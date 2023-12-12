10 знаменитых автомобилей, которые могли выглядеть совершенно иначе

Концепты автомобилей с невероятным внешним видом.
Автомобильный дизайн - вещь очень тонкая. Очень часто бывает так, что конструкторам приходится перебрать десятки и даже сотни вариантов внешнего облика для будущего автомобиля. Среди этих вариантов попадаются весьма интересные концепты. О том, как могли выглядеть известные на весь мир автомобили сейчас и пойдет речь.
1. BMW 5 серии
BMW 5 серии могла быть вот такой.
Концепт от 1982 года. Именно тогда Баварцы только поставили на конвейер 5 серию в кузове Е28. Сразу после этого шеф-дизайнер компании Эрколе Спада стал размышлять над тем, чем можно будет заменить автомобиль в будущем. Был и вот такой вариант, однако его в компании посчитали слишком «модерновым» и смелым.
2. Cadillac Seville
Этот вариант Cadillac Seville все-таки приняли, но позже.
Наверняка каждый автомобилист видел эту машину. Почему она среди концептов? Да потому, что сей дизайн был разработан еще в 1973 году и тогда же отвергнут по нескольким причинам. Спустя несколько лет к прототипу не только вернутся, но и выпустят его на конвейер, однако произойдет это только в 1980 году.
3. Nissan 300ZX
Огромное количество вариантов Nissan 300ZX.
Сразу три потенциальных варианта дизайна для Nissan 300ZX Z32. Из них в серию пошел только верхний. Глядя на остальные два, становится понятно, что с самого начала машина проектировалась с амбициозным замахом на американский рынок. Одни только подъемные фары чего стоят.
4. Volkswagen Kafer
Знаменитая история с Volkswagen Kafer.
История о том, как один из самых ненавистных людей XX века повлиял на внешний вид легендарного «Жука», хорошо известна. Когда Volkswagen Kafer показали Адольфу Гитлеру, тот раскритиковал внешний вид машины. Поскольку он был, каким-никаким художником (а не только диктатором) он достаточно смело вносил предложения и к нему прислушались. Определенно, не ту стезю в жизни выбрал Адольф.
5. Volvo 480
Смелый и провальный проект Volvo 480.
Проект этого автомобиля был самым смелым в истории компании. Настолько смелым, что шведы даже решились отказаться от целого набора их «фишек» в дизайне автомобилей. И возможно именно эта «смелость» в конечном итоге вышла компании боком. Несмотря на всю технологичность, дела с Volvo 480 не заладились с самого начала.
6. Plymouth Barracuda
Вот, как дизайнеры издевались над Plymouth Barracuda.
Нефтяной кризис 1973 года активизировал дизайнерскую работу. Каждый хотел сделать машину, как можно более узнаваемой, сохраняя при этом достойные технические характеристики. В творческом поиске появились и вот такие «барракуды».
7. Ford Mustang
Обновлением Ford Mustang занимались всей компанией.
В разгар нефтяного кризиса прошлого века осовременить свой флагман решила и компания Ford. В результате дизайнеры подготовили более восьми полноразмерных концептуальных моделей для того, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант дизайна.
8. Mercedes C-111
Даже у не серийного Mercedes C-111 была куча моделей.
Автомобиль Mercedes C-111 никогда не выпускался серийно, однако даже в ограниченном тираже есть несколько вариантов дизайна, которые так и не были приняты компанией. На фото запечатлена одна из таких моделей.
9. LaFerrari
Флагман LaFerrari мог быть таким.
В конкурсе на дизайн флагмана компании участвовало более восьми образцов. Само собой, принять из них нужно было один. Такой вот, как раз и остался за бортом. Кстати, для каждого концепта была выполнена полноразмерная модель.
10. Bugatti Veyron
Кое-что все-таки вобрал в себя релизный вариант Bugatti Veyron
Именно таким видел легендарный Bugatti Veyron не менее легендарный дизайнер Вальтер де Сильва. Прототип был представлен в 1999 году и (как не трудно догадаться) был отвергнут. Несмотря на это, часть элементов у машины все-таки позаимствовали.
Бонус: ВАЗ-2107
Так мог выглядеть ВАЗ-2107.
В заключение кое-что отечественное. Этот вариант дизайна был показан в 2007 году и представлял собой масштабное обновление «классики». В серию он так и не пошел. Сейчас увидеть эту модель можно в музее в Тольятти.
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