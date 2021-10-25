Топ-модели по-чеченски: «Я мусульманин, чеченец, спортсмен и модель для Versace»

Братья Дулатовы.
В немецком городе Дюссельдорф живут четверо братьев Дулатовых. Они родом из Чечни. Все четверо имеют на руках контракты с ведущими домами мод, такими как Gucci, Versace, Diesel, а также с менее известными брендами. Их харизматичный внешний вид, полный мужественности и особой, редко встречающейся в мире моды, серьезности и непримиримости, привлекает внимание. Но сами парни считают модельную карьеру временной для себя. «Пока молоды, почему нет».
Джарбаил Дулатов. Instagram djibril_dulatov.
Ислам и Сулумбек Дулатовы. Instagram islam_dulatov1.
Началось все с того, что семья Дулатовых переехала в Германию, и старшего брата Джабраила заметила девушка-рекрутер из модельного агентства и предложила ему работу. «У нас тогда были трудные времена, — вспоминает Джабраил. — Ни у меня, ни у моей семьи, ни друзей денег не было». Сам парень тогда подрабатывал в супермаркете, получая 6 евро за час. Свой заработок парень откладывал, чтобы купить себе пояс от Gucci, который ему сильно приглянулся в местном магазине.
Братья Дулатовы.
Именно у витрины Gucci рекрутер и подошла к Джабраилу. «Сначала я подумал, что это шутка и где-то тут есть скрытая камера». Парень сказал девушке, что он чеченец, что он мусульманин, и что поэтому карьера модели явно не для него. Однако рекрутер настояла, чтобы он записал ее номер и поговорил со своим отцом об этом предложении.
Тамерлан Дулатов. Instagram tamerlan_dulatov.
«Я рассказал об этом своим родителям, они тоже посмеялись. А потом мой отец сказал: давай сходим вместе и посмотрим. Если будет что-то не так, откажемся. Когда мы пришли на кастинг, я сразу сказал, что ничего выше колен надевать не буду. И позировать в нижнем белье тоже никогда не буду. Они согласились. Так все и началось».
Братья дружно занимаются спортом. Instagram sulumbek_dulatov.
После этого все завертелось очень быстро. Уже через месяц Джарбаил был уже в Париже на шоу Александра Маккуина, затем — в Милане вместе с компанией Lanvin, а затем — поездка на другую сторону света в Китай, чтобы принять участие в показе мод Gucci, тех самых, с кого все и началось.
Джарбаил Дулатов. Instagram djibril_dulatov.
Сейчас все братья Дулатовы также снимаются для рекламы, и также, как и Джабмаил, категоричны в выборе одежды, которую они рекламируют. Так, например, Джабмаил отказался от контракта с Armani, так как рекламная кампания предполагала позирование в нижнем белье, а также компанию полуголой девушки рядом. За это компания заплатила бы 140 тысяч долларов, половина из которых были бы лично для Джабмаила. «Я сказал, что и за миллион не согласился бы на такое».
Ислам Дулатов. Instagram islam_dulatov1.
Причина в такой категоричности Джабмаила и его братьев в приверженности исламу. «Для меня всегда на первом месте будет религия, - говорит Ислам. - Религия, моя семья - и всё, это всё, что мне нужно».
Сулумбек Дулатов. Instagram sulumbek_dulatov.
Средний брат Ислам Дулатов подписал недавно контракт с Versace. «Там [на кастинге] было много других мальчиков, я и не думал, что выберут меня. Они мне месяц назад позвонили и сказали, хей, тебя берет Versace. Я так обрадовался, сразу позвонил брату, маме, отцу.» Братья признаются, что всегда свои контракты и предложения обсуждают со старшим братом. «Он наш учитель, он научил нас всему, у него опыт,» — говорит Ислам о Джармаиле.
Сулумбек и Джарбаил. Instagram djibril_dulatov.
Как и любым людям, добившимся успеха и славы, братьям Дулатовым также приходится сталкиваться с критикой и негативными комментариями в свой адрес. «Я их понимаю, — говорит Ислам. — Если бы я в Чечне жил, я бы, наверное, в первый момент тоже так подумал.»
Сулумбек Дулатов. Instagram sulumbek_dulatov.
На самом деле братья Дулатовы относятся к модельному бизнесу как к чему-то временному, что позволяет сейчас получать хорошие деньги. Однако свою жизнь все они связывают со спортом. Все они — бойцы ММА, и в планах семьи — организовать спортивный клуб, где бы парни из Чечни, проживающие в Германии, могли бы заниматься бесплатно. «Я не спасаю мир. Но хотя бы кому-то это может помочь.»
Сулумбек Дулатов. Instagram sulumbek_dulatov.
Джарбаил Дулатов. Instagram djibril_dulatov.
Ислам Дулатов. Instagram islam_dulatov1.
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