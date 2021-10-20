Секреты ухода за мебелью из массива дерева

Мебель из массива дерева считается одной из самых лучших. И это вовсе неудивительно, ведь она красива, добротна, а также служит "века".

Действительно качественную мебель из массива найти довольно сложно. Мебель из массива дерева - это знак качества и износоустойчивости.

Но для того, чтобы продлить мебельным изделиям их отличный внешний вид, необходимо обеспечить достойный уход за ними.

Эксплуатация мебели из массива дерева

Самое важное - это создание правильного температурного режима. В комнате должна поддерживаться температура не ниже отметки +15 0 C. Не менее важен и режим влаги - он должен придерживаться отметки 40 - 65 %.

В условиях повышенной влажности на мебели могут образоваться пятна, а излишняя сырость приведет к потускнению лака. А вот если в помещении наоборот слишком сухой воздух, то на мебели могут появится трещины.

Также стоит позаботиться о правильной расстановке мебели - она не должна стоять возле источников тепла, а также какого-либо отопительного оборудования.

Стоит придерживаться расстояния в 1 метр. Также не стоит располагать мебель там, где на нее могут падать прямые солнечные лучи.

Выбор средств для ухода за мебелью из массива

При покупке таких средств стоит обязательно ознакомиться с инструкцией к средству, ведь вы должны обязательно знать для каких видов покрытий подойдет такой состав.

масла;

крема;

полироли;

глазури;

воск (как пасты, так и спреи на основе воска).

Чаще всего для ухода за мебелью из массива принято использовать:

Довольно часто для ухода за полированными поверхностями используют средства, где основной компонент - это льняное масло. А вот средства, где в основе есть вода, лучше не использовать.

Ведь это может привести к образованию на поверхности небольших сеткообразных трещинок. Также стоит избегать средств с силиконовыми веществами в составе - они приводят к скорейшему старению поверхностей из дерева.

А вот наиболее эффективные средства - это пигментированные пасты и полироли, которые помогают скрыть мелкие царапины и трещинки.

Правильно ухаживаем за мебелью из массива

При осуществлении ежедневного ухода за мебелью из дерева необходимо придерживаться ряда несложных правил. Например, для протирания полированной или лакированной мебели лучше использоваться мягкие ткани.

Подойдет плюш, бархат или сукно. Резьбу на дверцах можно очищать с помощью щетки, у которой мягкая щетина.

При уходе за неполированной мебелью можно использовать мягкую тряпку или ветошь. Один раз в неделю можно пользоваться пылесосом при использовании специальной мягкой насадки.

Периодически можно использовать для очистки полированной поверхности теплую мыльную воду. Только не забывайте после такой процедуры тщательно вытереть поверхность.

Не стоит забывать, что если мебель обработана морилкой или политурой с воском, частый уход ей не потребуется.

Особенности ухода за мебелью из разных пород дерева

Мебель из массива красного дерева отлично сохраняет свой внешний вид при условии регулярного протирания ее поверхности слегка влажной мягкой тряпки.

После этого ее необходимо насухо вытереть тканью из льна. Можно также натирать ее льняным маслом.

Если у вас загрязнилась дубовая мебель, возьмите сухую тряпка и протрите пыль. С помощью слегка влажного куска кожи протрите поверхность, а затем насухо отполируйте с помощью шерстяной ткани.

Если же вы хотите получить природный блеск, то дубовую поверхность можно натереть составом из пива и льняного масла (такой состав также применим и для мебели из бука).

А вот мебель из массива ротанга нуждается в очистке с помощью пылесоса. Также можно вытирать пыль с помощью щетки, которую предварительно стоит смочить в растворе поваренной соли.

Очень грязные поверхности можно протирать тампоном с нашатырным спиртом. Мебель из массива ореха стоит протирать мягкой тряпкой, смоченной в смеси оливкового масла и красного вина.