10 знаменитых автомобилей, которые могли выглядеть совершенно иначе

Концепты автомобилей с невероятным внешним видом.

1. BMW 5 серии

BMW 5 серии могла быть вот такой.

2. Cadillac Seville

Этот вариант Cadillac Seville все-таки приняли, но позже.

3. Nissan 300ZX

Огромное количество вариантов Nissan 300ZX.

4. Volkswagen Kafer

Знаменитая история с Volkswagen Kafer.

5. Volvo 480

Смелый и провальный проект Volvo 480.

6. Plymouth Barracuda

Вот, как дизайнеры издевались над Plymouth Barracuda.

7. Ford Mustang

Обновлением Ford Mustang занимались всей компанией.

8. Mercedes C-111

Даже у не серийного Mercedes C-111 была куча моделей.

9. LaFerrari

Флагман LaFerrari мог быть таким.

10. Bugatti Veyron

Кое-что все-таки вобрал в себя релизный вариант Bugatti Veyron

Бонус: ВАЗ-2107

Так мог выглядеть ВАЗ-2107.