Калийная подкормка для томатов

Когда томат уже достаточно подрос, стебель высокий и толстый, листья хорошо развиты, нужно внести калийную подкормку, притом пару раз с разницей в 10-14 дней, чтобы томаты налились и дали хороший, качественный урожай. Обязательно подкормите свои томаты, чтобы плоды стали гораздо крупнее!







Чтобы плоды налились, им нужно дать калийную подкормку. Здесь можно дать любое калийное удобрение с небольшим количеством азота. Оптимальным вариантом будет формула 3:11:38+4 (Агромастер) — 20 гр. на 10 л воды. Благодаря такой простой подкормке, плоды томатов будут не только крупными, но и очень сладкими!





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