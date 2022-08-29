Что посадить на грядке после огурцов

К концу каждого огородного сезона дачники начинают раздумывать, чем засадить грядки на будущий год. Да не просто засадить, а по науке – соблюдая севооборот и все правила чередования культур для получения богатого и здорового урожая.

Расскажем вам сегодня, что можно в будущем году посадить на огороде после огурцов – согласитесь, вопрос актуальный, ведь эту овощную культуру выращивает на своем участке практически каждый.



Севооборот – что после чего сажают на грядке

Что посадить после огурцов

Что нельзя сажать после огурцов

После чего посадить огурцы

Севооборот – это чередование растительных культур на одном участке. И не простое чередование, а грамотное, с учетом требований растений. Севооборот помогает существенно увеличить отдачу от использования участка без значительных вложений.Так, на одном и том же месте не рекомендуется несколько лет подряд выращивать одну и ту же культуру. Во-первых, в таком случае велика вероятность истощить почву – ведь год за годом растения будут забирать из нее одни и те же подходящие для них питательные вещества. Как результат – на обедненной почве уменьшится и сам урожай монокультуры. А ко всему прочему, вы «поможете» накопиться на участке возбудителям определенных болезней. К тому же, корни многих растений выделяют токсины, к которым более всего чувствительны представители именно их семейств – т.е. если высаживать эти овощи на одном и том же месте несколько лет подряд, каждый последующий урожай будет хуже предыдущего.Правильный же севооборот нивелирует все эти негативные эффекты, оздоравливая почву и позволяя ее ресурсам расходоваться более рационально.Но и бездумно сажать что попало на грядку по принципу «лишь бы другая культура была» не стоит. Например, если вы будете чередовать на участке «родственников» (представителей одного семейства), с большой долей вероятности получите ситуацию, которую мы уже описали – ведь питаются родственные растения одними и теми же веществами, болеют одними болезнями и подвергаются нападению одних и тех же вредителей.Сажать друг за другом любые, как можно более различные культуры? Тоже не вариант – у них могут оказаться совершенно иные требования к составу почвы, микроклимату, освещенности участка. Кроме того, у всех растений различная потребность в количестве необходимых им питательных веществ. Например, неудачной идеей будет чередовать на грядке тыкву с капустой или картофелем – все они относятся к активным потребителям микроэлементов.Правильный севооборот выглядит так: в первый год на грядке выращивают самую «прожорливую» культуру, в последующие – растения с меньшей потребностью в питательных веществах, на четвертый-пятый год вносят удобрения и снова высаживают культуру из первой группы.К тому же, помните, что любые грядки нуждаются в периодическом «отдыхе», поэтому время от времени их нужно оставлять незасеянными (под паром).Надеемся, что мы убедили вас в необходимости чередования культур в принципе, поэтому перейдем к главному вопросу – что все-таки посадить после огурцов на следующий год.Из вышесказанного вы уже поняли, что вопрос «можно ли посадить огурцы после огурцов» снимается сам собой – не советуем, их можно сажать на предыдущую грядку только через 3-4 года. Тогда какую культуру выбрать?Вообще, если есть возможность, то… никакую! Дело в том, что огурец относится к тем самым «прожорливым» растениям с высокой потребностью в плодородности почвы. После сезона интенсивного земледелия участку, бывшему под огурцами, неплохо было бы отдохнуть и набраться сил. Однако мало кто может себе позволить давать регулярно «простаивать» земле, каждая сотка у дачников на вес золота. Что же делать?Отличным вариантом будет высадка после огурцов растений-сидератов. Эти растения еще именуют зелеными удобрениями. И не зря – их пышную зеленую массу, которая нарастает очень интенсивно и быстро, не выкапывая, срезают и заделывают в землю. Этот прием позволяет обогатить почву ценным азотом, угнетает рост сорняков, препятствует распространению бактериальных и грибковых заболеваний. А еще это хорошая альтернатива химическим удобрениям и подходящий вариант для приверженцев природного земледелия.бобовые культуры (горох, бобы, фасоль и т.д.);крестоцветные (горчица, рапс, редька и т.д.).Причем вам даже не придется пропускать сезон – вы можете подобрать сидераты, которые вполне способны полноценно вегетировать за оставшееся после уборки огурцов время с конца лета до настоящих холодов. Так, использовать сидераты можно в качестве подготовки почвы после огурцов для других растений-«обжор»:картофеля,ревеня,капусты,кукурузы.Если вы пропустили этап сидератов и планируете после прошлогодних огуречных посадок сразу выращивать овощи, советуем обратить внимание на корнеплоды: морковь, петрушку, корневой сельдерей, свеклу, редис, редьку, репу. Все они неплохо будут чувствовать себя в качестве последователей огурца на грядках, т.к. корневая система огурцов расположена достаточно поверхностно, а эти растения уходят подземной частью глубоко в землю.Также отличным вариантом будет высадка на месте огурцов зелени – лука, чеснока, укропа и других пряных трав.Можно посадить после огурцов и картофель, особого вреда ему такой предшественник не нанесет, но не забудьте о полноценных подкормках «второго хлеба» – огурцы все же забирают у почвы много сил.Начинающие дачники часто интересуются, можно ли посадить помидоры или перец после огурцов? В принципе, препятствий этому нет – растения относятся к разным семействам и не перезаражают друг друга возможными заболеваниями. Однако не забывайте, что все они предъявляют различные требования к условиям произрастания – если вы сможете на бывшей огуречной грядке устроить комфортное местожительство для пасленовых, почему бы и нет.Интересным вариантом будет посадка на бывшей огуречной грядке не овощей, а ягодника (малина, крыжовник, смородина) либо декоративных растений (астра, гортензия, спирея, клематис и т.п) – всем им вполне хватит питания и места.Выяснив, что лучше всего посадить на месте огурцов, нельзя не поинтересоваться и тем, чего после них сажать не стоит ни в коем случае.Еще раз напомним – в главной «группе риска» растения-родственники. Огурец относится к семейству Тыквенные, значит, самыми нежелательными его последователями на участке будут дыни, арбузы, кабачки, тыква.К тыквенным также принадлежат и более экзотические растения, которые, тем не менее, встречаются на наших участках, так что и их не стоит высаживать на месте дальнего родственника – это лагенария, люффа, мелотрия.Неудачной идеей будет и посадка после огурцов капусты. Дело в том, что этот овощ нуждается в почве повышенной плодородности, а после такого же «прожорливого» предшественника в ней остается не так много ценных питательных веществ. Посаженная на месте огурца капуста и сама плохо вызреет, и почву истощит окончательно, даже при условии обильных подкормок.И нельзя не закончить нашу статью ответом на вопрос противоположный, но неизменно идущий в связке – после чего посадить на грядке сами огурцы?Помните, мы не раз упоминали, что это требовательная к плодородию почвы культура? Поэтому, как и для всех «обжор», было бы неплохо высаживать огурцы после обогащающих почву сидератов.Корневая система огурцов не развивается в глубину, поэтому огуречнику трудно поглощать питательные вещества из глубинных слоев почвы. Доставка и аккумулирование элементов питания (магния, фосфора, кальция, азота) в поверхностном слое грунта – и есть главная задача предогуречных сидератов. Лучшими для огурцов признаны:бобовые – горох, вика, клевер, люпин, нут, донник, люцерна;злаковые – ячмень, пшеница, овес;крестоцветные – рапс, горчица, сурепица.Если сидератов в сезоне на участке вы не высаживали, придется искать для огурцов других предшественников. Ими могут стать:лук и чеснок;любая зелень (салаты, шпинат, петрушка, укроп, фенхель, кинза);капуста (как цветная, так и белокочанная);корнеплоды (морковь, свекла, корневой сельдерей, картофель);кукуруза.Хуже всего будут расти огурцы после родственников из семейства Тыквенные – если вы внимательно читали статью, причину должны уже знать сами.