10 безумно дорогих и более чем странных аукционных приобретений

Странные и сказочно дорогие лоты аукционов.

1. Джинсы Levi’s

Странные и дорогие штаны.

2. Ночь в Royal Penthouse Suite

Дорогое место.

3. Бельгийский почтовый голубь

Это ведь птица?

4. Apple

Вещь, с которой начался успех.

5. Вино

Целых шесть литров.

6. Золотой самородок

Кто не мечтает о самородке?

7. Шахматы

Играть такими страшно.

8. Парковочное место

С парковкой всегда проблемы.

9. Спорткар Флойда Мэйвезера

Таких всего два.

10. Сердце океана

Такой же был в кино.