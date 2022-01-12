Как просто и быстро почистить диван, ковёр и любую мягкую мебель

Наверное, любые вещи со временем пачкаются и теряют свой первоначальный вид, и хорошо, когда их без труда можно постирать и освежить в стиральной машине. Но, к сожалению, диван или ковер в стиральную машину не поместится, а пачкаются они как и все остальные вещи, особенно в домах, где есть маленькие дети и домашние животные.

Тем не менее и для них есть простой и эффективный способ — вот такое самодельное средство из самых доступных ингредиентов. Оно не только удалит пятна, но и освежит цвет обивки, а также устранит неприятные запахи.







Вам потребуются:



теплая вода — 2-3 л;



жидкий гель для стирки — 1 колпачок;



уксус 6-9% — 1 колпачок



Приготовить это средство очень просто: в теплой воде разводим жидкий гель для стирки и уксус, хорошо перемешиваем. Уксус в данном рецепте нельзя заменить лимонной кислотой/соком, так как именно уксус хорошо устраняет запахи, а также усиливает действие геля для стирки. Что касается самого геля для стирки, то его лучше выбирать в зависимости от цвета дивана: темный, цветной или белый.





Далее берем обычную губку для мытья посуды и с ее помощью взбиваем пену — именно ее мы и будем использовать для очистки. Губку стоит оставить в средстве, потому что по ходу чистки взбивать пену вам придется еще несколько раз.

Для чистки, если это позволяет ткань, лучше всего использовать вот такую хозяйственную щетку — она не только хорошо очищает, но и отлично поднимает ворс. Набираем пену на щетку, а затем растирающими движениями наносим ее на поверхность.Только взгляните, как хорошо очистилась поверхность и ушли следы от ручки.Также это средство можно использовать и, например, для искусственной кожи, но с мягкой губкой.В финале промываем поверхность при помощи слегка влажной тряпки — так вы удалите излишки средства, а также «пригладите» ворс на одну сторону. Вот и все, примерно через час диван полностью просохнет и им можно будет снова пользоваться.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как самостоятельно приготовить эффективное средство для очистки дивана, ковра и другой мебели.