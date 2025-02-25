Как избавиться от старых ненужных вещей, которые «захватили» квартиру

Не зря говорят, что после покупки новой вещи, нужно выбрасывать одну старую, иначе со временем квартира превращается в настоящую свалку. Если вы чувствуете, что собственная мебель, бытовая техника и прочие вещи постепенно выселяют вас из собственного жилья, самое время подумать, куда их деть.







Делимся несколькими идеями, как сбыть ненужные предметы, если просто отнести их на свалку жалко.

Идея 1: Обратиться в специальные службы

Идея 2: Выложить объявления о продаже в интернет

Идея 3: Раздать вещи нуждающимся

Идея 4: Отвезти на дачу

Идея 5: Отнести в другую комнату

Идея 6: «Продать» за услуги

Идея 7: Обменять на свопе

Обратитесь к людям, которые скупают старые вещи.Обычно, в каждом городе есть люди, которые занимаются скупкой подержанных вещей в крупных масштабах. Найдите номер телефона такой организации, позвоните и скажите, что готовы отдать им некоторые вещи. После того, как вы договоритесь о времени и дате встречи, они приедут и заберут все лишнее из вашей квартиры. Даже если вам за это не заплатят, вы сможете сэкономить свое время, силы и деньги, ведь не придется самостоятельно разбирать, выносить и вывозить кучу старья – за вас это сделают работники специальной службы.Выложите объявление на «Авито»Пожалуй, одно из самых простых и очевидных решений – выложить объявление о продаже вещей на специальные сайты. Можно поставить чисто символическую цену, чтобы быстрее продать мебель, текстиль или бытовую технику, а можно попробовать выручить за них хорошую сумму (если вещь дорогая, качественная и в отличном состоянии, то почему бы и нет).Еще один вариант – устроить гаражную распродажу среди соседей или друзей. Конечно, он потребует от вас больше сил и времени, так как нужно будет все организовать, вынести из квартиры вещи, расставить их на столах и так далее, но зато такой метод продажи более быстрый и эффективный (если у вас, конечно, много соседей).Отвезите вещи в благотворительную организацию.Такой вариант особенно актуален, если у вас накопилось много детских вещей и игрушек, или ненужной мебели, которая, тем не менее, в хорошем состоянии. В интернете можно найти много волонтерских организаций, которые занимаются помощью многодетным семьям, а также людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Обычно на их сайтах или в группах в социальных сетях постоянно обновляется список необходимых вещей, которые готовы забрать с рук. Вам остается лишь привезти их по указанному адресу или договориться, чтобы сотрудники приехали к вам домой и забрали все, что вы скажете.Если вы не смогли найти информацию о благотворительных фондах, которые действуют в вашем городе, можете отвезти вещи для помощи малоимущим в ближайшую церковь. Здесь всегда заботятся о прихожанах, которые в этом нуждаются, поэтому ваша помощь точно не будет лишней. Обратите внимание, что если вы привозите одежду и обувь, они должны быть чистыми и в хорошем состоянии. Идеально, если вы рассортируете вещи по пакетам и подпишите каждый из них.Советский стол со стульями отлично впишется в интерьер дачи.Что мы обычно делаем с вещами, которые уже не нужны в квартире? Правильно, отправляем на дачу. Только важно не превращать свой загородный дом в свалку, а использовать привезенные вещи для того, чтобы сделать его уютнее и комфортнее. Так вы сможете убить сразу двух зайцев: освободите квартиру от лишних предметов, чтобы она стала светлее, просторнее и удобнее для жизни, а также преобразить свою дачу, на которой в весенне-летний период придется проводить много времени.Например, маленькая софа, которая долго стояла на балконе, или громоздкое кресло со спальни отлично впишется в интерьер дачной веранды. Старые газеты, журналы, книги тоже станут прекрасным дополнением загородного дома и позволят отдохнуть от гаджетов, когда вы будете туда приезжать. Только представьте – теплый летний вечер, вы сидите в мягком кресле на веранде, укутавшись в тонкий плед, в руках любимая книга, а рядом – чашка ароматного чая. Банально? Возможно. Но от этого не менее здорово и уютно.Стеллаж из спальни переехал в ваннуюБывают случаи, когда предмет, который мешает в одной комнате, прекрасно вписывается в другую. Внимательно осмотрите интерьер своей квартиры и подумайте, какую рокировку можно сделать. Например, если вы вечно спотыкаетесь о стеллаж, стоящий в спальне, отнесите его на кухню, чтобы организовать эстетичное хранение красивой посуды, специй, емкостей с сыпучими продуктами, кухонных досок и прочей утвари, которая должна находиться под рукой.Также такой стеллаж прекрасно впишется в интерьер гостиной, ведь это отличный вариант зонирования комнаты. А еще на нем можно расположить горшки с комнатными растениями, которые уже не помещаются на подоконнике, или любимые книги и журналы, к которым вы периодически возвращаетесь. Это только один пример – уверены, в вашей квартире есть еще мебель, которой не место в одной комнате, но при этом в другой она будет чувствовать себя прекрасно.Вместо денег попросите, чтобы в квартире помыли окна.Есть еще один интересный вид утилизации ненужных вещей, который может вам пригодиться. Например, вы давно хотите избавиться от старого советского холодильника или мебельной стенки, которая занимает половину гостиной. При этом, вам нужно помыть окна, починить ящики в комоде, передвинуть диван или сделать какие-то другие дела по дому.Вот и получается полноценный обмен – человек у вас забирает какой-то предмет, но расплачивается не деньгами, а какими-то услугами. Также можно вместо денег попросить какие-то другие вещи, например, сладости для детей или базовые продукты (соль, сахар, растительное масло).Как это все осуществить? Выложите объявление на сайт, подробно расписав условия сделки, или напишите в чат жильцов вашего дома – возможно, кого-то заинтересует такой обмен (а еще, это отличный повод поближе познакомиться с соседями).Можно устроить домашнюю своп-вечеринку.Если вы не знаете, что такое своп, устраивайтесь поудобнее, сейчас мы все расскажем. Своп или фримаркет – это территория, свободная от товарно-денежных отношений. Главные правила пространства – обмен и осознанное потребление. Свопы существуют для того, чтобы дать передать вещи, которые находятся в хорошем состоянии, во вторые или даже в третьи руки.Формат фримаркетов очень интересный – здесь часто проводят мини-вечеринки или добродушные «соседские» встречи. Общение всегда тактичное, вежливое и доброжелательное, направленное на то, чтобы обменяться ненужными вещами. Свопы могут проводить как в социальных сетях, так и в реальной жизни, например, в кафе, в библиотеке или культурном центре. Все, что нужно сделать – принести свои вещи и обменять их на понравившиеся. Впрочем, можно уйти и с пустыми руками, если ничего не приглянулось.У фримаркетов есть свои правила и принципы работы, которым нужно следовать, если вы решили принять участие в таком формате. Некоторые из них довольно забавные, особенно для тех людей, которые раньше не принимали участие ни в чем подобном. Например, если вещь понравилась сразу нескольким людям, они тянут жребий или разыгрывают ее на «камень-ножницы-бумага». Есть и более очевидные правила, касающиеся допустимого количества вещей, которые вы можете взять с собой. Также имейте в виде, что предметы, полученные на свопе, нельзя перепродавать.