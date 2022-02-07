10 безумно дорогих и более чем странных аукционных приобретений

Странные и сказочно дорогие лоты аукционов.
Люди, которые смогли получить в своей жизни доступ к несметным богатствам, могут позволить себе быть эксцентричными, и в том случае, когда речь заходит о покупках. Такие люди то и дело покупают что-нибудь дорогое, например, яхты или произведения искусства, машины и коллекционные вещи. Когда речь заходит о приобретении последних, здесь и вовсе находятся предметы невероятно странные и непонятно почему столь ценные.
1. Джинсы Levi’s
Странные и дорогие штаны.
Редкие джинсы «The Spin Jeans of Levi's by Demien Hirst» продаются за 27 тысяч долларов. Всего было создано 8 экземпляров таких штанов. Разработаны они были знаменитым художником по имени Дэмиен Херст. Брюки полностью покрыты разводами яркой краски.
2. Ночь в Royal Penthouse Suite
Дорогое место.
В Женеве в отеле President Wilson есть номер Royal Penthouse Suite. Ночь в нем стоит ровно 65 тысяч долларов США. Номер примечателен тем, что в нем останавливались такие личности, как Михаил Горбачев, Билл Клинтон, Билл Гейтс, Майкл Джексон. На сегодняшний день это самый дорогой гостиничный номер на планете.
3. Бельгийский почтовый голубь
Это ведь птица?
Такая птица стоит 200 тысяч долларов. Конечно, речь идет не о любом голубе, а о птице по кличке «Голубой Принц». Почему он стоит так много, никто не знает. Известно лишь, что когда-то «Принц» был продан и вовсе за 1.8 млн долларов!
4. Apple
Вещь, с которой начался успех.
И сейчас речь идет вовсе не о компании, а о первом компьютере, который так и назывался – Apple. В 1976 году это устройство стоило 666 долларов. Последний раз устройство перепродали на аукционе в 2010. Тогда его купил итальянский бизнесмен Марко Больоне за 219 тысяч долларов.
5. Вино
Целых шесть литров.
Бутылка вина Cheval Blanc объемом 6 литров была продана на аукционе в 2010 году. Кто именно ее купил – неизвестно. Однако известно, что емкость с вином 1947 года производства оценили в конечном итоге в 304 375 долларов США.
6. Золотой самородок
Кто не мечтает о самородке?
Этот золотой самородок-гигант был найден в Калифорнии. Его вес составляет 4 килограмма. На последний торгах, которые прошли в 2010 году, лот продали за сумму в 460 тысяч долларов. Ушел с молотка он за 120 секунд с момента начала торгов.
7. Шахматы
Играть такими страшно.
Королевские шахматы с белыми и черными бриллиантами, общий показатель каратности которых 320. Всего на планете есть 7 подобных наборов фигур. Сделаны они были художником Бернардом Маквином. На создание фигур он потратил около 9 тысяч часов. Стоит один такой набор 600 тысяч долларов.
8. Парковочное место
С парковкой всегда проблемы.
С парковочными местами вечные проблемы. Как насчет места за 1 млн долларов? Стоит оно потому, что расположено в 8-этажном здании на Манхэттене.
9. Спорткар Флойда Мэйвезера
Таких всего два.
Автомобиль американского боксера Флойда Мэйвезера, который в 2015 году всего за один бой смог заработать 300 млн долларов! Пять из них он потратил на покупку суперкара Koenigsegg CCXR Trevita. Всего в мире существует лишь две подобные машины.
10. Сердце океана
Такой же был в кино.
Когда в прокат вышел фильм «Титаник», ювелирная компания Asprey & Garrard создала реплику ожерелья главной героини. Оно инкрустировано сапфиром в 171 карата, который окружен 103 бриллиантами. Стоит такая «безделушка» 17 млн долларов.
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