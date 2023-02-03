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«Башни молчания»: жуткое место на земле

У зароастрийцев существуют некоторые особенности в обряде погребения. Главное для них — сохранение в чистоте природных стихий. Именно поэтому последователи этой религии считают неприемлемыми кремацию и зарывание трупов в землю.

Традиционный способ погребения у зароастрийцев — выставление. Но чтобы тела усопших не стали пищей для птиц и собак или по крайней мере, чтобы этого не видели их близкие, эти религиозные общины помещали мертвецов в «дахме» (так называемые «башни молчания»).

«Башни молчания»: жуткое место на земле

Зароастрийцы свято верили в то, что после смерти в тело покойника вселяются демоны. Чтобы каким-то образом очистить его тело, его нужно отдать на съедение зверям земным.

Дахма представляет собой круглую башню без крыши, которая состояла из трех частей: для мужчин, для женщин и для детей.

«Башни молчания»: жуткое место на земле

Трупы привязывались, чтобы животные не смогли унести крупные части тела. Тела там оставались примерно на протяжении года. Оставшиеся кости помещали в специальные урны. Такие башни находились вдали от деревень.

Перенесением трупа должны были осуществлять 2 человека. Только им разрешалось заходить в эти башни.

«Башни молчания»: жуткое место на земле

Кстати говоря, такое до сих пор практикуется в некоторых регионах Индии.

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«Башни молчания»: жуткое место на земле

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«Башни молчания»: жуткое место на землеПодписаться на мой Instagram

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