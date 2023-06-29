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Калийная подкормка для томатов

Когда томат уже достаточно подрос, стебель высокий и толстый, листья хорошо развиты, нужно внести калийную подкормку, притом пару раз с разницей в 10-14 дней, чтобы томаты налились и дали хороший, качественный урожай. Обязательно подкормите свои томаты, чтобы плоды стали гораздо крупнее!

Калийная подкормка для томатов

Чтобы плоды налились, им нужно дать калийную подкормку. Здесь можно дать любое калийное удобрение с небольшим количеством азота. Оптимальным вариантом будет формула 3:11:38+4 (Агромастер) — 20 гр. на 10 л воды. Благодаря такой простой подкормке, плоды томатов будут не только крупными, но и очень сладкими!

Калийная подкормка для томатов
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Томатыподкормка

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