У зароастрийцев существуют некоторые особенности в обряде погребения. Главное для них — сохранение в чистоте природных стихий. Именно поэтому последователи этой религии считают неприемлемыми кремацию и зарывание трупов в землю.
Традиционный способ погребения у зароастрийцев — выставление. Но чтобы тела усопших не стали пищей для птиц и собак или по крайней мере, чтобы этого не видели их близкие, эти религиозные общины помещали мертвецов в «дахме» (так называемые «башни молчания»).
Зароастрийцы свято верили в то, что после смерти в тело покойника вселяются демоны. Чтобы каким-то образом очистить его тело, его нужно отдать на съедение зверям земным.
Дахма представляет собой круглую башню без крыши, которая состояла из трех частей: для мужчин, для женщин и для детей.
Трупы привязывались, чтобы животные не смогли унести крупные части тела. Тела там оставались примерно на протяжении года. Оставшиеся кости помещали в специальные урны. Такие башни находились вдали от деревень.
Перенесением трупа должны были осуществлять 2 человека. Только им разрешалось заходить в эти башни.
Кстати говоря, такое до сих пор практикуется в некоторых регионах Индии.
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«Башни молчания»: жуткое место на земле
У зароастрийцев существуют некоторые особенности в обряде погребения. Главное для них — сохранение в чистоте природных стихий. Именно поэтому последователи этой религии считают неприемлемыми кремацию и зарывание трупов в землю.
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