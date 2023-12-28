Удивительные и необычные туристические достопримечательности в Македонии

Из всех европейских стран Македония является той, которой есть что предложить, когда разговор заходит о потрясающей европейской архитектуре.
Здесь есть немало удивительных мест, которые стоит увидеть, и история, которую будет интересно узнать всем, кто приезжает в эту замечательную страну!
10. Церковь Святой Софии (Church of Hagia Sophia), Охрид (Ohrid)
Построенная в период Первого Болгарского царства, эта церковь богата одними из самых великолепных произведений искусства, которые вы только видели! Это то, о чём должен написать Дэн Браун!
9. «Макдональдс» в Охрид
Хоть его и нет в списке мест, обязательных для посещения каждого туриста, но этот Макдональдс считается одним из самых необычных ресторанов McDonald’s в мире.
8. Бигорский монастырь святого Иоанна Святителя (Sveti Jovan Bigorski Monastery), Ростуша (Rostusha)
Согласно легенде, этот монастырь был построен на том месте, где из реки Радик одним из монахов была выловлена икона Иоанна Крестителя. Это место достойно вашего внимания, даже если вы не верите в эту историю!
7. Национальный парк Маврово (Mavrovo National Park), озеро Маврово
Это крупнейший национальный парк в Македонии, где можно увидеть самые высокие вершины, делающие его одним из лучших горнолыжных курортов в мире.
Национальный парк Маврово простирается на площади 777 км² от озера Мавров до албанской границы. Горнолыжный курорт располагает трёх- и четырёхзвёздочными отелями как в самом городе Маврово, так и в его окрестностях. А лучшее время для катания на лыжах здесь — с ноября по апрель.
6. Мемориальный дом-музей Матери Терезы (Mother Teresa Memorial House), Скопье (Skopje)
Большинство людей могут не знать, что Мать Тереза родилась в Македонии, поэтому этот мемориальный дом-музей — возможность узнать об этом как можно большему числу людей, а также прекрасный способ чтить память этой легендарной монахини и миссионерки и служить напоминанием о её великой гуманитарной миссии.
5. Древний город Стоби (Stobi), Пеония (Paeonia)
Говорят, это один из наиболее значительных археологических памятников Македонии с ошеломляющим мозаичным полом, который стоит посетить в одиночку.
4. Монастырь Святого Наума (Monastery of St. Naum), озеро Охрид (Ohrid lake)
Расположенный на скалистом утёсе, этот монастырь XVI-XVII века с впечатляющей фресковой живописью является популярной туристической достопримечательностью и прекрасным поводом отправиться на прогулку.
3. Здание гидрометеорологической службы Скопье, Скопье
Здание гидрометеорологической службы на самом деле является частью школы, которая стала почти полностью независимой в плане электроэнергии.
2. Македониум мемориальный комплекс (The Kruševo Makedonium), Крушево
Обладающую космическим внешним видом и десятью массивными витражами, неудивительно, что эту достопримечательность посещают миллионы людей каждый год.
1. Каньон Матка (Matka canyon), Скопье
Этот потрясающий каньон, занимающий площадь 1920 км², часто называют одним из лучших природных чудес света. На его территории находится несколько средневековых монастырей и озеро Матка, являющееся старейшим искусственным озером в Македонии.
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