Вот что произойдет, если положить в ухо кусочек лука

1. Кашлю — нет!
Луковый сок — высокоэффективный сироп от кашля. Но вряд ли вам понравится его запах и вкус. А если положить кусочек луковицы в ухо, то ее сок в кровь все равно попадет. И избавит вас от этой напасти.
2. Это поможет вам сбить температуру
Особенно хорошо этот способ работает с детьми. Если у вашего ребенка поднялась температура, то лучший способ ее сбить — поместить луковые кольца, смоченные в яблочном уксусе, в носки под стопы и в уши. Жар спадет в мгновение ока!
3. Вас морозит? Это ненадолго!
Если вас, напротив, бросает в холод, а не в жар, то лук может помочь и согреться! Просто съешьте целую луковицу в сыром виде. И через несколько часов вам станет ощутимо легче.
4. Боль в ушах и голове
Каждый, кто когда-либо испытывал боль в ушах, знает, какой это ад. Обычно чтобы избавиться от нее человек готов пойти на что угодно. Так почему бы ему просто не разместить в ушах кусочек луковицы? Он обладает противовоспалительным эффектом.
Если вас мучит мигрень, повторите эту процедуру перед сном. Пусть лук лежит в ушных раковинах до утра. И вы поймете, что мы были правы.
5. Остановка кровотечения
Если вы сделали порез на коже, и не знаете, что делать, приложите к ране марлю, в которую будут замотаны пару кусочков лука. Кровь остановится.
Если повторять эту процедуру постоянно, рана будет заживать быстрее.
6. Лук может уменьшить шрамы
Это конечно, чудо, но хирургические рубцы действительно можно делать менее заметными с помощью луковиц. Просто регулярно натирайте им нужный участок кожи.
7. Лук вытягивает инфекции!
Можно сделать луковую пасту, которая будет буквально высасывать из тела инфекцию. Вот как ее приготовить:
- Сварить молоко и вылить его на толстый ломоть белого хлеба.
- Натереть лук о поверхность хлеба.
- Размять хлеб с луком и молоко до состояния пасты.
- Продезинфицируйте зараженную область, а потом наложите на нее марлю с пастой.
- Закрепите повязку.
- Убедитесь, что сможете провести с этой повязкой 2–2,5 часа. Этого будет достаточно.
Повторяйте процедуру раз в день до тех пор, пока не справитесь с инфекцией.
8. Борьба с ожогами
Солнечные ожоги — очень неприятная штука. Но если нанести пару ломтиков лука на рану и оставить там на 2 минуты, то это наверняка поможет. А если после этого еще и нанести на нее яичный белок — то и болеть перестанет, и шрама потом не будет.
9. Пчелиные укусы
Если вас ужалило насекомое, стряхните его так быстро, как только можете, а потом приложите к области поражения нарезанный белый лук. Он уменьшит отек, вытянет яд и ускорит заживление кожи.
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