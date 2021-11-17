Гувернантки в России: Как жилось домашним учителям, и какие запреты для них существовали

Как жилось домашним учителям, и какие запреты для них существовали.

Запад наступает

Гувернантка должна была быть образованным человеком, чтобы привить воспитанникам хороший вкус и тягу к учению. Кадр из фильма Jane Eyre (1996).

Гувернантка должна была учить своих подопечных манерам, игре на музыкальных инструментах, танцам. Кристофер Вуд, Гувернантка.

Некрасивая и немолодая? Годится!

Дети часто привязывались к гувернантке и воспринимали ее как вторую мать./Фото: img1.liveinternet.ru

Нищая, из России? Иди в гувернантки

Часто в гувернантки шли образованные, но очень бедные девушки. Василий Перов, приезд гувернантки в купеческий дом.

И кто это? Дама или «подай-принеси»?

Иногда гувернантками становились бедные девушки, для которых это была единственная возможность заработать./Фото: cn1.nevsedoma.com.ua

Безграмотные учителя

Главное - француз! Остальное не имеет значения. Белюкин Дмитрий. Иллюстрации к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» .

Полвека поддержки и печальный конец

Благодаря правительственной поддержке гувернантки могли рассчитывать на пенсию./Фото: img-fotki.yandex.ru