домашний учитель включало в себя не только обучение каким-либо наукам. Гувернантка находилась с детьми постоянно, читала им, гуляла, сопровождала в гости, магазин, наблюдала, чтобы они не поранились во время игры. Иногда гувернантка проживала со своей ученицей всю жизнь.
Безграмотные учителя
Когда в России возникла мода на гувернеров из Франции, дворяне в прямом смысле слова преследовали всякого заезжего француза, которого можно было бы принять на роль гувернера. Требования были чрезвычайно низкими: есть кое-какие европейские манеры и умение говорить по-французски – пойдет!
В Россию повалили портные и повара, модистки и белошвейки, которые, не найдя более подходящей работы, с радостью устраивались домашними наставниками. А что? Сытно и не пыльно, а требований практически никаких. То же касалось и немецких, и английских учителей. Бывало, что ребенку нанимали учителя, чтобы сделать из него настоящего вельможу, а англичанин оказывался мыловаром или сапожником. А уж о манерах и вовсе не шла речь. Более того, у многих из гувернеров было весьма сомнительное прошлое.
Главное - француз! Остальное не имеет значения. Белюкин Дмитрий. Иллюстрации к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» .
Так дальше продолжаться не могло. В 1755 году Елизавета I издала указ, где прописывалось, что гувернером мог работать только иностранец, который сдал специальный экзамен в университете Москвы или же в Академии наук в Санкт-Петербурге.
Были также введены штрафы, причём не маленькие. Если хозяин, желая сэкономить, нанимал гувернантку без аттестата, его могли оштрафовать на целых 250 руб. Поймали повторно - гувернера или гувернантку без аттестата отсылали в родную страну, а хозяина судили!
Полвека поддержки и печальный конец
Благодаря правительственной поддержке гувернантки могли рассчитывать на пенсию./Фото: img-fotki.yandex.ru
Правительство озаботилось проблемами гувернанток. В 1853 году вышло постановление о начислении им небольших пенсий, в 1870 году возникло Московское общество воспитательниц и учительниц, в котором можно было получить необходимую рекомендацию и материальную помощь. Это был своеобразный приют для тех, кто по болезни или старости уже не был в состоянии исполнять свои обязанности или же не смог найти работу. Такое положение вещей сохранялось вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Возникла новая страна, изменились нравы, поменялись приоритеты. Профессия гувернантки достаточно быстро исчезла и снова стала востребованной лишь в последние десятилетия.
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