Невероятные находки: самый маленький гроб времен древнего Египта

Самый маленький гроб времен древнего Египта.
Недавно в зарубежных СМИ появилась информация о самом маленьком гробе времён Древнего Египта. Внутри гроба находится человеческий зародыш, что доказывает, что древние женщины, как и современные, страдали от самопроизвольного патологического прерывания беременности.
Маленький гроб с останками был найден более столетия назад и до сих пор хранился в Британском музее, подробное исследование его содержимого было проведено только сейчас. После осмотра удивительного экспоната эксперты пришли к заключению, что возраст плода составляет не более 18 недель. Особенности захоронения позволяют сделать вывод о том, насколько трепетно древние египтяне относились к зародившейся жизни.
Рентгеновское изображение верхних конечностей и черепа плода. Музей Фицуильяма в Кембридже
Открытие было сделано специалистами в музея Фицуильяма в Кембридже. Они осмотрели деревянный гроб, который был передан музею археологами еще в 1907 году. Гроб крошечного размера (всего 44 сантиметра в длину) был найден во время раскопок в Гизе в 1907 году, а захоронение датируется примерно 664 - 525 годами до н.э.
Египетский гроб длиной 44 см.
На самом деле это не единственная подобная находка археологов. В знаменитой усыпальнице фараона Тутанхамона было найдено два мумифицированных человеческих зародыша, которые были помещены в отдельные гробы. Возраст неродившихся младенцев составлял, по оценкам учёных примерно от 30 до 37 недель.
Кураторы музея Фицуильяма сделали свое удивительное открытие, проводя исследование для выставки под названием "Смерть на Ниле: Раскрытие секретов посмертия Древнего Египта". При этом они использовали так называемые "неинвазивные технологии", чтобы заглянуть внутрь "экстраординарной археологической находки" и просвечивали ее рентгеновскими лучами.
Находка из 1907 года.
Стоит отметить, что мумификация была для Древнего Египта нормой. Древние египтяне мумифицировали тела, потому что они считали, что в загробной жизни сохранившаяся телесная оболочка предоставит им шанс жить вечно.
Мумификация представляла собой довольно обширный и сложный процесс. Сначала труп омывали вином, а затем водой из священного Нила, что символизировало очищение тела. После этого делался один надрез, через который удаляли все внутренние органы, в том числе печень, легкие, желудок и кишечник. Сердце при этом оставляли на месте, поскольку это было необходимо для того, чтобы "поддерживать жизнь в посмертной вечности".
Человеческая жизнь на глазами древних египтян.
Удаленные органы затем заворачивали в льняную ткань и клали обратно в тело или в специальные сосуды, которые оставляли рядом с мумией в усыпальнице. Затем тело буквально начиняли и покрывали солью так, чтобы оно высохло в течение 40 дней. После 40 дней, труп очищали от соли и покрывали маслом, чтобы сохранить кожу эластичной.
При мумификации не рожденного ребенка после всех этих процедур его замотали в бинты и залили черной смолой, после чего мумию положили в гроб и запечатали его.
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